Legislatura bonaerense: enroque imposible, interna peronista en silencio y los pibes de Malvinas

La Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense cortó por unas horas con la fiebre mundialista y volvió a sesionar, en medio de la expectativa por una serie de definiciones políticas. La Libertad Avanza no consiguió concretar el cambio de autoridades de su bloque, mientras que el peronismo alcanzó un entendimiento para designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura .

Además, se sancionó una ley para modificar el sistema previsional de excombatientes de Malvinas, avanzó un proyecto para proteger a la zona fría bonaerense y hubo un cambio de nombres en el bloque peronista.

La Libertad Avanza (LLA) no logró concretar el demorado enroque entre el jefe del bloque, Agustín Romo , y el vicepresidente de la cámara baja, Juan Osaba , quienes tenían previsto intercambiar funciones. La negociación permanece abierta desde el año pasado, cuando el sector conducido por el armador libertario bonaerense, Sebastián Pareja , consolidó una mayoría interna dentro de la bancada.

El espacio había alcanzado un entendimiento con el oficialismo para votar únicamente la autoridad correspondiente a su bloque, tras la modificación de la normativa aprobada este año. No obstantee, ese acuerdo quedó sin efecto durante la sesión especial impulsada por la oposición para debatir proyectos vinculados con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) .

La convocatoria generó un fuerte malestar en el oficialismo. Aunque durante las últimas semanas hubo conversaciones para recomponer el entendimiento, las negociaciones no prosperaron y el cambio de autoridades volvió a quedar en suspenso.

La bancada libertaria está integrada por 20 legisladores. Doce responden a Sebastián Pareja, cuatro al sector de la senadora Patricia Bullrich, dos a Las Fuerzas del Cielo, uno a Carolina Píparo y otro mantiene una posición independiente. Por el momento, Agustín Romo continuará al frente del bloque.

El peronismo acordó los nombres para el Consejo de la Magistratura

Durante la sesión, el bloque peronista alcanzó una tregua interna para definir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. En el Senado ya habían sido designados Sergio Berni como miembro titular y el dirigente cercano al gobernador Axel Kicillof, Fernando Coronel, como suplente. Por su parte, La Libertad Avanza propuso a María Luz Bambaci.

En la cámara baja, el acuerdo permitió elegir al diputado Mariano Cascallares como representante titular y a la legisladora del Frente Renovador, Sofía Vannelli, como suplente, una señal de equilibrio entre los distintos sectores que integran Unión por la Patria.

Mariano Cascallares y Facundo Tignanelli, del bloque de UP.

Por Malvinas, por el Diego

En la antesala del partido entre Argentina e Inglaterra, un partido con una fuerte carga política e histórica, la cámara baja aprobó un proyecto que modifica el régimen previsional destinado a los veteranos de la guerra de Malvinas. La iniciativa incorporó cambios impulsados por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Hubo representantes de veteranos que presenciaron la sesión desde los palcos.

El proyecto, presentado por los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, amplió la cobertura previsional para los exsoldados que no pudieron continuar sus carreras dentro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) debido a las secuelas del conflicto bélico de 1982.

La norma extendió el Régimen Previsional Especial a quienes habían quedado excluidos del esquema vigente, que hasta ahora alcanzaba únicamente a suboficiales y oficiales incorporados posteriormente a la administración pública bonaerense.

La zona fría bonaerense

La cámara baja también aprobó un proyecto impulsado por su presidente, Alejandro Dichiara, para modificar las leyes provinciales 12.322 y 12.323 y otorgar carácter permanente a los beneficios impositivos destinados al Área Patagónica Bonaerense y a la Zona Austral Desfavorable.

La iniciativa establece de manera definitiva exenciones y reducciones en tributos como Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y, en determinados casos, Automotores para actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios en Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra. Hasta ahora, esos beneficios dependían de renovaciones periódicas del Poder Ejecutivo.

Sale MDF, entra La Cámpora

La sesión también dejó movimientos dentro del bloque oficialista. Regresó de su licencia la diputadade La Cámpora Mercedes Landívar, jefa de Gabinete del municipio de Olavarría, quien continuará en ese cargo ad honorem. Su retorno implicó la salida de Laura Aloisi, identificada con el gobernador Axel Kicillof, y modificó el equilibrio interno en medio de la disputa entre el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Mayra Mendoza (UP) y Christian Castilli (FIT)

Con ese cambio, el kirchnerismo pasó a reunir 18 de las 39 bancas del bloque peronista, entre dirigentes de La Cámpora y del sector de intendentes. El MDF quedó con 11 escaños, mientras que el Frente Renovador conservó nueve. La banca restante continuó respondiendo al dirigente social Juan Grabois.