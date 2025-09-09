El triángulo de plomo: Karina Milei, Lule Menem y Pareja, los padres de la catástrofe electoral libertaria

Si Javier Milei compartía un triángulo de hierro junto a Karina Milei y Santiago Caputo para apoyar en él su administración, la derrota sufrida por La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires podría darle origen a un triángulo de plomo: la hermana del Presidente y sus colaboradores Sebastián Pareja y Lule Menem , madre y padres del cachetazo electoral.

Se trata de las tres figuras más importantes del Gobierno para la construcción territorial libertaria que el karinismo viene llevando adelante desde que Milei asumió en 2023. El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra a la secretaria general de la Presidencia y su funcionario más cercano pudo haber influido fuertemente en un electorado que le dio la espalda de manera categórica a LLA.

Por otro lado, la estrategia de Pareja de confiar sólo en la gente que le responde en el territorio, la exclusión de Las Fuerzas del Cielo -la militancia joven y digital que conduce el Gordo Dan - de las listas y el acuerdo para sumar al PRO al esquema electoral parecen haber sido decisiones erróneas que le hicieron pagar al Gobierno una durísima derrota contra el peronismo por más de 13 puntos. Cuánto de esa derrota está anclado a la estrategia electoral y cuánto a la marcha de la economía que ahoga al electorado es algo imposible de determinar.

Los audios que revelaron un supuesto entramado de coimas en la ANDIS diseñado por Karina Milei y ejecutado por Lule Menem podrían haber pegado fuerte en una porción del electorado que votó a Milei hace dos años porque llegaba prometiendo terminar con la casta y cortar con un sistema viciado de corrupción. Ese hecho grave que el Gobierno todavía no aclaró sigue su curso en la Justicia, pero se convirtió en meme y escaló a niveles desconocidos. Tanto, que podría asumirse como uno de los factores de semejante derrota.

Quitando ese escándalo, también debe apuntarse hacia quienes son autoridades partidarias de La Libertad Avanza y creadores de todo el armado jurídico para constituir formalmente al partido del Presidente en todas las provincias. El Jefe es la presidenta del espacio a nivel nacional y propició la fundación en los 24 distritos de la Argentina. Karina Milei es la conductora de la fuerza y el corazón del Gobierno de su hermano.

karina milei lule menem-0010.JPG Karina Milei y Sebastián Pareja.

Menem es subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia. Los audios atribuidos a Diego Spagnuolo -extitular de la ANDIS y abogado personal de Milei- lo aluden en las conversaciones sobre presuntos retornos del 8% sobre lo facturado por la droguería Suizo Argentina al Estado y otros entes, que mencionaban a Karina Milei y su asesor como destinatarios de los mismos.

Sebastián Pareja, el kingmaker libertario bonaerense

El cierre de listas bonaerenses del 19 de julio dejó una certeza: Pareja, el hombre de confianza de Karina Milei en Buenos Aires, fue el dueño de la lapicera para los armados en los 135 distritos y la composición de las nóminas que participaron este domingo en las elecciones.

Aquello que pareció posicionarlo como la referencia máxima de Milei en la provincia del 387% del padrón electoral nacional terminó volviendo como un boomerang envenenado, a la luz de los resultados de una derrota que nadie imaginaba, por lo menos en cuanto a lo holgado de los números. Pareja fue el organizador del Congreso de la Libertad bonaerense y del acto de lanzamiento de la campaña provincial, ambos en La Plata. El éxito de esos eventos dejó en los hermanos Milei una gratísima impresión de lo que Pareja podía conseguir.

Milei-Milei-Pareja-1024x682 Sebastián Pareja, Javier Milei y Karina Milei.

Además, fue el negociador de LLA para la integración del PRO al esquema electoral, acercando las posiciones con los referentes amarillos hasta conseguir casi todo lo que Karina Milei le había encomendado. Ese cierre regó de optimismo a la flamante coalición, que no esperaba ni en sus pesadillas perder en seis de las ocho secciones electorales, y mucho menos por el amplio margen que se dio en algunas, por caso la Primera y la Octava.

El triángulo de plomo

Así, El Jefe y sus asesores se convirtieron en el triángulo del plomo que hundió al Gobierno en estos comicios provinciales, mientras ya pone el ojo en octubre, cuando acaso LLA tenga chances de levantarse de este golpe e intentar vencer en las elecciones nacionales. Sin dudas, las miradas estarán puestas en la performance que vaya a hacer el karinismo en la provincia.

Habrá que ver si la hermana del Presidente y el riojano logran eludir las acusaciones de corrupción y quitarse el señalamiento antes del 26 de octubre, y si Pareja vuelve a apostar por sus armadores seccionales para dar vuelta la historia dentro de poco más de un mes. De no ser así, consolidarán el hundimiento político del partido en la madre de todas las batallas.