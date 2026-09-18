Justicia laboral porteña: los futuros jueces pasaron por la Legislatura y quedaron a un paso del nombramiento

Los primeros postulantes a jueces, fiscales y asesores tutelares participaron de una audiencia pública en la Legislatura porteña y la justicia laboral de la Ciudad quedó a un paso entrar en vigencia.

El secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo , la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño Genoveva Ferrero , el secretario de Justicia de la Ciudad, Francisco Quintana y el flamante Fiscal General porteño, Martín López Zavaleta , presentes en la audiencia.

La Justicia laboral porteña quedó este viernes un paso más cerca de empezar a funcionar. Los postulantes a ocupar los primeros cargos de jueces, fiscales y asesores tutelares atravesaron la audiencia pública en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires , el último trámite previo al tratamiento de sus designaciones en el recinto.

La reunión conjunta de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Justicia transcurrió sin sobresaltos. La primera está encabezada por Matías Lammens , con Pilar Ramírez como vicepresidenta primera, mientras que Justicia es presidida por Solana Pelayo , secundada por Federico Mochi .

También participaron el secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo ; Genoveva Ferrero , secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño; el secretario de Justicia de la Ciudad, Francisco Quintana , y el flamante Fiscal General porteño, Martín López Zavaleta .

A diferencia de otras audiencias recientes, como la vinculada con la renovación de la Defensoría del Pueblo , esta vez predominó el perfil institucional y hubo menor volumen político. El proceso avanzó sin impugnaciones que modificaran la hoja de ruta prevista.

SILLAS PARA TODOS | Desfile de aspirantes en la Legislatura Quiénes son los jueces y fiscales para las primeras cámaras del nuevo fuero porteño y qué nexos tienen con el oficialismo, el peronismo y el mundo judicial https://t.co/GHgTdDdO3r @francobasu https://t.co/MTeRKm9wzh pic.twitter.com/7NtbUCqguT

En el listado de aspirantes a camaristas aparecen Diego Tula , Martín Furchi , Patricia Ceriani , Silvia Inés Gutiérrez Garay , Horacio Pitrau y Gabriela Fernández . Ese lote expresa la heterogeneidad de la primera camada del flamante fuero, donde conviven antecedentes en la Justicia Nacional del Trabajo y el Poder Judicial porteño, experiencia sindical y académica, distintas referencias políticas y también vínculos con sectores gremiales de la abogacía, como la recaldista Corriente 17 de Julio , y con listas que participan de la vida interna del colegio profesional.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la #Legislatura un paquete de leyes para poner en funcionamiento el nuevo fuero



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Entre los nombres aparecen perfiles vinculados al peronismo, el PRO, el radicalismo y sectores sindicales. Tula proviene de la Justicia Nacional del Trabajo; Furchi ya integra la Justicia porteña; Ceriani mantiene vínculos con sectores cercanos a Daniel Angelici; Gutiérrez Garay desarrolló parte de su recorrido vinculada al Suterh; y Pitrau ocupó cargos durante administraciones del PRO.

Para los juzgados de primera instancia fueron seleccionados, entre otros, María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli y Antonella Stringhini. La estructura se completa con fiscales y asesores tutelares que también atravesaron la audiencia de este viernes.

Los proyectos de Jorge Macri

La audiencia se produjo después de varias semanas de aceleración del traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad. El 27 de agosto, la Legislatura aprobó el acuerdo que establece el marco para transferir progresivamente esa competencia desde la Nación.

En paralelo, el gobierno de Jorge Macri envió proyectos para ampliar el fuero hasta 80 juzgados, crear un Código Procesal Laboral propio y poner en marcha un servicio de conciliación previo a la instancia judicial.

Con la audiencia cumplida, los primeros postulantes quedaron en condiciones de llegar al recinto. La votación de sus pliegos será el próximo paso para completar la primera estructura de un fuero que todavía deberá sumar recursos, normas y nuevos magistrados a medida que avance la transferencia.