Mendoza: la diputada del patito enturbia el armado de Karina Milei con un escándalo por afiliaciones truchas

No se trata del único caso, ya que en las denuncias contra la diputada del patito en la cabeza se suman otras personas fallecidas como así también firmantes que no dieron su consentimiento. Uno de los casos que mayor revuelo ocasionó es el de Orlando “Orly” Terranova, el empresario y piloto que asegura no haber firmado ni prestado conformidad para sumar su nombre al lista presentado por la libertaria mendocina.