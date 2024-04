Karina Milei desafía a Mauricio Macri: lanza La Libertad Avanza en la cuna del PRO

No estará Ramiro Marra , que supo ser el principal referente de LLA en la Ciudad, al punto de ser su candidato a jefe de Gobierno porteño. El legislador fue apartado de la conducción del bloque por Karina Milei, antes de que el Presidente lo rescatara para sumarlo a su consejo de asesores económicos .

No es la primera vez que Karina y Menem avanzan con este tipo de iniciativas pensando en las próximas elecciones. De hecho, a mediados de marzo viajaron juntos a Córdoba para poner la primera piedra fundacional de un armado provincial puro , que deje de depender tanto del PRO como del gobernador Martín Llaryora , que pasó de ser un aliado clave en el inicio de la gestión a un enemigo público que ni siquiera podrá sentarse en la ronda de negociaciones que encabezan los funcionarios libertarios antes de enviar la ley ómnibus XS al Congreso la semana próxima.

En los pasillos de Balcarce 50 reconocen que el lanzamiento del domingo tensará la relación con el sello que maneja Macri. A sus pares del PRO, los militantes libertarios los definen como "hermanos naturales", pero, de todos modos, no desistirán de sus intenciones de tener una maquinaria electoral lo suficientemente grande como para aprobar las reformas de primera, segunda y tercera generación que Milei mencionó en varias oportunidades.

Más allá del enfrentamiento silencioso entre Karina y Macri, en la que Victoria Villarruel quedó en el medio de la interna, todo indica que conseguir la personería jurídica tiene por objetivo también clausurar por completo la etapa inicial de un armado que inició Carlos Kikuchi en su momento, hoy catalogado como un "traidor" y que fue desplazado por completo del mileísmo.

De cara a las legislativas 2025, la Casa Rosada revisará todas políticas de alianzas nacionales: LLA se inscribió ante la Cámara Nacional Electoral con 14 partidos políticos, cuatro de orden nacional y diez de alcance distrital.

El plan B del PRO y el mensaje de Javier Milei

En la mesa chica del PRO siguen de cerca los pasos de la secretaria general de la Presidencia y no desmienten las diferencias el fundador del partido amarillo y la hermana presidencial. Aún así remarcan que hay buen diálogo entre ambos sectores, muchos de los cuales se dan a través del presidente del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador macrista Hernán Lombardi.

Como sea, en en el macrismo no se achican y advierten que si al final no hay ninguna confluencia electoral, el PRO presentará lista propia en la Ciudad. "No hay ningún problema, si hay que competir, lo haremos", avisan.

A pesar de la jugada de Karina, en el PRO esperan que se cumplan los deseos de Javier Milei. Después de un almuerzo con el jefe de Estado, el propio Ritondo le contó a la prensa acreditada que el mandatario le reiteró sus intenciones de "fusionar" LLA y el PRO, una posibilidad todavía lejana si se tiene en cuenta los numerosas idas y vueltas que hay sobre la ley Bases y el DNU 70/2023.