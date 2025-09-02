Elecciones | 26 de octubre

Los gobernadores de Provincias Unidas se trajeron un souvenir empresario del salón de fiestas del Círculo Rojo

En el aniversario de Clarín, el armado federal mantuvo su primer encuentro público con el establishment. Brindis y apoyos en un clima de incertidumbre política.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Gustavo Valdés (Corrientes) y Martín Llaryora (Córdoba), aliados en Provincias Unidas.

Gustavo Valdés (Corrientes) y Martín Llaryora (Córdoba), aliados en Provincias Unidas.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y sus pares de casi todo el país, participaron del aniversario número 80 de Clarín, que se llevó a cabo en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los integrantes de Provincias Unidas presentaron ante el establishment su nuevo armado y cosecharon buenos augurios.

Notas Relacionadas
Martín Llaryora y Juan Schiaretti sacan cuentas y apuestan a los intendentes de Córdoba de cara a octubre. 
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Provincias Unidas hace cálculos y espera que el 85% de los intendentes apoye a Schiaretti

Por  Nicolás Albera

El mandatario cordobesista charló con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con Gustavo Valdés, de Corrientes, tras el triunfo de las elecciones del pasado domingo que llevó a su hermano, Juan Pablo Valdés, a ocupar la gobernación desde el próximo 10 de diciembre.

En el contexto en el que se ve envuelto el gobierno nacional y el fallo que prohibió publicar los audios de Karina Milei, el cordobés destacó la importancia de la libertad de prensa en Argentina, “un valor fundamental para la democracia y para el fortalecimiento de nuestras instituciones”.

Martín Llaryora, una de las figuras destacadas

El gobernador de Córdoba e impulsor de la fuerza política Provincias Unidas fue uno de los invitados del 80 aniversario del diario Clarín, celebrado en el imponente Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires.

Rodeado de pares y brindis mediante, el cordobesista, inmerso en la gestión y en la campaña electoral hacia octubre, recibió saludos de políticos, sindicalistas, empresarios y celebridades. Florencio Randazzo, cabeza de lista de Provincias Unidas en territorio bonaerense y excompañero de fórmula presidencial de Juan Schiaretti, fue uno de los que aprovechó el contexto para fotografiarse con algunos gobernadores, Llaryora y Pullaro entre ellos.

image
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y sus pares.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y sus pares.

Con el protocolo reinante, Llaryora fue saludado por los accionistas de Clarín, Héctor Magnetto y José Antonio Aranda; por el CEO del grupo Techint, Paolo Rocca; por el dueño de IRSA, Eduardo Elsztain; y por la conductora televisiva, Mirtha Legrand, entre otros.

Desde el Panal destacaron la “buena onda” y la centralidad que se le dio a la figura del gobernador de Córdoba. Fue “llamativo”, indicaron. De esa celebración también participaron los empresarios Luis Pagani (Arcor), Marcos y Alejandro Bulgheroni (Bridas), y Eduardo Costantini.

Para la estrategia de Provincias Unidas es central captar la atención de los principales actores de poder, en especial de los medios de Buenos Aires. El objetivo es comenzar a visibilizar en otros públicos este armado transversal que parte de experiencias conjuntas de gestión y de una ambición de sentar al interior profundo en la conducción nacional.

Libertad de prensa, en el centro de la escena

El gobernador de Córdoba, tras el evento del diario fundado en 1945, destacó “la importancia de la libertad de prensa en nuestro país, un valor fundamental para la democracia y para el fortalecimiento de nuestras instituciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1962684109647483135&partner=&hide_thread=false

En la misma línea se manifestó Maximiliano Pullaro en su cuenta de X: “En el día de los 80 años de Clarín quiero dejar claro que la libertad de expresión es un pilar de la democracia, una bandera de todos los argentinos”.

Y consideró que “sin libertad de prensa no hay ciudadanos libres, no hay instituciones y no hay paz social”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1962696546828353899&partner=&hide_thread=false

Las declaraciones se dan en el marco de la presentación judicial del Gobierno para impedir la difusión de audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien se la vincula con presuntos hechos de corrupción.

Clarín, la celebración

El evento, que convocó a referentes de todos los ámbitos de la sociedad -política, economía, educación, salud, cultura, deportes y espectáculos- contó con el espectáculo “El gran baile argentino”encabezado por Elena Roger y Roberto Peloni.

La dramaturgia y la dirección corrió por cuenta de Emiliano Dionisi (Los monstruos, El brote), la coreografía es de Alejandro Ibarra (El club del hit, Ghost, el musical) y la dirección musical es de Martín Rodríguez (Recuerdos a la hora de la siesta).

Otros nueve intérpretes subieron a escena para contar, por décadas, la historia argentina de los últimos 80 años, con temas de Charly García, Soda Stereo, Fito Páez, María Elena Walsh, The Beatles y tangos emblemáticos como Cambalache y La cumparsita.

De la velada también participaron lectores de Clarín, tales como un soldado de Malvinas, un sobreviviente de Cromañón, la mamá que impulsó la “muerte digna” para su hija y otros argentinos que forman el ADN del diario.

Temas
Notas Relacionadas
Provincias Unidas 2027: el sapucai de Gustavo Valdés fue el primer grito federal
ELECCIONES 2025

Provincias Unidas 2027: el sapucai de Gustavo Valdés fue el primer grito federal

Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir y Schiaretti saludaron el triunfo como propio.
Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy) buscan dar forma al espacio Provincias Unidas.
libertarios vs. federales

Sadir y Morales blindan Jujuy para potenciar Provincias Unidas

El gobernador de Jujuy se reunió con su par de Córdoba, Martín Llaryora, y con Juan Schiaretti. El efecto Corrientes en casa y la mira puesta en 2027.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Ramón Lanús, intendente de San Isidro.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

San Isidro: el intendente PRO libertario apuesta a un radical, peronismo sin kicillofismo y Posse en retirada

Por  María Eugenia Suárez
Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy) buscan dar forma al espacio Provincias Unidas.
libertarios vs. federales

Sadir y Morales blindan Jujuy para potenciar Provincias Unidas

Por  Ramiro Garrocho
Gustavo Valdés (Corrientes) y Martín Llaryora (Córdoba), aliados en Provincias Unidas.
Elecciones | 26 de octubre

Los gobernadores de Provincias Unidas se trajeron un souvenir empresario del salón de fiestas del Círculo Rojo

Por  Yanina Babiachuk
Guillermo Francos prometió apoyo del gobierno nacional al municipalismo cordobés
Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: Francos desafía a Llaryora y busca arrebatarle 100 intendentes para apuntalar a LLA

Por  Luis Zegarra