Los tres motivos de Provincias Unidas para bajarle el precio a la convocatoria de Javier Milei

El pleno de Provincias Unidas, durante el cierre de campaña del armado de Valdés en Corrientes.

Provincias Unidas le bajó el precio a la convocatoria de una mesa de negociación lanzada por Javier Milei . El frente electoral bien puede aceptar la invitación, pero tras el domingo cambiaron las reglas, por tres motivos. Así lo entienden los seis gobernadores del armado federal. El maltrato recibido, la competencia electoral y los mimos del Círculo Rojo , soportan ese terceto de razones.

El frente electoral provincialista celebró el resultado del domingo en Buenos Aires. No por la victoria del peronismo, sino por la derrota de La Libertad Avanza (LLA) y la sensación de que hay margen para construir una tercera vía con el liderazgo de gobernadores del interior. Los mandatarios van a la cancha del 26 de octubre con el objetivo de ganar en las seis provincias que gobiernan, para doblegar por igual al oficialismo nacional y al peronismo.

El llamado aperturista de Milei fue tomado con mucha cautela. Es que en el oído de los gobernadores resuena el maltrato recibido por diversos actores del Gobierno. El cambio permanente de interlocutores válidos y la falta de resolución de gestiones lideran el ranking de la bronca federal. Al santafesino Maximiliano Pullaro , por ejemplo, lo llevaron a la raya con la obra de refacción de la pista del aeropuerto de Rosario y, sobre el filo del expediente, le comunicaron que no iban a invertir en la obra. También le rechazaron hace dos meses una toma de deuda en dólares y ahora, ante la extrema necesidad del ingreso de divisas, lo volvieron a buscar para concederle el pedido .

Los gobernadores se fueron agotando. Se sintieron aliados en minoría del Gobierno en su mejor momento, pero en rigor no consiguieron nada en concreto. Milei, en lugar de valorar a los “dadores de gobernabilidad”, siguió achicando los límites de su anillo de confianza. Es uno de los motivos de la génesis de Provincias Unidas.

Ahora, al maltrato se le anexa otro elemento central: el 26 de octubre. La Casa Rosada convocó a los gobernadores por medio de un tuit justo cuando el país ingresa en un proceso electoral y los mandatarios de Provincias Unidas serán competidores de Milei en sus distritos. Las reglas cambian, entonces. “Es muy difícil, ¿qué le va a pedir Milei a los gobernadores? Todos estamos compitiendo electoralmente, no vamos a salir al rescate de un gobierno”, adelantó a Letra P uno de los integrantes del frente.

El teléfono no sonó en Provincias Unidas

Al cierre de esta nota, la Casa Rosada no había convocado formalmente a los gobernadores del espacio. No obstante, las declaraciones públicas de los jugadores del frente federal tras el llamado resultaron muy duras. El correntino Gustavo Valdés habló de “Estado ausente que no se sienta a conversar con las provincias". Pullaro, por su parte, pegó con que “la plata no le llega a la gente y eso genera malestar social”.

En Corrientes, Valdés se esforzó para sellar una alianza con LLA para las elecciones provinciales, pero las condiciones impuestas por la cúpula libertaria, en especial por Karina Milei, dinamitaron el acuerdo. En Santa Fe, en la Convención constituyente, La Libertad Avanza fue el sector de la oposición que más fuerza le hizo al oficialismo de Pullaro. Con un tono extremo, irracional y repleto de golpes bajos, el mileísmo santafesino no apoyó ninguna de las reformas promovidas por Unidos y apoyadas, en varios casos, por el peronismo. Los antecedentes regionales pesan y mucho.

Operativo de seducción con el Círculo Rojo

El tercer factor que entusiasma a Provincias Unidas es el trato y el interés que el Círculo Rojo a nivel nacional deposita en el esquema federal. “Se empieza a discutir fuertemente gobernabilidad y los gobernadores empiezan a tener un valor sustancial”, subraya uno de los principales operadores del nuevo frente.

La primera plana del empresariado lee que el Gobierno perdió musculatura. En Santa Fe citan que el zar del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, pidió que le presentaran expresamente a Pullaro durante la fiesta en el Teatro Colón por los 80 años del gran diario argentino.

Si el modelo de la Casa Rosada empieza a inspirar desconfianza, si la economía y la política arrojan inestabilidad, el rol de Milei se debilita. Como contó este medio hace diez días, la perspectiva a futuro alarma al establishment no tanto por una eventual derrota legislativa de Milei en octubre: la preocupación excede lo electoral y va más allá. “No ven plan y preocupa la gobernabilidad”, confió una fuente respecto de las inquietudes del Círculo Rojo.

Ante ese escenario, el el empresariado comienza a mover fichas y, como no hay puentes ni preferencias de acercamiento con el kirchnerismo, el armado de Provincias Unidas puede convertirse en una alternativa más racional y atractiva a los ojos de los dueños de la Argentina..