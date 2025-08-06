San Juan: Marcelo Orrego cerró su frente provincial para disputar contra LLA y el peronismo de Uñac y Gioja

La coalición reúne a los partidos Producción y Trabajo , Bloquista , PRO , UCR , Actuar y Dignidad Ciudadana . De este modo, Orrego consolida a los socios de su frente de gobierno provincial, al tiempo que blanquea su decisión de no incluir a los sectores libertarios.

El lanzamiento se realizó en la sede de campaña del oficialismo, en el centro de la capital sanjuanina, con la presencia del vicegobernador Fabián Martín , la intendenta de la capital provincial, Susana Laciar , y dirigentes como Enzo Cornejo (PRO), Alejandra Leonardo (UCR), Gustavo Fernández (Dignidad Ciudadana), Gustavo Usín y Rodolfo Colombo (Actuar).

En rueda de prensa, Orrego destacó que su frente busca ofrecer una opción coherente con la gestión actual. “Lo importante es que creo que va a ser un frente competitivo. Lo que queremos mostrar claramente es nuestra identidad , lo que hemos venido haciendo. No queremos improvisar en nada”.

El mandatario evitó revelar los nombres de la lista que competirá por los principales cargos, aunque se espera que en los próximos días se confirmen las candidaturas.

Sin La Libertad Avanza y con el bloquismo

Una de las novedades del armado fue la inclusión formal del Partido Bloquista, que cuenta con un legislador provincial y tiene una fuerte tradición local. El espacio ya había formado parte del frente de Orrego en 2023, pero ahora se integra como socio pleno.

Con este movimiento, el oficialismo sanjuanino apuesta a consolidar su base y diferenciarse de las propuestas de La Libertad Avanza, que buscará instalar candidaturas propias en la provincia, y de un peronismo que todavía no oficializó sus candidaturas.