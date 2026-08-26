Mauricio Macri pierde poder en el Consejo de la Magistratura y De la Torre amenaza con no dar quórum

El expresidente Mauricio Macri afronta un nuevo retroceso en el Consejo de la Magistratura : Jimena De la Torre , su principal referencia dentro del organismo, dejará su cargo y evalúa ausentarse de la sesión convocada para este miércoles, en la que se discutirá el presupuesto del Poder Judicial .

La eventual ausencia de la consejera generó ruido interno, aunque en el organismo consideran que no pondrá en riesgo la aprobación del expediente. El viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo , Santiago Viola , tendría asegurados los respaldos necesarios para avanzar con la votación.

La tensión política aparece por otro lado. De la Torre acaba de resignar su intento de renovar mandato y quedó fuera de la carrera por continuar en el cuerpo. Este lunes decidió retirar la acción judicial con la que pretendía obtener una definición sobre la posibilidad de volver a postularse.

La abogada había recurrido al fuero contencioso administrativo después de que otros consejeros plantearan dudas sobre la legalidad de una nueva candidatura. Su estrategia siguió el camino del juez Diego Barroetaveña , quien también buscó habilitar una reelección mediante una presentación judicial.

El planteo de Barroetaveña sufrió un revés en la cámara tras una apelación promovida por el presidente del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema de Justicia , Horacio Rosatti . Poco después, el magistrado desistió de seguir adelante. De la Torre tomó la misma decisión y terminó de despejar el camino hacia su salida.

La situación también impacta en el armado de Macri, que había pedido especialmente por la continuidad de la consejera. El expresidente había llevado ese reclamo a una reunión de la que participaron Daniel Angelici, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y el auditor general Pablo Clusellas.

La pelea por el presupuesto del Poder Judicial

El nuevo foco de conflicto surgió con la convocatoria al plenario que debe tratar las partidas del Poder Judicial. La explicación oficial para la posible ausencia de De la Torre es que tenía previsto viajar a Junín y que la reunión fue organizada con escaso margen.

En su entorno, además, expresaron malestar porque el temario no incorporó el dictamen que propone sancionar al juez Carlos Hugo Goggi. En la comisión de Disciplina se aprobó, por seis votos contra tres, aplicarle una reducción excepcional del 35% de su salario por haber declarado inconstitucional de oficio y en más de una oportunidad la ley de honorarios profesionales.

El presupuesto ya había generado diferencias en las semanas previas. Rosatti había explorado la posibilidad de aprobarlo sin llevarlo al plenario, una alternativa contemplada por el reglamento interno. Parte del kirchnerismo estaba dispuesta a acompañar luego de introducir cambios, pero consejeros vinculados al académico Diego Molea rechazaron ese mecanismo.

La resistencia obligó a que el asunto llegara finalmente a una reunión plenaria. El tratamiento coincide, además, con el cierre de los mandatos de varios integrantes que no podrán competir por una nueva designación, una situación especialmente sensible para los representantes de abogados y académicos.