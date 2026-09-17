Por cuestiones de seguridad y filtraciones, Javier Milei removió al personal civil de la Quinta de Olivos

La "inseguridad a nivel global" y la visita del papa León XIV fueron los dos argumentos que la administración de Javier Milei usó para justificar el desplazamiento del personal civil que trabajaba en la Quinta de Olivos, incluidas personas con décadas de antigüedad. La medida fue comunicada en medio de una serie de versiones que circularon en las redes sociales mientras la Casa Rosada valida la existencia de "filtraciones" de información.

"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", comienza el comunicado oficial que difundió la Casa Rosada, cuando el tema ya era tendencia en Twitter. En otras palabras, tareas como las de cocina y limpieza pasarán a ser realizadas por personal militar.

Según pudo corroborar Letra P , 12 trabajadores fueron echados este jueves, mientras que el resto de la plantilla civil, que suma medio centenar de personas, sería reubicada en otras dependencias, todavía no definidas. En señal de repudio, ATE está evaluando realizar medidas de fuerza por los despidos comunicados.

El traspaso a Casa Militar, cuyo jefe es el general de brigada Sebastián Ibáñez , agrega la información institucional, "implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece".

De esta forma, la razia afecta a quien era administrador general de la residencia oficial, Osvaldo Sosa , cuñado de María Belén Agudiez , mano derecha en la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei . Agudiez ingresó a trabajar en La Libertad Avanza en la campaña de 2021. "Fue reemplazado porque es personal civil", confirmaron en Balcarce 50. Su sucesor es un teniente coronel que ya tomó el control de Olivos.

Si efectivamente hubo un malestar presidencial por la supuesta filtración de información de lo que ocurre dentro de la residencia, la figura de Sosa no salió indemne a pesar de contar con la protección de El Jefe. En el Gobierno no brindaron detalles de qué tipo de datos sensibles habrían circulado y que habrían llevado a posar la lupa sobre el personal.

La compra de carne

Fuentes oficiales se limitaron a aclarar que no fue un episodio en particular el que motivó la militarización de Olivos. De esta manera, rechazaron que se haya debido al reporte de la compra de varias toneladas de carne para la Casa Rosada y la residencia, licitación que este miércoles recibió tres ofertas, que van de los $ 300 millones a los $ 500 millones.

Bajo el proceso 23-0016-LPU26, la Secretaría General de la Presidencia busca adquirir para la cocina de Olivos, entre otras cosas, 50 kilos de entraña, 80 kilos de lomo, 60 kilos de asado, 1200 kilos de paleta y 2100 kilos de roast beef.

"Se trata de un cambio estructural, se está trabajando en esto hace meses, el objetivo es extremar las medidas de seguridad del Presidente", desestimaron en la Casa Rosada las versiones que circularon en redes sociales durante horas. Se mencionó desde el supuesto enojo de Milei con un cocinero por el grado de cocción de un bife hasta la intoxicación de uno de los perros del Presidente. Fuentes oficiales desestimaron todas esas teorías.

Al cierre de esta nota, en el atardecer de este jueves, el Presidente publicó un tuit en el que elípticamente parece haberse referido al sinfín de versiones. "PERIODISTAS DE MIERDAS, DESPUÉS SE QUEJAN CUANDO LES DIGO QUE SON MIERDAS HUMANAS QUE SE LA PASAN MINTIENDO. SON BASURAS REPUGNANTES", escribió en mayúsculas.

PERIODISTAS DE MIERDAS, DESPUÉS SE QUEJAN CUANDO LES DIGO QUE SON MIERDAS HUMANAS QUE SE LA PASAN MINTIENDO.

SON BASURAS REPUGNANTES. — Javier Milei (@JMilei) September 17, 2026

Como contó Letra P, a partir de los registros de ingresos a la Quinta, si bien el Presidente pasa gran parte de su tiempo en Olivos, cada vez recibe menos visitas: en promedio, los invitados mensuales a la residencia oficial bajaron 40% en el primer semestre del año, con respecto a 2025.

La transferencia del control de Olivos a Casa Militar culminará en un máximo de 60 días. "Responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial", argumentó el Gobierno en el comunicado oficial.