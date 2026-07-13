Axel Kicillof contraataca: el que busca ir dividido quiere perder

Aunque la orden que se repite una y otra vez es no confrontar contra el kirchnerismo, que en los últimos días intensificó el asedio contra Axel Kicillof, el gobernador respondió este lunes a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco , a los planteos de ese espacio para ir a la elección de 2027 con listas separadas.

El funcionario fijó posición durante la conferencia de prensa que dio en La Plata, como todos los lunes. Allí dijo que “si algún sector piensa en perder, entonces querrá dividir”, para luego insistir que la postura de su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), es que solo debe haber un candidato o candidata “del campo nacional y popular”.

La discusión se da en el marco de las negociaciones que el gobierno de Javier Milei viene llevando adelante con los gobernadores, incluso los peronistas, para eliminar las PASO , una estrategia que podría beneficiar al oficialismo si logra el objetivo de que el peronismo llegue dividido a la elección general.

Luego de que diferentes dirigentes alineados con Cristina Fernández de Kirchner , como Sergio Berni o Guillermo Moreno , manifestaran la posibilidad de que el peronismo vaya dividido a la competencia presidencial el próximo año, Bianco reiteró la postura que tienen el gobernador y el MDF: que “el campo nacional o popular”, como lo definen, tengo un candidato único.

“Nosotros queremos ganar la elección, el diagnóstico nuestro es que ante un candidato de la derecha vamos a tener que tener un candidato fuerte del campo popular, del peronismo. Después se verá con que método se define esa candidatura", afirmó el funcionario.

Y finalmente terminó por responder a los dardos que llegan del otro lado de la grieta interna: “Ahora, si queremos perder, o si algún sector piensa en perder, y... Querrá dividir al campo popular. Nosotros no queremos dividir al campo popular, queremos mantenerlo unido, y que haya un solo candidato que represente al campo popular. Sencillo, simple".

Bianco, no obstante, responde a quien quiera escuchar que desde el kicillofismo no van a confrontar públicamente con otros sectores del peronismo. Lo dijo incluso en Quilmes, el distrito conducido por la camporista Mayra Mendoza, una de las figuras más críticas a Kicillof, cuando participó de un plenario del MDF a fines de la semana pasada . “El adversario es Milei, no hay que confrontar con ningún compañero y esta es una etapa para construir, el tiempo de las candidaturas será el año que viene”, afirmó en ese encuentro.

La manipulación de Milei al sistema electoral

Pese a las intenciones de Kicillof, la realidad es que si el gobierno logra eliminar las PASO para el peronismo será complejo llegar a un acuerdo o articular una competencia interna partidaria. Bianco denunció que el gobierno nacional está “manipulando el sistema electoral con las modificaciones que están planteando para que reelija Milei”, y por eso se tienen que oponer.

No obstante, insistió en que las PASO son la mejor herramienta para elegir los candidatos en caso de que haya más de uno, “y si no están”, afirmó, “tendremos que discutir cuál es el instrumento para dirimir una interna o llegar a un acuerdo de consenso, se verá”.

El asedio sobre Buenos Aires

En la última cumbre del MDF en La Plata Kicillof ya había planteado esa idea a la dirigencia que lo acompaña: es PASO o interna. También insistió en la idea de no confrontar pese a las fuertes críticas que llegan día a día. Este fin de semana, en el marco de un encuentro de mujeres peronistas en La Plata, Mayra Mendoza dijo que a quienes ya “se prueban el traje y creen que pueden ser candidatos”, les falta “lo que a Cristina le sobra: coraje”.

Máximo Kirchner le camina la provincia, el jueves viajó a Carmen de Areco y encabezó un acto junto al intendente camporista Iván Villagrán, que lo impulsa como candidato presidencial. En su discurso, insistió con la postulación de Cristina Fernández de Kirchner para 2027 y, sin nombrarlo, apuntó contra el gobernador, a quien llamó “hombrecito”.

Facundo Tignanelli, uno de los coroneles de La Cámpora, encabezó un acto con militancia de La Matanza en San José 1111, desde donde le pegó al tándem que integran el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario. “Es lamentable que se hayan alejado de Cristina y no estén dando respuestas a los vecinos”, lanzó. Horas antes, en una entrevista con Futurock, el diputado bonaerense comparó a Kicillof con Augusto Timoteo Vandor, el sindicalista que en los años 60 buscó construir un “peronismo sin Perón” y fue asesinado a tiros en su oficina de la UOM.