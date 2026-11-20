Ignacio Torres que las elecciones en Chubut serán el 21 de marzo.

Tras meses de incertidumbre, Ignacio Torres confirmó que Chubut elegirá gobernador el domingo 21 de marzo de 2027. Como había avisado , el mandatario fijó una fecha alejada de las elecciones presidenciales, en un escenario atravesado por las negociaciones entre las diferentes fuerzas y las aspiraciones de su reelección.

La decisión abre una nueva etapa en el armado opositor, donde el peronismo deberá resolver sus diferencias para definir quién enfrentará al oficialismo. La Libertad Avanza también tendrá que ordenar su estrategia y resolver si competirá por separado o avanzará en un acuerdo con el mandatario de esta provincia de la Patagonia .

El anuncio de Torres se sucede al que ya realizaron sus pares Osvaldo Jaldo , Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, tres de los gobernadores dialoguistas que eljaron su discusión territorial del debate nacional que tendrá como protagonista a Javier Milei . Neuquén vota el 14 de febrero, Tucumán el 9 de mayo, y Salta una semana más tarde.

Torres todavía no definió si avanzará en un acuerdo con los libertarios que le permita fortalecer su armado de cara a la reelección. Semanas atrás, César Treffinger anticipó su intención de competir por la gobernación y aseguró que el espacio presentará candidatos en todos los niveles.

Sin embargo, como parte de la estrategia que el gobierno nacional despliega en todo el país, la conducción libertaria avanza en conversaciones para intentar cerrar un trato con Torres para cederle espacio al mandatario y relegar al diputado.

El peronismo, obligado a ordenar la interna

La definición de la fecha electoral acelera los tiempos del peronismo, que todavía no logra encauzar su disputa por los liderazgos. Juan Pablo Luque y Dante Bowen aparecen entre los principales dirigentes con aspiraciones de competir, aunque sus posicionamientos dificultan la posibilidad de construir una candidatura de consenso. El diputado José Glinski también se proyecta como una alternativa dentro de la carrera.

Juan Pablo Luque cerró su campaña junto a su rival en la interna, Dante Bowen. Llegan unidos a un 26-O que ilusiona al peronismo.

El calendario electoral y el debut de la Boleta Única

Con la fecha confirmada, las agrupaciones deberán presentar alianzas y precandidaturas 65 días antes de la elección general, por lo que el cierre de listas quedará previsto para mediados de enero de 2027.

La votación se realizará con Boleta Única de Papel, un sistema aprobado en diciembre de 2024 que dejará atrás el modelo tradicional de boletas partidarias. La normativa establece que cada espacio deberá competir con una única nómina legislativa, sin posibilidad de sumar distintas candidaturas a diputados bajo un mismo postulante al Ejecutivo provincial.