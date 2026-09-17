Martín Llaryora enfría su apoyo para eliminar las PASO y se guarda una carta para negociar con Javier Milei

Martín Llaryora se desmarcó de sus pares y no adelantó su postura sobre la reforma política

En Córdoba , las PASO están garantizadas en la Constitución provincial, pero jamás fueron reglamentadas por el cordobesismo. Martín Llaryora sabe que la prioridad del jefe de Gabinete, Diego Santilli , es eliminarlas a nivel nacional y, por sentido de la coherencia, podría adelantar su adhesión al deseo libertario, pero no lo hará.

El gobernador decidió desmarcarse este jueves del apoyo coral de sus pares a la suspensión de las internas abiertas para las elecciones nacionales de 2027. En la recorrida de las instalaciones de los Juegos Suramericanos que organiza Santa Fe , Llaryora eligió extender un poco más la incógnita que inquieta a Javier Milei .

El anfitrión Maximiliano Pullaro y sus pares Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) dieron sus argumentos para anticipar su visto bueno a la idea de La Libertad Avanza . En el corner cordobés eligen no jugar.

“Vamos a esperar, queremos ver el proyecto definitivo”, adelantó a este medio un colaborador de la mesa chica del sanfrancisqueño.

En concreto, la demora no persigue un interés en la forma, sino en los componentes de toda negociación con foco en la rosca política.

En las oficinas del Panal, como se conoce al centro cívico local, relativizan que un terrenal "toma y daca" defina la postura que se tome frente al proyecto de reforma política.

La rosca de los gobernadores

Como este miércoles contó Letra P, Córdoba y otras provincias negocian el aval de la Casa Rosada para tomar deuda por U$S 1220 millones para obras. “Estas cuestiones no definen la postura sobre las PASO”, insisten y le colocan fichas a la puja por el Presupuesto 2027, cuyos resultados afectará la gestión local y herramienta clave para diferenciarse de LLA en la propuesta electoral.

La última encuesta de Explanans, realizada con 7015 casos, mostró que la valoración negativa del gobierno libertario llegó al 58,2%. Sin embargo, en Córdoba, la imagen positiva alcanza el 54,2% y la intención de voto llega al 51,7%. A nivel nacional, en cambio, registra 38,5%.

En ese marco en el que poco se sabe por dónde pasará la preferencia electoral, la única obsesión de Llaryora es su reelección y cualquier tratativa que encare con Santilli o adláteres de Milei deberán hacerse bajo ese paraguas. Cabe recordar que el pacto de reelecciones salió de la boca del propio jefe de Gabinete cordobesista, Manuel Calvo, apenas asumió el Colo.

Usará herramientas de presión mientras tanto. En menos de una semana, el mandatario provincial se mostró con todo el abanico ideológico: peronismo, kirchnerismo, PRO y radicalismo. Hizo gala de una maleabilidad necesaria para estar de un lado o del otro conforme al plan del bis provincial en 2027.

No sólo el PJ de Córdoba especula

En el orden práctico, justifican la carta guardada en las PASO en la ausencia de interés que les genera el tema. “PASO sí o PASO no, no nos mueve la aguja de nuestra estrategia provincial”, agrega el llaryorismo paladar negro.

En el Congreso, la bancada cordobesista suma otro factor más a la necesidad de guardar silencio. Hace rato que circula la versión que patea el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso para el año que viene.

Martín Llaryora estuvo en Santa Fe para recorrer los Juegos Suramericanos con Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Juan Pablo Valdés

Fuentes legislativas del PJ de Córdoba relativizan la urgencia que Santilli trazó a varios gobernadores en los encuentros en su despacho.

“Todo depende de lo que La Libertad Avanza esté dispuesto a ceder. Con respecto a las PASO, la tropa del Presidente está especulando también qué le conviene, porque toda carta tiene contra y toda contra se da”, resumen con letra de tango las pulseadas que se vienen en la bancada que reporta a Llaryora.