Karina Milei contratará el internet satelital de Elon Musk para que Javier Milei pueda tuitear desde donde sea

En febrero de 2024, con una resolución del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el gobierno de Javier Milei autorizó a la empresa de internet satelital Starlink , propiedad de Elon Musk , a operar en el país . Dos años después, Karina Milei la contratará para garantizar " la continuidad operativa de las comunicaciones críticas del Presidente ".

Por licitación privada (proceso bajo el código 23-0002-LPR26 ), la Secretaría General de la Presidencia contratará "seis servicios de conectividad satelital para la utilización de equipamiento satelital Starlink existente", con soporte técnico, por un año, con opción de prorrogarlo.

Los hermanos Milei se reunieron con Musk en varias oportunidades, después de conocerlo en sus oficinas de Tesla en Austin, Texas, en abril de 2024 . Cuando el hombre más rico del mundo fue funcionario de Donald Trump , al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, adoptó la motosierra libertaria como símbolo para su gestión. Su versión local, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , fue uno de los más fervorosos auspiciantes del desembarco de Starlink en la Argentina.

La caída en desgracia del empresario frente al presidente republicano no impidió que el mandatario argentino siguiera compartiendo sus posteos en Twitter, red social que pertenece a Musk.

La diferencia entre una licitación pública y una privada es que, mientras la primera es un concurso abierto, la segunda es un proceso cerrado y dirigido a proveedores seleccionados. Para justificar su contratación, en la autorización del pliego se especifica que "las soluciones de conectividad terrestre actualmente disponibles (fibra óptica, enlaces punto a punto y redes móviles 4G/5G) no aseguran cobertura ni disponibilidad en zonas rurales, rutas, regiones alejadas o áreas con infraestructura limitada , generando riesgo de incomunicación y afectando la coordinación operativa y la seguridad presidencial".

"Esta Unidad Requirente motiva la contratación aludida, en la necesidad de contratar los servicios de conectividad satelital Starlink porque resulta fundamental para garantizar la continuidad operativa de las comunicaciones críticas del Presidente de la Nación y su comitiva, tanto en desplazamientos dentro del territorio nacional como en misiones oficiales en el exterior", se completa en los considerandos.

image Los argumentos oficiales para contratar el servicio de la empresa de Elon Musk.

Milei ya conoce el servicio de internet satelital. En julio de 2024, para ir al llamado "campamento de verano" de Sun Valley, la cumbre misteriosa de millonarios de todo el mundo, alquiló un charter privado a la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (Flyzar): la comitiva viajó en el Gulfstream V matrícula LV-KLH equipado con la tecnología Starlink.

Javier Milei, tuitero

Se sabe que Milei es un fervoroso usuario de Twitter, desde donde cimentó su vertiginosa carrera hacia la Presidencia. Incluso se creó una página que sigue la actividad presidencial en esa red. Según la web milei.nulo.lol, el mandatario pasó un promedio de dos horas y media diarias tuiteando en febrero. Por caso, este miércoles, Milei realizó 19 posteos y retuiteó otros 181.

La propia página aclarara que el tiempo que pasa el Jefe de Estado en Twitter está subestimado, ya que desde junio de 2024 la plataforma de Musk no permite ver los "megusta", acción que insume un tiempo que ya no puede ser contabilizado.

image El uso de Twitter del Presidente durante febrero. Fuente: https://milei.nulo.lol

¿Cuánto saldrá?

Recién cuando se abran los sobres, el 24 de este mes, se conocerá a cuánto presupuestará la empresa de internet satelital el abono del servicio. El pliego afirma que la Secretaría General ya cuenta con "equipamiento existente", a pesar de que no hay registro oficial de esa adquisición en el sitio oficial compr.Ar: cinco terminales Starlink modelo mini y una modelo High Performance.

Según la web oficial de la firma, el paquete empresario global (conectividad en tierra y altamar alrededor del mundo) cuesta a partir de $365.000 mensuales. El pliego reclama dos abonos globales y cuatro locales, de manera itinerante, además del soporte técnico.