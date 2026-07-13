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DISCUSIÓN 2027

Santa Fe: Amalia Granata acelera la construcción de un partido propio y analiza competir por la gobernación

La diputada estudia los alcances de la reforma política provincial. El factor Karina Milei, la clave en el vínculo con La Libertad Avanza.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Amalia Granata, diputada provincial que conduce el bloque Somos Vida

Amalia Granata, diputada provincial que conduce el bloque Somos Vida

La diputada provincial y principal referencia de Somos Vida, Amalia Granata, trabaja para que su partido obtenga el reconocimiento definitivo para competir en Santa Fe en las elecciones de 2027. En su espacio siguen de cerca el inminente debate parlamentario por la reforma electoral y no descartan que por primera vez la expanelista compita por la gobernación el año próximo.

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Álvaro Maté

Si la legisladora logra validar en tiempo y forma su sello partidario, llegará al próximo cierre de listas con mayor poder de fuego para negociar con los otros actores del sistema político santafesino. Granata compitió formalmente, hasta la última elección, siempre mediante alianzas con otros partidos.

La reforma electoral en Santa Fe

La tribu granatista analiza los diferentes escenarios que podrían quedar configurados a partir de la sanción de un nuevo código electoral en Santa Fe.

Si la reforma finalmente determina que las listas de candidatos a diputados deban ser acompañadas de una candidatura a la gobernación, como quiere el perottismo, o que se unifiquen las listas de gobernador con las de diputados y senadores, como propuso el pullarismo, el espacio celeste deberá reformular su estrategia para los próximos comicios.

Alianza Somos Vida y Libertad, el espacio que Amalia Granata armó en 2025 para competir en las elecciones a convencionales constituyentes, jefes comunales y concejales e intendentes.

Alianza Somos Vida y Libertad, el espacio que Amalia Granata armó en 2025 para competir en las elecciones a convencionales constituyentes, jefes comunales y concejales e intendentes.

El espacio de la rosarina ganó terreno en la Legislatura a fuerza de candidaturas para obtener escaños en la cámara baja, al tiempo que prescindía de competir para llegar a la Casa Gris.

En 2019, cuando tuvo su primera candidatura provincial, Granata supo dar un batacazo al ubicar a su lista como la tercera más votada. Cuatro años después, revalidó su lugar en la política santafesina cuando obtuvo siete bancas.

Amalia Granata analiza competir por la gobernación

Amalia no quiere ser candidata a diputada provincial otra vez, eso está claro”, dicen con contundencia cerca de ella. “Esa postura excede la especulación política por la reforma”, aclaran.

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En el granatismo aseguran que la líder del espacio no tiene planeado irse a su casa cuando acabe su mandato de diputada, en 2027. “Su idea es mantener una fuerza en diputados. Por eso puede competir por la gobernación para levantar una lista propia”, analizan desde el bloque celeste.

Los dirigentes provida también consideran que, de confirmarse ese escenario, aun si quedara rezagada en la contienda por la Casa Gris, Granata podría volver a competir en las elecciones nacionales de octubre o en las siguientes, en 2029.

La relación con La Libertad Avanza y el dedo de Karina Milei

Desde Somos Vida reconocen que se han rehabilitado los canales de diálogo con La Libertad Avanza. Las señales de acercamiento de la diputada nacional Romina Diez, principal espada de Javier Milei en Santa Fe, alcanzaron a dirigentes del espacio celeste.

Romina Diez hizo tábula rasa con algunos de nosotros. Algunos hablaron con ellos y otros no”, señalan desde la tropa de la periodista. Además, remarcan que Granata mantiene desde hace tiempo un buen vínculo con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Pese a los acercamientos, los granatistas ven poco probable una confluencia entre celestes y violetas ya que, en última instancia, podría mediar el factor Karina Milei.

“La que termina de decidir el tema de los armados políticos es Karina Milei y ella no la quiere a Amalia. Por más que haya gente de ambos lados que quiera que suceda, es muy difícil torcerle el brazo a Karina en eso”, afirman.

Amalia Granata, sus nuevos y viejos aliados

Al principio de su carrera política, Granata se asoció con sectores de la militancia católica como el ahora diputado nacional mileísta Nicolás Mayoraz, pero tras un incidente en la Legislatura tomaron caminos separados.

El antecedente entre ambos es otro de los factores que podría incidir negativamente en los diálogos entre Somos Vida y LLA.

En 2025, durante la elección de convencionales constituyentes, la periodista rosarina sumó nuevos aliados políticos. Uno de ellos es el radical Eugenio Malaponte y la otra es la integrante del ARI y representante en Santa Fe de Elisa Carrió, Lucila Lehmann.

Ambos dirigentes provenientes de extracciones políticas que supieron tener afinidad con el ecosistema del frente de Maximiliano Pullaro, Unidos Para Cambiar Santa Fe, pero que se alejaron de un portazo y realizaron duras críticas al gobernador y su gestión.

De cara a 2027, Granata buscará conservar su esquema de alianzas recientes e intentará evitar el regreso de sus nuevos socios al oficialismo. Además, buscará llegar sólida al cierre de listas para tener la posibilidad de sentarse en diferentes mesas de negociación.

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