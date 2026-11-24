El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió no invitar a Javier Milei a la ceremonia de asunción de su cuarto mandato, prevista para el 5 de enero. Además, dispuso que Julio Bitelli ya no vuelva a la Argentina a ejercer sus funciones como embajador, según confirma Clarín.
Las decisiones se conocieron después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, pusiera en duda el proceso electoral brasileño durante una entrevista televisiva el sábado pasado. El funcionario también justificó que el Gobierno no haya reconocido el triunfo de Lula en el balotaje del 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro.
Bitelli, designado en enero de 2023, había sido llamado a consultas en julio de 2024 y nuevamente en julio de 2026. Desde entonces no retomó sus funciones en Buenos Aires. La representación diplomática brasileña continuará a cargo de un encargado de negocios. Aunque la salida definitiva del embajador todavía no fue formalizada, sería inminente, según Infobae.
Javier Milei no viajaría a Brasil
Fuentes de la Cancillería argentina aseguraron al mismo medio que no tenían constancia de la decisión de excluir a Milei de la ceremonia de investidura y preferían esperar. El antecedente es muy recordado. Como explicó en aquel momento el jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, Celso Amorim, Lula no viajó de la asunción de Miei porque lo llamó “ladrón”, “corrupto” y “comunista furioso”.
De esta manera, Milei y Lula no mantuvieron ninguna reunión bilateral desde que el Presidente argentino asumió en 2023. Ambos mandatarios tienen previsto coincidir en diciembre en dos encuentros internacionales: la cumbre del Mercosur, el 4 en Montevideo, y la del G20,14 y 15 en Miami.