Atauche se anota como candidato a gobernador en Jujuy y en LLA esperan que Karina Milei ordene la interna

Karina Milei deberá ordenar una interna que empezó como una pelea por la conducción de La Libertad Avanza en Jujuy y ahora es por las candidaturas en 2027. Ezequiel Atauche comenzó a armar su candidatura, pero Manuel Quintar no cede en sus aspiraciones y Federico Canedi también se anota. Mientras, Cristina Guzmán suma millas.

La definición incluye más cuestiones que la fórmula provincial. La tropa violeta tiene posibilidades de convertirse en el principal bloque opositor de la Legislatura . Esa condición le permitiría proponer al titular de la Defensoría del Pueblo y al presidente de la Auditoría General , además de aumentar su incidencia en la Oficina Anticorrupción , el Consejo de la Magistratura y las negociaciones por mayorías especiales.

Atauche, el senador, es quien más avanzó en la explicitación del objetivo electoral. Promete una oferta provincial completa, combina identificación con Javier Milei , presencia territorial y críticas crecientes a la gestión de Carlos Sadir . Por su parte, Canedi se mueve como candidato de hecho desde la presidencia del bloque libertario en la Legislatura y construye con temas puntuales como organizadores.

La principal bandera de Canedi es la acción colectiva contra la Empresa Jujeña de Energía y otros actores vinculados con la crisis energética . Bajo la consigna “Factura pendiente”, llevó el reclamo a distintas localidades en esa provincia del Norte Grande . Atauche eligió mostrar otro despliegue y acompañó actividades comunitarias en Alto Comedero y convirtió esas escenas en cuestionamientos al “abandono” del gobierno provincial.

Quintar bajó su exposición durante las últimas semanas, pero conserva influencia sobre parte del armado y continúa entre los posibles postulantes. El diputado representa el sector más confrontativo con el oficialismo. De hecho, Canedi llegó a la presidencia del bloque por una decisión de la conducción nacional para administrar la disputa entre el diputado y el senador , pero terminó desarrollando un proyecto propio.

El diputado nacional Manuel Quintar y el senador Ezequiel Atauche son las caras más visibles de La Libertad Avanza en Jujuy.

La movida de poner al diputado provincial como coordinador quiso ordenar y contribuyó al caos. Sin embargo, en la tropa violeta jujeña empiezan a creer que una nueva intervención de la cúpula libertaria, con la hermana presidencial al frente, es la única forma de solucionar el intríngulis y ordenar los egos electorales.

Como si fuera poco, apareció una cuarta candidata como Guzmán, excompañera de fórmula de Eduardo Angeloz que cuenta con trayectoria, partido y estructura territorial. La dirigente apareció junto a Atauche en una imagen del último acto libertario en Palpalá. La escena llamó la atención porque venía compartiendo más actividades públicas con los sectores vinculados a Quintar y Canedi.

La relación con Carlos Sadir

Atauche buscó despejar las dudas que genera la relación entre la Casa Rosada y Sadir. “Me gusta que se lleven bien, es lo lógico para favorecer a los argentinos, pero que no quepa duda que vamos a pelear la provincia con boleta propia”, afirmó. También anticipó candidatos “a gobernador, diputados, intendentes y concejales en todos los distritos”.

La falta de coordinación ya se refleja en decisiones concretas. Atauche consideró necesaria la ampliación de la Ruta N° 9. Para esa obra, el gobierno de Sadir piensa salir a pedir financiamiento internacional, por lo que precisa autorización legislativa. El senador libertario bancó la iniciativa y anticipó que el Ministerio de Economía que conduce Toto Caputo brindará el aval necesario a la operación crediticia.

Federico Canedi, el otro candidato que suena en Jujuy.

Sin embargo, la maniobra mostró el doble juego libertario. Desde la Legislatura, Canedi anticipó el rechazo del bloque que conduce al endeudamiento. Arguyen dudas sobre montos, condiciones y garantías. Las posiciones, si bien pueden convivir técnicamente, expresan estrategias políticas diferentes frente al radicalismo.

Boleta única, colectoras y poder territorial

El sistema electoral jujeño agrega otra tensión. Los libertarios cuestionan las colectoras y presentaron un proyecto para implementar la boleta única. El oficialismo impulsó iniciativas en el mismo sentido, pero ninguna avanzó y las fuerzas trabajan con la idea de que volverá a utilizarse la boleta partidaria tradicional.

Ese régimen permite al oficialismo multiplicar candidaturas a concejales que adhieran a una misma lista de diputados provinciales. La estrategia puede fortalecer la categoría legislativa y compensar las disputas municipales. Si las reglas no cambian, LLA también quedará habilitada para utilizar el mecanismo que critica.

María Cristina Guzmán, el cuarto elemento de la interna libertaria en Jujuy.

En 2025, el espacio libertario obtuvo el 21% de los votos para diputados provinciales, superó al peronismo y quedó como segunda fuerza electoral. Ingresó siete legisladores y ninguno deberá renovar su banca en 2027. Ahora, el oficialismo pondrá en juego 13 de sus 25 escaños y el PJ arriesgará seis de los ocho que conserva.

El peronismo llegará después de una interna fallida, judicializada y con sus principales sectores enfrentados. Esa fractura mejora las posibilidades libertarias de transformarse en el bloque opositor más numeroso. Para conseguirlo necesitará una candidatura a gobernador con capacidad de arrastre, un armado territorial y una estrategia común bajo reglas electorales que todavía cuestiona.