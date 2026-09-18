Aníbal Tortoriello judicializó la pelea por su bloque en la Legislatura de Río Negro

Cambia Río Negro , la pata legislativa de Aníbal Tortoriello , llevó al Superior Tribunal de Justicia la disputa por el reconocimiento de su bloque en la Legislatura . Los legisladores Patricia McKidd , Santiago Ibarrolaza , Gabriela Piccotti , Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti presentaron una acción de mandamus para que le reconozcan formalmente el espacio, y el ejercicio de sus "derechos parlamentarios".

El planteo judicial implica el pedido de una orden dictada por un tribunal que ordene a las autoridades legislativas a cumplir con lo que la bancada que denuncia entiende como "un deber legal obligatorio que se ha ignorado o demorado sin justificación".

La presentación se produce después de meses de tensión con el oficialismo de Juntos Somos Río Negro , en un conflicto que el bloque referenciado en el diputado Aníbal Tortoriello vincula con la disputa por lugares de poder dentro de la cámara y el Consejo de la Magistratura.

Según un comunicado emitido por el espacio, el reclamo tiene como antecedente la Resolución N.º 460/2025, dictada el 30 de diciembre de 2025 por el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti , que reconoció formalmente a Cambia Río Negro. El espacio también invoca antecedentes de resoluciones que habilitaron bloques en situaciones políticas y jurídicas similares, aunque en gestiones anteriores.

“La resolución está vigente y la conformación del bloque se ajusta al artículo 46 del Reglamento Interno y a la práctica parlamentaria. No hay ningún motivo para que se nos impida ejercer las funciones que corresponden a un bloque legislativo”, afirmó McKidd, la presidenta de la bancada.

La presentación se produce después de meses de tensión con el oficialismo.

El conflicto se había expuesto durante la primera sesión del año, cuando la conformación del espacio no fue validada en Labor Parlamentaria, la comisión que define la agenda legislativa y que el oficialismo maneja con su mayoría. Facundo López, uno de los apuntados por los opositores, conduce al oficialismo en el recinto y ya dejó en claro que el espacio no habilitará nuevas bancadas. En su lectura, la representación está definida por la composición original del cuerpo legisaltivo y no por los saltos que, durante el ejercicio parlamentario, decida hacer cada uno de los legisladores.

La pelea por los lugares de poder en la Patagonia

Desde Cambia Río Negro cuestionan que la Comisión de Labor Parlamentaria haya establecido posteriormente un “criterio suspensivo” sobre el funcionamiento del bloque, mediante el Acta Acuerdo del 10 de junio de 2026, ratificada por Presidencia el 25 de agosto. “La Comisión de Labor Parlamentaria no tiene facultades para suspender, dejar sin efecto o desconocer una resolución dictada por la Presidencia de la Legislatura”, sostuvo McKidd.

Patricia Mc Kidd, voz y ojos de Aníbal Tortoriello en la Legislatura de Río Negro.

La disputa se inscribe en la reconfiguración de la oposición provincial. El espacio de Tortoriello nació con McKidd e Ibarrolaza y sumó a Piccotti y Doctorovich, provenientes del PRO. En junio, Sanguinetti también se incorporó a Cambia Río Negro después de renunciar a Juntos Somos Río Negro, mientras que Marcela González Abdala se sumó a La Libertad Avanza a finales de julio.

En marzo, desde la bancada habían señalado que la demora en su reconocimiento podía estar vinculada con la posibilidad de sumar más legisladores e ingresar como primera minoría al Consejo de la Magistratura. Actualmente, ese organismo cuenta con tres representantes del Poder Legislativo: Lucas Pica y Marcelo Szczygol por Juntos Somos Río Negro, y Juan Martín por el PRO. El oficialismo descartó que la determinación de respetar la comosicion original tuviese que ver con eso, y volvió a ampararse en el respeto por la voluntad popular que elegió a los legisladores mediantes listas que responden a determinados espacios políticos.

Qué reclama Cambia Río Negro

La acción judicial alcanza, entre otros puntos, la participación en Labor Parlamentaria, la integración de las comisiones, la asignación conjunta de bancas y la participación en los cierres de debate. “No reclamamos privilegios. Reclamamos que se respete la voluntad expresada en las urnas por miles de rionegrinos y que nuestros legisladores puedan ejercer plenamente el mandato para el que fueron elegidos”, señaló McKidd.

“Vamos a defender las herramientas que la Constitución y el Reglamento reconocen a los legisladores y, fundamentalmente, el derecho de los rionegrinos a que sus representantes puedan ejercer plenamente el mandato que recibieron en las urnas”, concluyeron desde Cambia Río Negro.