Chuli Jorge suma un candidato en San Salvador de Jujuy y acuerda con Sadir para resistir el avance de Morales

“Se han adelantado los tiempos sin que uno quiera”, admitió Gustavo Muro , el secretario de Desarrollo Humano de Raúl "Chuli" Jorge en San Salvador de Jujuy que se anotó en la carrera por la intendencia. La movida tiene aroma a respuesta a Gerardo Morales , quien lanzó a Adriano Morone y le metió ruido a su vínculo con Carlos Sadir .

Además de Morone y Muro, en la lista también se anota Gastón Millón , presidente del Concejo Deliberante . La multiplicación de aspirantes profundiza una pelea por la capital que comenzó antes de los lanzamientos y deja al intendente en el centro de una futura negociación.

De hecho, Muro pertenece desde hace años al equipo municipal y reivindica esa pertenencia. “¿Por qué no ser candidato a intendente como parte de un equipo que viene trabajando junto a Chuli hace muchos años?”, planteó a Letra P .

La disputa se aceleró mediante una sucesión de movimientos dentro del oficialismo. Primero, el bloque radical de la Legislatura impulsó la municipalización de Alto Comedero , territorio que concentra cerca del 30% del padrón capitalino. Jorge rechazó públicamente la iniciativa, que fue leída como una primera daga en su contra de parte de la tropa que responde a Morales.

Después, Morone comenzó a caminar la ciudad y construir su precandidatura . Millón se anotó también. Dijo sentirse capacitado para gobernar la capital y reivindicó su experiencia en la gestión municipal. Morales hizo explícito su juego cuando reclamó renovación , destacó públicamente al diputado provincial entre los dirigentes jóvenes con proyección y aclaró que eso no significaba “jubilar a nadie”.

Finalmente apareció Muro desde el corazón de la estructura de Jorge. Sin embargo, el intendente mantiene abiertas sus opciones dado que la Constitución le permite buscar otro mandato, algo que nunca descartó. En despachos oficiales incluso circula su nombre como eventual candidato a vicegobernador.

La alianza del gobernador y el intendente

Así las cosas, el lanzamiento de Muro fue leído como un movimiento del eje Sadir-Jorge en respuesta a la postulación de Morone por parte de Morales. De hecho, el gobernador y el intendente compartieron durante las últimas semanas inauguraciones y actividades, con participación provincial en la continuidad de obras municipales.

La secuencia incluyó la inauguración del nuevo Multiespacio de Santa Rita, intervenciones en el barrio Alberdi y la reciente apertura del estadio municipal de hockey. Allí, incluso, Jorge agradeció expresamente el acompañamiento económico de la provincia.

Gerardo Morales, "Chuli" Jorge y Carlos Sadir.

Sadir corresponde los gestos de amor y no exhibe a un candidato propio para la capital. El vínculo le sirve porque le permite fortalecer la administración de la progresiva autonomía que viene construyendo con respecto a Morales. Además, mantiene abierta su propia perspectiva electoral. Ya avisó que le gustaría "seguir trabajando por Jujuy" después de 2027.

Quién se queda con San Salvador de Jujuy

Por lo pronto, los tres aspirantes avisan que están dispuestos a todo. No es casualidad: quien se imponga en San Salvador de Jujuy en 2027 quedará mejor posicionado para pelear por la sucesión de Sadir en 2031. Morone, por ejemplo, ya se manifestó dispuesto a competir si fracasa el consenso. “Para eso existen las internas partidarias”, sostuvo.

Millón tampoco cierra esa puerta. “Si hay que ir a interna, se va a interna; si hay que dialogar, se dialoga”, afirmó. “Tengo diálogo excelente con todos los otros y se acordará oportunamente quién, y el resto acompañan”, agregó.

Adriano Morone, el candidato para San Salvador de Jujuy que quiere Gerardo Morales.

Muro apuesta a evitarla mediante una “evaluación de tendencias y nivel de aceptación” y estima que “la candidatura en diciembre o enero tendría que estar resuelta”. Incluso mencionó las colectoras: “Podés elegir un gobernador con dos o tres candidatos a intendente, cosa que no es conveniente pero es posible”.

La discusión encuentra, además, al radicalismo capitalino sin conducción. El Comité Capital permanece acéfalo desde la salida de Lisandro Aguiar y todavía no tiene reemplazante. Fuentes del entorno del alcalde consultadas por Letra P esperan su normalización. Mientras tanto, el Comité Provincia está presidido por el diputado Jorge Rizzotti.