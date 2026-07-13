Santiago Viola contradijo la orden de Karina Milei y viajó al Mundial para ver a la Selección

El secretario de Justicia, Santiago Viola , desoyó la directiva del Gobierno para limitar los viajes oficiales al exterior y viajó al Mundial. El sábado presenció el partido de la Selección argentina con Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. La decisión abrió interrogantes dentro de la administración comandada por el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei , sobre el alcance de las restricciones impuestas a los funcionarios.

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La presencia de Viola en el torneo fue revelada este lunes y rápidamente generó repercusiones políticas. En la administración libertaria existe una política informal de austeridad que busca reducir al mínimo los desplazamientos internacionales de integrantes del Gabinete y de funcionarios de segunda línea, una estrategia promovida especialmente por la secretaria general de la Presidencia.

Según la explicación oficial, el viaje de Viola no habría implicado un gasto para el Estado y fue realizado durante un período de licencia. Esa versión buscó despejar las críticas internas y externas que aparecieron luego de que trascendieron imágenes y publicaciones que daban cuenta de su presencia en el evento deportivo.

La situación cobró especial relevancia porque la orden de restringir los viajes al exterior había sido transmitida El Jefe, en línea con el discurso de ajuste y reducción del gasto público que sostiene el Presidente.

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En ese contexto, la excepción protagonizada por el viceministro alimentó comentarios dentro de la administración nacional. Algunos sectores interpretaron que el episodio expuso diferencias en la aplicación de los criterios de austeridad, mientras que otros minimizaron el hecho al sostener que el funcionario utilizó días personales y financió el viaje con recursos propios.

La polémica también se amplificó en redes sociales, donde el periodista Nicolás Pizzi difundió información sobre el desplazamiento del funcionario y cuestionó la contradicción entre el discurso oficial y la presencia de un integrante del Ministerio de Justicia en el campeonato internacional.

Santiago Viola, viceministro de Justicia en el partido de Kansas City. Pegó linda ubicación, cerca del campo. Por las dudas, es el represente del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/djnq1kolCr — Nicolás Pizzi (@nicolaspizzi) July 12, 2026

La explicación oficial para defender a Viola

Desde la Casa Rosada insistieron en que Viola no incumplió ninguna norma administrativa y remarcaron que el viaje no formó parte de una misión oficial. Además, sostuvieron que la licencia había sido solicitada previamente y que no existió utilización de fondos públicos para trasladarse al exterior.

Sin embargo, el episodio volvió a poner el foco sobre la disciplina interna dentro del oficialismo y sobre el rol de Karina Milei como principal ordenadora política del Gobierno. La secretaria general se convirtió en una de las funcionarias con mayor influencia en la toma de decisiones y es quien impulsa buena parte de las pautas de funcionamiento para ministros y colaboradores.

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Aunque la explicación oficial buscó cerrar la controversia, el viaje del viceministro terminó convirtiéndose en un nuevo frente de discusión para la administración libertaria. La difusión del caso reavivó el debate sobre la coherencia entre el mensaje de austeridad que promueve el Ejecutivo y las conductas de algunos de sus funcionarios.