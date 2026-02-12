Vigo apoyó la reforma laboral, pero Llaryora se despegó y reactivó la presión a Milei por fondos para Córdoba

La senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo apoyó la reforma laboral de Javier Milei . La etapa de colaboración del cordobesismo con el gobierno libertario está de regreso, aunque con una división de roles más compleja. Martín Llaryora está dispuesto a hacer valer los 700 kilómetros de distancia que lo separan del Congreso , donde se deciden los cambios libertarios.

En el Panal, como se conoce al Centro Cívico de Córdoba , afirmaron en la previa del debate que el éxito o el fracaso de la Ley de Modernización Laboral le pertenecen a su autor y se dedicaron a lo suyo: exigieron fondos que corresponden a la provincia, en este caso, para el transporte.

Llaryora se permitió algunas mínimas recomendaciones a la reforma laboral a través de un pedido expreso de atender la particularidad de las pymes, un concepto que Vigo resaltó en la ronda de discursos de cierre. Recordaron que la exprimera dama provincial tenía libertad de acción, un punto que había cuestionado por lo bajo el schiarettismo que no salía de su asombro al comprobar que el mandatario estaba dispuesto a “ceder la conducción política” de sus alfiles en el recinto.

Como contó Letra P , Llaryora apuesta a la división de roles. No puede tensionar con el poder central. Primero, porque cuando lo hizo en enero de 2024 y en la campaña de 2025 le fue mal. Segundo, porque el mandatario provincial está enfocado en lograr su reelección y Milei tiene pisos de aprobación superiores al 65% .

Si bien no hay margen para grandes duelos verbales y políticos, el cordobesismo a pleno todavía cree que hay elementos de sobra para pensar que la política nacional no va para ningún lado y que el impacto negativo de las ideas liberales se empezará a ver con crudeza en el entramado productivo y comercial, pero sobre todo en la pérdida de puestos de empleo genuino.

No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. La reforma laboral ya tiene media sanción. Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo. pic.twitter.com/WBE4q9tpEz

Sin embargo, después del voto positivo de Vigo y su rechazo particular al Fondo de Asistencia Laboral, la derogación de estatutos especiales y la implementación del banco de horas, Llaryora activó un reclamo por recursos.

El nuevo round por fondos con Javier Milei

Llaryora -a través de su secretario de Transporte, Cristian Salsalone- exigió por nota al gobierno de Milei fondos para el sostenimiento del transporte interurbano y los programas de boletos educativos gratuitos que benefician a 300.000 estudiantes, docentes y trabajadores del sistema. Cabe recordar que La Libertad Avanza cortó de raíz los aportes al transporte de todo el interior apenas llegó al poder.

La carta detalla que hasta 2024 el Estado provincial cubría el 50% del costo del pasaje del programa, mientras que el otro 50% era absorbido por las empresas prestatarias. Frente a la suspensión de los aportes nacionales y al deterioro de la ecuación económica de las empresas, la provincia incrementó el esfuerzo: primero cubrió el 75% del boleto y, desde noviembre de 2024, asumió el 100% del costo del pasaje, medida que fue prorrogada en dos oportunidades.

Martín Llaryora y Daniel Passerini durante la presentación de nuevas unidades para el transporte de Córdoba Martín Llaryora y Daniel Passerini durante la presentación de nuevas unidades para el transporte de Córdoba

Este esfuerzo extraordinario que impacta en las finanzas provinciales -señala el escrito- se realiza para “garantizar el acceso al transporte público de estudiantes y sostener el derecho a la educación”.

El péndulo cordobesista vuelve a ubicarse al medio: colaborarán en las reformas legislativas, marcarán los contrastes si consideran que “afecta los intereses de la provincia” y agitarán las banderas históricas de reclamos como lo hicieron con las gestiones kirchneristas y la de Mauricio Macri: fondos para el transporte y obras, la deuda con la Caja de Jubilaciones e incentivos que protejan y alienten la producción.

Qué dijo Alejandra Vigo

El escepticismo sobre el impacto real de la reforma laboral aprobada anoche en la cámara alta con 42 votos quedó marcado en el discurso de Vigo. La senadora, también esposa de Juan Schiaretti, mantuvo el hermetismo hasta que vio el desenlace de las negociaciones que llevó adelante Patricia Bullrich.

“Cedieron a los gremios, a las cámaras y las provincias. Es una reforma más literaria que efectiva”, dispararon fuentes cordobesista con base en el Congreso apenas terminó la conferencia de prensa de la exministra de Seguridad de este martes. Llaryora, dicen sus escuderos, sabía que el capítulo fiscal de la reforma “estaba puesto para negociar”.

alejandra vigo reforma laboral sesión Alejandra Vigo, vicepresidenta segunda del Senado, en la sesión de la reforma laboral

"Esta ley vale el tiro si da cierta previsibilidad jurídica, lo que sería un gran paso. Nuestra sociedad reclama más empleo formal y las pymes poder contratar. Sabemos que esta ley no es una que nos pueda garantizar tanta reactivación en el empleo, pero ayuda", justificó Vigo el apoyo de Provincias Unidas.

En campaña, Schiaretti había hablado de la necesidad de una reforma laboral, con los matices que expresó Vigo y Llaryora sobre las pymes. Este jueves, será su turno de prestar apoyo a otra política libertaria: la nueva ley penal juvenil que prevé la baja de la edad de imputabilidad de menores a los 14 años. “Parece que vamos a aprobar por lo que dijo Martín (Llaryora)”, adelantaron fuentes cordobesistas que dejan inaugurada la estrategia del tero, otra vez.