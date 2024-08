Lourdes Arrieta, de montar un búnker de LLA en su despacho a quedar al borde de la expulsión en Diputados

Desde ese momento, el ascenso de Arrieta fue vertiginoso. El apoyo de la mesa chica del Presidente se sostuvo a pesar de los escándalos por los avales truchos que involucró denuncias de algunos referentes del PRO mendocino y una amenaza de avanzar con procesos administrativos y penales contra la diputada. Hasta el momento, ninguno se desplegó de modo concreto.

Arrieta denunció “prácticas de la vieja política que buscaron ensuciar la constitución del partido La Libertad Avanza en la provincia” e incluso se reunió con Enrique Thomas, el diputado provincial del PRO que aparecía entre los avales sin haber dado su consentimiento, pero aceptó las explicaciones de la libertaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1800592394628255962&partner=&hide_thread=false UN GESTO DE GRANDEZA

Agradezco profundamente al Diputado@Enrique_thomas y a todos aquellos que se solidarizaron tras ciertas prácticas de la vieja política que buscaron ensuciar la constitución del Partido La Libertad Avanza en la Provincia. pic.twitter.com/gD2Id7DHaK — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) June 11, 2024

“Quienes tenemos algunos años en prácticas partidarias sabemos que algunos ‘colaboradores’ suelen hacer su trabajo con algunas picardías”, escribió Thomas, que declinó de su intención original de denunciar a Arrieta.

Lourdes Arrieta, un poder en ascenso

“Dios es fiel y justo”, dice la bio de Arrieta en la red social que supo llamarse Twitter, donde también hay emojis de un león, una cruz y la biblia. Con ese perfil, se ganó un lugar en la lista que encabezó Mercedes Llano, la referente del Partido Demócrata, y se ganó una banca debido al batacazo libertario en Mendoza, donde Milei sacó más del 42% de los votos en las generales de octubre.

Desde allí construyó poder y se ganó la confianza del Presidente, su hermana y sus asesores más cercanos. Ese poder se manifestaba de diversas formas en un escenario en el que coexistían uno de los gobernadores más cercanos a Milei, el ministro Luis Petri y De Marchi, el segundo candidato provincial más votado en los comicios provinciales de 2023 que todavía ostenta un cargo en la administración nacional.

La desvinculación de Carlos Soloa Vacas del PAMI mendocino sirvió para dar cuenta de ese poder al interior de la pata local de LLA. Soloa Vacas había llegado a ese lugar por el apoyo de la propia Arrieta, pero denunció que fue expulsado del lugar luego de recibir “aprietes” de la diputada, que también le pidió “sacar gente” y “poner” a otra.

Soldada de Karina Milei

El ahora ex titular del PAMI mendocino, que fue reemplazado por el “leal” David Litvinchuk, también denunció en medios locales que lo llamaron “para llenar las fichas”. “Me dijeron que copie los nombres de un padrón, que mirara las firmas y que tratara de hacerlas parecidas”, dijo en una entrevista con el sitio Mendoza Today.

Muchas de esas fichas posiblemente se hayan amontonado en las pilas de la oficina del séptimo piso del edificio que se separa del Congreso por la Avenida Rivadavia. Allí donde las actividades exceden a la actividad legislativa y a los temas que conciernen a la vida de los mendocinos y mendocinas. Nada raro para la política tradicional que desde hace casi 40 años camina los pasillos del Anexo A de la Cámara de Diputados.

Lourdes Arrieta con Karina Milei.png Lourdes Arrieta, la armadora libertaria en Mendoza, junto a Karina Milei.

En Mendoza, y con la ayuda de su hermano Martín, uno de sus asesores en la cámara baja, pensaba cargo del sello que comandará la estructura con la que el oficialismo irá a las elecciones de 2025 pensando engrosar el apoyo legislativo a Milei sin depender de trabajosas alianzas que alejan al mileísmo de su prédica anticasta.

Hija de un veterano de guerra, en ella conviven el ultracatolicismo, la defensa de las Malvinas y el discurso liberal libertario. Con apenas 31 años, aventaja a sus rivales internos en la carrera por seducir a la juventud, uno de los principales pilares en la base y el crecimiento de LLA en todo el país.

La relación rota con Martín Menem

En medio crisis interna, Arrieta rompió el silencio este lunes, luego de expresarse en redes sociales y en el recinto en la sesión del pasado miércoles, y apuntó contra el presidente de la cámara baja, Martín Menem. “Cuando yo estaba con mi abogado porque no sabía si me iban a sancionar, en vez de preocuparse por cómo estaba, (Menem) solo dijo que acá no hay lugar para los tibios y que no era momento de venderse como 'putitas'. No le importó, siguieron hablando y pedían que me expulsaran. ¿Esa es la gente que legisla en nombre de la libertad? Es indignante. Cuando una mujer te dice a los gritos que no tenés huevos, es que perdiste toda autoridad”, recalcó.

Para Arrieta, sus compañeros de bloque le "faltaron el respeto". "Las personas que dijeron que vienen a hacer el cambio juegan con las mañas de la vieja política”, sostuvo.