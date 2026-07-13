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Guillermo Michel aseguró que "primero debe estar el trabajo argentino" y cuestionó el modelo Milei

El diputado advirtió sobre el impacto de la apertura de importaciones, defendió la industria nacional y llamó a preservar la unidad del peronismo.

Por Letra P | Periodismo Político
Guillermo Michel pide un peronismo que mire a las provincias y se libere del ambacentrismo.&nbsp;

Guillermo Michel pide un peronismo que mire a las provincias y se libere del ambacentrismo. 

El diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria) cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, advirtió sobre una pérdida de empleo y poder adquisitivo por la apertura de importaciones y sostuvo que "primero debe estar el trabajo argentino" como eje de un modelo de desarrollo productivo.

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Letra P | Pablo Fornero
Pablo Fornero

El legislador entrerriano afirmó que el Gobierno conduce al país hacia una "economía peruanizada", caracterizada por una menor presencia de la clase media y una limitada capacidad de desarrollo industrial. "Es lo que estamos viendo con este proceso: apertura indiscriminada de importaciones, pérdida de puestos de trabajo y pérdida de poder adquisitivo respecto de la inflación", aseguró.

Para Michel, ese escenario responde a un modelo social que busca asemejar a la Argentina con otros países de la región. "Creo que eso es hasta donde nos quieren llevar y es el modelo social que le quieren imponer a la Argentina, el de un país más parecido al del resto de Latinoamérica", señaló.

Trabajo argentino, industria e importaciones

El diputado remarcó que la industria, el comercio y la construcción son sectores estratégicos para la generación de empleo, aunque advirtió que actualmente atraviesan un período de estancamiento.

"La industria, el comercio y la construcción generan uno de cada dos nuevos puestos de trabajo, pero hoy esos sectores están planchados", afirmó. Además, alertó sobre la calidad de los nuevos empleos y sostuvo que "los pocos puestos de trabajo que se van generando son todos en la informalidad, changas o sin ningún tipo de respaldo que generen valor adquisitivo como el salario".

En ese marco, defendió una estrategia de sustitución de importaciones y promoción del valor agregado. "Nosotros creemos que primero debe estar el trabajo argentino: hoy la Argentina tiene una diversidad de desarrollo de economías regionales, de desarrollo industrial también, y matriz exportadora que nos hace muy competitivos", expresó, al destacar el potencial de la industria agroalimentaria.

Críticas al Gobierno por la política energética

Michel también cuestionó que el oficialismo atribuya a su gestión los resultados positivos en materia energética. Según sostuvo, el superávit de la balanza energética tiene origen en políticas implementadas durante la gestión del exministro de Economía Sergio Massa.

El legislador recordó que el gasoducto que permitió revertir el déficit energético fue impulsado y finalizado por la administración anterior, mientras que el desarrollo de Vaca Muerta responde a una política de Estado iniciada años atrás.

"Lo único que hizo el Gobierno actual fue cambiarle el nombre a la obra, sin aportar una política propia que explique la mejora en ese indicador", cuestionó.

El llamado a la unidad del peronismo

En el plano político, Michel consideró que la principal prioridad del peronismo debe ser preservar la unidad de cara a las próximas elecciones y dejar en segundo plano las disputas internas.

"El esfuerzo por mantener la unidad creo que es la prioridad número uno", afirmó el diputado, quien además planteó que el espacio debe concentrarse en discutir un programa de gobierno y una propuesta para todo el país.

Por último, sostuvo que el desafío del peronismo es dejar de enfocarse exclusivamente en la interna del AMBA para consolidarse nuevamente como una alternativa de gobierno nacional capaz de disputar el rumbo económico impulsado por la administración libertaria.

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