La asunción de Mahiques en Justicia: Santiago Caputo apartado, Karina exultante y el llanto de Pettovello

Distendida como pocas veces, Karina Milei se mostró este jueves en la Casa Rosada como la verdadera protagonista de la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. Aunque fue el presidente Javier Milei quien le tomó juramento al nuevo funcionario, la secretaria general de la Presidencia concentró la atención política de la ceremonia, especialmente ante un Santiago Caputo que permaneció aislado durante buena parte del acto.

El rol central de la secretaria general respondió a que fue ella quien impulsó ante el jefe de Estado la designación de Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia, así como el ingreso de Santiago Viola —su principal espada legal— en lugar de Sebastián Amerio , el ahora exviceministro cercano al asesor presidencial. Los movimientos representaron el primer gran triunfo interno de El Jefe, que desde octubre del año pasado viene consolidando poder e influencia dentro del Gobierno.

Por esa razón es que durante la ceremonia de asunción, que no duró más de 10 minutos, Karina se acomodó en varias oportunidades para que le tomen fotografías junto a Mahiques y Viola, no sin antes ordenar a su alrededor una nueva disposición de los lugares en el Salón Blanco . La familia Menem, compuesta por Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo, su principal operador político y Sharif, el asesor más joven del ecosistema riojano, se quedaron con algunos de los principales asientos, mientras que Caputo se mostró algo más aislado, sin las habituales compañías de su mesa chica.

Los primeros en ingresar al Salón Blanco, apenas unos minutos después del mediodía, fueron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , quienes se ubicaron en la segunda fila del auditorio. Segundos después completaron los asientos la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello ; la senadora Patricia Bullrich , la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal y el nuevo secretario de Justicia, Viola.

La primera fila estuvo reservada para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el canciller Pablo Quirno ; l a ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; el jefe del área de Salud, Mario Lugones ; y el presidente de la cámara baja. Karina, que llegó cuando ya todos estaban sentados en sus lugares, se puso en medio de Adorni y Menem. Inmediatamente después de ellos se ubicó Lule, quien respecto a otras juras ascendió al menos tres filas de asientos.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 13.27.42 Martín Menem, Lule Menem, Santiago Viola, Javier Lanari y Sharif Menem.

Como sucedió con la jura de Carlos Presti en Defensa y Monteoliva en Seguridad, que fueron escoltados por sus antecesores, Luis Petri y Bullrich, respectivamente, Mahiques estuvo acompañado por Cúneo Libarona. La escena generó la emoción hasta las lágrimas de Pettovello. La ministra de Capital Humano es amiga personal del abogado mediático, a tal punto que trascendió que lo invitó a comer pastas a su casa en los próximos días.

A un costado del salón, apoyado sobre un mueble, se ubicó el integrante del triángulo de hierro. A diferencia de otras ceremonias, Caputo no estuvo acompañado en esta oportunidad por los integrantes de su mesa chica, pero sí recibió un gesto político contundente del primer mandatario, quien le dedicó el abrazo más efusivo de toda la ronda de saludos que hizo por el salón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2029587779592618445&partner=&hide_thread=false Así fue el saludo de Milei y Santiago Caputo durante la jura de Mahiques



@PConurbano pic.twitter.com/ZClU4QhL6h — LETRA P (@Letra_P) March 5, 2026

De todos modos, el primero que Milei fue a saludar fue a Carlos Alberto Mahiques, padre del actual ministro. Los únicos que faltaron al acto fueron el ministro de Interior, Diego Santilli; quien se encuentra de vacaciones, el titular de Hacienda, Toto Caputo, y Presti, quien se encuentra en una actividad oficial en Estados Unidos.

Amerio tampoco estuvo presente en la jornada. Hasta este miércoles no solo ocupaba la Secretaría de Justicia, sino que ejercía, sobre todo, el principal rol de operador en los pasillos del Congreso y en los tribunales de Comodoro Py. Según trascendió, se enteró de su salida del Gobierno mientras participaba de una audiencia del Consejo de la Magistratura, presuntamente a partir de una llamada de Caputo.