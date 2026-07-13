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JUNTÓ A LA TROPA LEGISLATIVA

Javier Milei les presentó a sus bloques la reforma del Banco Central, pero no hay fecha para el debate

El proyecto prohíbe la emisión monetaria. La entidad no podrá financiar al Tesoro ni crear Letras. Sus autoridades tendrán más poder y podrían ser penadas.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Javier Milei con los legisladores, detallando la reforma del Banco Central.

Javier Milei con los legisladores, detallando la reforma del Banco Central.

Javier Milei volvió a hacer lo que más le gusta: durante una hora detalló el proyecto de reforma del Banco Central que enviará al Congreso en los próximos días, con el objetivo de prohibir la emisión monetaria para siempre. Los legisladores volvieron sin precisiones de fechas, porque el texto aún no está terminado.

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Letra P | Lorena Hak
Lorena Hak

"Volvió a dar clases y está contento", reseñó la reunión un diputado oficialista, al volver a su despacho. Durante su exposición. Milei no informó cuando enviará la iniciativa ni por qué cámara. Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a Letra P que la propuesta aún está en la etapa final de redacción y no está claro cuándo empezará el debate.

La reunión se realizó en el Salón de los Héroes de la Casa Rosada y fue organizada por Karina Milei, quien el domingo sorprendió a los legisladores con invitaciones por WhatsApp. Muchos no pudieron llegar desde sus provincias porque no tenían vuelo; mientras que otros tenían compromisos en el resto de la semana y salieron raudos al aeropuerto.

El Presidente estuvo en el escenario una hora y luego recibió preguntas. En primera fila lo siguieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque La Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el titular de la bancada oficialista de Diputados, Gabriel Bornoroni.

El Banco Central de Milei

Milei explicó que su proyecto consiste en una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para volver a parte del texto que tuvo antes de 2012. "Lleva 91 años de estafa a los argentinos", insistió.

Además de reformar el artículo tres, para que preservar el valor de la moneda sea la única misión del organismo, también se le impedirá financiar al Tesoro y crear Letras, una práctica extendida durante las últimas décadas.

El proyecto propone una restricción de la distribución de utilidades del organismo monetario, "salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación". La novedad es que sus autoridades tendrán más poder, porque habrá otro "esquema de gobernanza", según las palabras del Presidente.

Se trata de "mecanismos institucionales" para asignar mayor estabilidad a sus autoridades, elevar los requisitos para la remoción del presidente y del directorio. Según explicó el jefe de Estado, los mismos directivos del organismo empoderados para ignorar al Congreso, tendrían sanciones penales si "de manera directa o indirecta", utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

Shutdown, a la espera

Milei evitó hablar del proyecto del shutdown, que según anunció, consiste en la posibilidad de cerrar las oficinas públicas si se queda sin recursos. El texto tampoco está definido y este fin de semana el Gobierno dio algunas señales. En principio, no habría un cierre del grifo en áreas sensibles y el parlamento tendría la alternativa de revisar las cuentas antes de cerrar el telón.

En el encuentro con sus bloques sólo habló del tema cuando le preguntaron, pero evitó precisiones. "Entendimos que está buscando una defensa para cuando la oposición reúna mayoría para tener leyes que impliquen gasto", interpretó un diputado libertario. La iniciativa tampoco tiene fecha de ingreso. Será debatida en el segundo semestre, junto al Presupuesto.

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