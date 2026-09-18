Con el debut de LLA, los abogados también van a elecciones en el Consejo de la Magistratura porteño. Foto: boga.ar

Al igual que en el ámbito nacional, el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires convocó a elecciones para renovar la representación de los abogados en el cuerpo. Los comicios marcarán el debut de La Libertad Avanza en una puja que hasta ahora monopolizan los sectores referenciados en Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici .

Los comicios se llevarán a cabo el próximo 17 de noviembre. Ese día se elegirán tres titulares y tres suplentes para ejercer la representación de los abogados a partir del 23 de diciembre de 2026 en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces en territorio porteño. Tendrán mandato por cuatro años.

En esos comicios también se definirán ocho integrantes titulares para el Jurado de Enjuiciamiento porteño, que se distribuirán mediante el sistema de representación proporcional. Tal como sucede en el caso del Consejo, asumirán sus cargos en vísperas de Noche Buena y ejercerán hasta fines de 2029.

La última elección del Consejo de la Magistratura, en 2022, había enfrentado a la lista Unidad en Defensa de la Abogacía , alineada políticamente con el dirigente radical Daniel Angelici e impulsada por Ricardo Gil Lavedra , con la nómina de Gente de Derecho , liderada por Jorge Rizzo .

En aquellos comicios, la lista del expresidente de Boca se impuso con el 68,07% de los votos, mientras que la lista opositora cosechó el 31,29%. Así, los alfiles del empresario y dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) consiguieron dos de las tres bancas en juego. Los lugares fueron ocupados por Genoveva Ferrero -quien contaba también con el impulso del entonces alcalde Horacio Rodríguez Larreta - y Javier Concepción .

Ferrero cuenta con una larga trayectoria en el PRO y durante el gobierno de Larreta se desempeñó en las carteras de Seguridad y Justicia. En 2020, había asumido como secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, un puesto clave en tanto tiene a su cargo el manejo de los fondos de esta área.

La banca restante quedó en mano de Rizzo, hoy alineado con Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y referente del peronismo porteño. Este año, para las elecciones de la abogacía del Consejo de la Magistratura a nivel nacional que se celebrarán el próximo 20 de octubre, ambos dirigentes cerraron un acuerdo con el senador Mariano Recalde para competir en una lista conjunta.

El debut libertario

La elección de noviembre pondrá a prueba ese equilibrio de fuerzas dentro del organismo porteño. Este año se sumará un nuevo actor a la puja por la representación de los abogados en el Consejo. Sucede que La Libertad Avanza (LLA) tiene previsto presentar, por primera vez, una lista propia.

Según confirmaron fuentes partidarias, la nómina estará liderada por el abogado Diego Carbone. El letrado encabezó este miércoles un acto de lanzamiento de Abogados por La Libertad, la lista que presentará el sello violeta para el Consejo porteño. Del evento participó Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, y otros integrantes de la bancada violeta en el distrito.

Carbone y Ramírez en el lanzamiento de la lista libertaria de abogados al Consejo de la Magistratura porteño. Foto: boga.ar

Las listas para el organismo judicial porteño aún no están cerradas. El plazo para presentar las nóminas de los candidatos vence el 27 de octubre.

Más elecciones de abogados

La convocatoria para renovar parte del organismo porteño llega apenas dos días después de que cerrara el período de postulaciones para renovar el Consejo de la Magistratura que rige a la Justicia a nivel nacional. En esos comicios, previstos para el 20 de octubre, se avanzará con el recambio de los cuatro representantes de la abogacía.

Para esa elección se presentaron cuatro listas. El partido de Javier Milei se lanzó por primera vez a la carrera por el organismo, mientras el peronismo llegó dividido al cierre de candidaturas y repartió su representación entre dos nóminas. Parte del PRO, la mayoría del radicalismo y representantes encolumnados detrás del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal confluyeron en una cuarta alternativa que lidera Alberto Biglieri.

Ahora resta definir si ese mismo esquema de alianzas se termina replicando en la ciudad de Buenos Aires.