Osvaldo Jaldo pone condiciones para retomar el diálogo con Javier Milei

El gobernador se sumó a la postura de sus pares del Norte Grande. La convocatoria del Presidente no tendría cabida hasta después del 26 de octubre.

Letra P | Ramiro Garrocho
Por Ramiro Garrocho
El clima preelectoral y la votación en Buenos Aires envalentonan a los gobernadores del NOA. La convocatoria a una mesa de diálogo con el presidente Javier Milei tiene pocas chances de concretarse antes de 26 de octubre. El tucumano Osvaldo Jaldo es uno de los que quiere marcar distancia con la Casa Rosada hasta que las urnas hablen.

Los reclamos a Javier Milei

En su doble rol de gobernador y candidato a diputado por el frente Tucumán Primero, calificó de improvisada a la reacción del Gobierno tras la derrota en Buenos Aires y puso condiciones para reabrir puentes. Entre estas aparece que la Nación acepte avanzar con la coparticipación de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) y del Impuesto a los Combustibles. Esa idea está plasmada en dos proyectos de ley que avanzan en el Congreso y que podrían tomar impulso en las próximas semanas a tenor de los tiempos políticos tras las elecciones en Buenos Aires.

Jaldo advirtió que el escenario para la administración de Milei es muy complicado. Sin vueltas, sostuvo que un modelo económico que parecía sólido comenzó a tambalear con una derrota electoral en comicios provinciales. Con el traje de candidato, insiste en que el Gobierno debe revisar los recortes a jubilados, a la discapacidad, a la salud pública, a la obra pública y a las universidades.

Tres bancas en el Senado y cinco en Diputados

Todos esos temas están latentes entre vetos y leyes. En este escenario, el gobernador tucumano se siente sólido luego de haber asegurado un bloque de tres escaños en el Senado tras el cierre con el sector de Juan Manzur y con el Partido de la Justicia Social del exintendente capitalino Germán Alfaro; y cinco en Diputados con Pablo Yedlin y Carlos Cisneros de Unión por la Patria, quienes ahora votan con el bloque Independencia que se creó para negociar con el mileísmo a comienzos de 2024.

Hasta este martes, Jaldo no había recibido ningún mensaje desde la Casa Rosada. Los buenos vínculos que gestó el tucumano con funcionarios libertarios le permitieron avanzar con varias obras vitales para la administración tucumana. Entre ellas se incluye el financiamiento para una nueva cárcel; la licitación para renovar un acueducto vital para la zona oeste del Gran San Miguel de Tucumán, con fondeo internacional; y la convocatoria a oferentes para ampliar el aeropuerto Benjamín Matienzo.

Ahora, las condiciones han cambiado y el mandatario norteño fija un nuevo contrato. En Tucumán, el celular está encendido, aunque con el riesgo de que a las llamadas porteñas les terminen “clavando el visto”.

