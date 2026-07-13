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¿HAY PLATA?

Neuquén: el gobierno de Figueroa sentó a los gremios para cerrar la paritaria y llegar en paz a 2027

La provincia se reunió con ATE, UPCN y los trabajadores viales. El sindciato docente ya arregló su pauta anual en diciembre. Round de reconocimiento.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobierno de Neuquén se reunió con los gremios para discutir la pauta salarial para el segundo semestre.&nbsp;

El gobierno de Neuquén se reunió con los gremios para discutir la pauta salarial para el segundo semestre. 

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La convocatoria alcanzó a ATE, UPCN y la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), mientras que el gremio docente ATEN quedó al margen por mantener vigente el acuerdo anual firmado en diciembre de 2025.

Los encuentros se desarrollan en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno encabezados por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; los subsecretarios de Gobierno, Juan Grandi, y de Recursos Humanos, Juan González, y Natalia Puppio, directora superior de Relaciones Laborales.

ATE quiere discutir una recuperación del salario

Desde hace tiempo, ATE viene pidiendo que la negociación no se limitara a mantener el esquema de actualización trimestral por IPC, sino que considere estrategias en pos de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios públicos provinciales. El pedido de este lunes contempló un específico ítem que garantice esa suba.

Carlos Quintriqueo adelantó que el gremio buscará que la negociación no se limite a mantener el esquema de actualización trimestral por IPC.

Carlos Quintriqueo adelantó que el gremio buscará que la negociación no se limite a mantener el esquema de actualización trimestral por IPC.

"Nosotros vivimos en Neuquén y acá la vida es cara", advirtió Carlos Quintirqueo, el secretario general del gremio, en la previa a la reunión a la que asistió acompañado de María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

UPCN, por su parte, concentra su reclamo en torno al mecanismo de cálculo de los aumentos. La organización considera que la fórmula vigente genera una pérdida acumulada para los trabajadores.

Las partes volverán a verse las caras el 28 de julio, según de espera, con una primera protesta del gobierno provincial.

Por qué ATEN no participa de esta negociación

ATEN es el único gremio que no fue convocado a esta nueva ronda de negociaciones. El sindicato docente mantiene vigente el acuerdo alcanzado en diciembre del año pasado, que estableció una pauta salarial anual con actualización automática por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que no fue incorporado en los convenios del resto de los estatales.

ATEN es el único gremio estatal que no fue convocado.

ATEN es el único gremio estatal que no fue convocado.

Las convocatorias de cada uno de los espacios llegan en un momento en que los trabajadores provinciales decidieron comenzar a elevar el tono de sus reclamos. La muestra más clara de ese cambio de actitud tuvo lugar cuando la Legislatura le dio el visto bueno la norma que modifica el cálculo de las regalías para la explotación del GNL en la provincia. Ese día, los gremios movilizaron hasta el Palacio Legislativo para mostrar su oposición a la iniciativa.

El debate de fondo en Neuquén parece ser cómo los salarios de los trabajadores estatales se suben al crecimiento exponencial que vive la provincia. Los representantes gremiales saben que, de base, el gobierno provincial cumplirá con su palabra de sostener las subas salariales al ritmo de la inflación, pero creen que no es suficiente.

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