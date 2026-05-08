MINERÍA

Expo San Juan Minera 2026: Orrego activó la campana que marcó la apertura del mercado bursátil de Toronto

El gobernador participó de la ceremonia de uno de los principales mercados internacionales de financiamiento de la minería. La ventana al mundo.

Por Letra P | Periodismo Político
Expo San Juan Minera 2026: Orrego activó la campana que marcó la apertura del mercado bursátil de Toronto

Expo San Juan Minera 2026: Orrego activó la campana que marcó la apertura del mercado bursátil de Toronto

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, el gobernador Marcelo Orrego participó de la ceremonia “Ring the Bell: TSX Market Opening Ceremony”, una actividad simbólica que representa la apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), uno de los principales mercados mundiales de financiamiento de la minería.

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La ceremonia reunió a autoridades, empresarios, ejecutivos del sector minero y representantes del mercado de capitales canadiense, consolidándose como uno de los momentos más destacados del encuentro internacional que se desarrolla esta semana en San Juan.

De San Juan al mundo

El tradicional toque de campana marcó el inicio de la jornada bursátil y puso en valor la vinculación entre el mercado financiero canadiense y el desarrollo de proyectos mineros en Argentina, especialmente aquellos orientados a la sostenibilidad y la atracción de inversiones.

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Durante la actividad también participaron representantes de TMX Group, entidad que opera el Toronto Stock Exchange y el TSX Venture Exchange, mercados reconocidos mundialmente por su liderazgo en financiamiento para la industria minera.

La campana de Marcelo Orrego

La presencia del gobernador Orrego en esta ceremonia reafirma el posicionamiento de San Juan como uno de los principales destinos de inversión minera del país y fortalece los vínculos internacionales para impulsar el crecimiento de proyectos estratégicos en la provincia, según indicó un comunicado del gobierno provincial.

La actividad se desarrolló con la participación de delegaciones nacionales e internacionales, en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, espacio que promueve el intercambio entre gobiernos, empresas e inversores vinculados al desarrollo de la minería.

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