Marcos Juárez: Majorel desplazó a la comisión de viviendas y dejó a Dellarossa sin su principal base de poder

La decisión de la intendenta de Marcos Juárez , Sara Majorel , de remover a la comisión del Programa de Viviendas Municipal (Promuvi) que construyó más de 200 casas en los últimos años terminó de derrumbar su relación política con Pedro Dellarossa . La salida de Guillermo Cornaglia fue la señal definitiva. El exintendente acusó el golpe y respondió con una carta pública.

El verano en la ciudad ubicada en el sudeste de Córdoba dejó de ser apacible. Aunque septiembre parezca lejano en el calendario, la elección municipal ya se juega ahora. Y la paz estival saltó por el aire entre dos dirigentes que hasta hace poco compartían boleta, estrategia y victorias.

Desde 2014, cuando llegaron al poder municipal, Majorel y Dellarossa construyeron la maquinaria electoral más sólida de la ciudad. Hoy están en veredas opuestas y con la mira puesta en el Palacio 19 de Octubre, como se conoce a la casa de gobierno municipal.

La ruptura empezó a tomar forma cuando Dellarossa aceptó en 2023 el convite de Martín Llaryora para asumir como ministro de Producción. El desembarco en el cordobesismo reconfiguró lealtades puertas adentro y los contragolpes comenzaron apenas quedó en claro que Dellarossa está dispuesto a disputar el poder municipal, se supone todavía que lo hará bajo los colores del cordobesismo que antes enfrentó.

Majorel envió al Concejo Deliberante un proyecto que sorprendió incluso a los propios. La modificación de la comisión del Programa Municipal de Viviendas no fue un trámite administrativo más. Fue una jugada de poder.

Cornaglia, hombre de Dellarossa, dejó la presidencia del organismo y también fue desplazado de su rol en el gabinete. La intendenta no escondió el tono de la movida. “Fue una decisión netamente política, en un año electoral”, admitió en una radio local. Argumentó que el funcionario tenía intenciones de conformar otro espacio y que no podía seguir en un gabinete del que ya no se sentía parte.

pedro dellarossa sara majorel.jpg La intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, y su antecesor, Pedro Dellarossa, están el plena pelea de campaña

Sobre el cambio en la cúpula del Promuvi sostuvo que se trató del cumplimiento de los plazos establecidos por ordenanza y que solo se anticiparon algunos días para enviar el nuevo acuerdo al Concejo.

El Concejo aprobó la nueva nómina. Al frente quedó Germán Romagnoli, definido por la intendenta como “un amigo y un apoyo incondicional”. Además de presidir el programa, concentrará Producción y la dirección de Planeamiento, Organización y Control. Más poder en menos manos.

El movimiento tiene lectura interna clara. Majorel trata de reducir la influencia dellarossista en el esquema municipal y blindar el organismo más sensible en términos sociales y electorales.

Pedro Dellarossa rechazó la modificación de la comisión

Dellarossa no dejó pasar la jugada. Publicó una carta dirigida a los vecinos donde enumeró los logros del programa durante su gestión y defendió a la comisión desplazada.

“Si algo anda bien, ¿cuál es la razón para cambiarlo?”, escribió. Cuestionó que la decisión se haya tomado de manera intempestiva y sin comunicación previa. Esperaba al menos un mensaje de su exsocia política. No llegó.

También marcó diferencias institucionales. Señaló su desacuerdo con que concejales integren un organismo autárquico como el ProMuVi.

El espacio más codiciado en Marcos Juárez

El Programa Municipal de Viviendas funciona en Marcos Juárez desde hace varias décadas. Sin embargo, para la administración de Dellarossa fue un espacio clave de gestión y poder. Durante sus dos periodos como mandatario, y el que lleva adelante Majorel, se entregaron más de 250 viviendas a vecinos de la ciudad que accedieron por primera vez a la casa propia.

Además, se urbanizaron más de 1.700 lotes en todo el ejido urbano, una serie de obras que le dieron otra impronta al aspecto residencial de Marcos Juárez.

La vivienda es un tema sensible en una comunidad como la marcosjuarense donde el acceso a una posibilidad financiera para construir es prácticamente nula. El municipio tomó esa tarea y convirtió al programa municipal en una herramienta para que los vecinos puedan acceder a opciones habitacionales.

Majorel movió las piezas y puso al frente del organismo a uno de su riñón para encaminarse a las elecciones de septiembre. Dellarossa acusó el impacto y diseña sus estrategias para retomar el poder en la ciudad que lo vio nacer.