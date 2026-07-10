Karina Milei avisa que analizará provincia por provincia para decidir acuerdos electorales

Para Karina Milei , la escenificación de un nuevo Pacto de Mayo entre Javier Milei y los 13 gobernadores que asistieron al acto por el Día de la Independencia , está lejos de traducirse en un acuerdo electoral 2027. La secretaria general de la Presidencia tiene como prioridad intentar conseguir la reelección de su hermano, por lo que le avisó a sus armadores que no entregaría de manera anticipada el armado libertario en las provincias.

El mensaje de la mujer más influyente de la Casa Rosada busca borrar las lecturas electorales erróneas que surgieron en las horas posteriores a la actividad patria en la Casa Histórica de Tucumán , donde el jefe de Estado le pidió apoyo a los mandatarios provinciales para profundizar sus reformas. Si bien El Jefe está más permeable que hace un año a la hora de buscar acuerdos políticos, avisa que no le regalará las listas a los aliados, como todavía pretende Santiago Caputo .

"Si hubiéramos hecho la estupidez que decían en el 2025, hoy estaríamos todos afuera del Gobierno . Gracias a Dios primó la cordura", remarcó ante Letra P un integrante de la mesa chica karinista, en referencia al acuerdismo que propugnaba el caputismo como estrategia política para competir en los comicios de medio término.

No paramos un solo minuto. Después del Tedeum, volvimos a Casa Rosasa y @JMilei reunió al Gabinete para seguir avanzando con una de las reformas más importantes del Gobierno: el Banco Central. pic.twitter.com/dUjdsRqAN8

El año pasado, el estratega presidencial proponía entregar todas las jurisdicciones posibles a los gobernadores y otros aliados si con eso se podía garantizar la gobernabilidad del jefe de Estado en el Congreso , mientras que los Menem planteaban hacer todo lo contrario: competir en absolutamente todos los territorios posibles para así fortalecer un incipiente armado propio y desde esa posición obligar a la oposición a prestar sus votos en el ámbito legislativo.

Luego de haber demostrado que podían ganar en numerosas provincias con candidatos casi por completo ignotos o sin otras experiencias en las urnas más que haber acompañado en algún momento a Milei, la presidenta del partido libertario quiere sentar a sus postulantes de igual a igual con los caciques locales para analizar qué método electoral es mejor implementar . Karina Milei analizará provincia por provincia, según confirmaron fuentes de primera línea de LLA, para sellar o no un acuerdo.

"En 2025 la prioridad era blindar los vetos presidenciales y así lo hicimos. El próximo año, en cambio, el objetivo principal será conseguir la reelección de Milei y recién después ver gobernaciones. Charlaremos con quienes contribuyan o, de lo contrario, competiremos", advirtieron en la Casa Rosada.

Si bien está claro en todo el ecosistema libertario que Karina es quien diseña y controla toda la estrategia electoral, razón por la cual hoy exponen los triunfos del año pasado como trofeos ante el caputismo, la administración violeta se muestra mucho más dialoguista y pragmática que en el pasado.

Karina Milei, en la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

De hecho, en la cúpula libertaria atribuyen este cambio tanto a los dolores de cabeza que debió padecer el oficialismo, como cuando la oposición exigía la renuncia o despido de Manuel Adorni, el protegido de Karina que todavía es investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque, también hay quienes adjudican esta nueva etapa de apertura a la dinámica de la mesa chica de los armadores karinistas.

Con la mesa política de LLA reservada casi en exclusivo para el repaso de temas generales de la gestión, las verdaderas definiciones políticas y electorales pasan casi en exclusividad por las conversaciones que se dan entre Karina, los Menem y Diego Santilli, el flamante jefe de Gabinete que ascendió desde el Ministerio de Interior con la promesa de tender puentes con las provincias y acelerar los mecanismos propios de la gestión.

Las provincias dispuestas a acompañar la reelección de Javier Milei

Cuando El Jefe y su tríada política toman una decisión - por lo general reunidos en el modesto despacho que Lule tiene en el primer piso de la sede de Gobierno - en muchas oportunidades suele ser delegada con posterioridad a Ignacio Devitt. El vicejefe de Gabinete, que venía de ser uno de los operadores de la tabacalera Massalin Particulares y que luego regresó a la función pública como secretario de Asuntos Estratégicos, es hoy el hombre que reporta todo lo que sucede en la Casa Rosada y el Congreso a la hermana del Presidente.

Hasta ahora, prima cierto consenso entre los armadores de duplicar los acuerdos del 2025, como sucedió en Entre Ríos, Chaco y Mendoza, aunque hay ciertas dudas en cómo avanzarán las conversaciones entre Alfredo Cornejo, el gobernador que si bien no tiene reelección desea elegir él mismo a su sucesor, con Luis Petri, el diputado nacional de LLA que sueña con llegar a la gobernación mendocina.

Diego Santilli, con Rogelio Friguerio y Marcelo Orrego.

La cúpula libertaria también acordó con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, después de haberlo sometido a una de las peores derrotas del PRO en su historia: en los comicios desdoblados de mayo del 2025, el libertario Manuel Adorni obtuvo el 30,1% de los votos, el radical Leandro Santoro, 27,3%; y la macrista Silvia Lospennato quedó tercera con el 15,9%.

Después de este batacazo, el karinismo pretendía arrebatarle su histórico bastión al espacio amarillo, sin embargo, con el exvocero presidencial caído en desgracia y con Patricia Bullrich todavía en duda, por la desconfianza que genera en el karinismo, no está claro qué hará LLA en la Ciudad. Para colmo, el gesto de cariño de Milei al bebé de Macri y Belén Ludueña en el tedeum por el9 de Julio dejó todavía más dudas. El año pasado, el Presidente llegó a negarle el saludo a alcalde porteño.

"Hay gobernadores con los que tranquilamente se podría llegar a distintos niveles de acuerdo. Con algunos se podrían compartir fórmulas o listas legislativas en las elecciones anticipadas; a otros se le podrían dar boletas colectoras en el ámbito nacional para acompañar al Presidente o directamente si podrían dar listas de unidad bajo el sello de La Libertad Avanza", enumeró una fuente que es un nexo clave entre el Gobierno y las provincias.

Las dudas respecto a los gobernadores peronistas

Además de Entre Ríos, Chaco y, quizá, Mendoza, hay otros dos territorios donde sus gobernadores están dispuestos a alinearse a la estrategia de la hermana menor de los Milei: Ignacio Torres, en Chubut y Marcelo Orrego, en San Juan. Ambos estuvieron en Tucumán en la vigilia del 9 de Julio.

Por supuesto, no son los únicos. De hecho, Carlos Sadir, de Jujuy, fue uno de los mentores de las colectoras detrás de la candidatura presidencial de Milei, que ahora analizan provincia por provincia los Menem y Santilli. Algo más complejo son los casos de Olvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Saénz, de Salta. Los tres de origen peronista son aliados muy relevantes para el oficialismo, pero por su tradición política y habitual narrativa local sería complejo que se unifiquen listas como sucedió en Entre Ríos o CABA el año pasado.

Con Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, la administración libertaria tampoco tiene certezas. Fuentes al tanto de los contactos entre la Casa Rosada y la Casa Gris hablan de algún grado de posibilidad de confluir juntos en 2027, aunque esto choca con las aspiraciones de la diputada karinista Romina Diez de llegar a la gobernación.