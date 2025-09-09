¿Dónde está Eduardo Lule Menem?

Tras la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires , anticipado por otras siete derrotas provinciales consecutivas, Lule Menem quedó apartado de las dos nuevas mesas de conducción de campaña (la nacional y la bonaerense) que se llevaron adelante este martes en Casa Rosada . Si bien el el armador estrella de Karina Milei no será parte de la estrategia electoral para intentar dar vuelta el resultado en octubre, sigue firme en su cargo en el Gobierno .

Hubo una decisión deliberada de dejarlo afuera de ambos encuentros. Si bien es cultor del bajo perfil, más allá de la derrota del domingo, el riojano está en el centro de la polémica desde que de difundieron los audios de Diego Spagnuolo en los que relata un supuesto sistema de retornos que incluye al subsecretario de Asuntos Institucionales.

Si bien estuvo ausente en la reunión encabezada por el presidente, Javier Milei , por la mañana, el riojano estuvo en su despacho del primer piso de Balcarce 50 : ingresó y salió del edificio por pasillos internos a los que no tienen acceso la mayoría de los funcionarios y tampoco la prensa acreditada.

La presencia del armador nacional en la sede de gobierno quedó expuesta unos 45 minutos antes del inicio de la mesa bonaerense, cuando ingresó a su oficina Sebastián Pareja para compartir un almuerzo a solas. Comieron bifes de chorizo con ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, y flan con crema de postre. Tras la comida, el coordinador de la campaña bonaerense se dirigió al salón donde estaba Karina para sumarse a la reunión bonaerense.

A diferencia de Menem, la presencia del encargado del armado de listas en las ocho secciones electorales se decidió después de que la propia secretaria General de la Presidencia lo ratificara como el jefe de la nueva campaña libertaria en Buenos Aires. Según pudo saber Letra P , apenas se conoció la derrota en las urnas la noche del domingo, Pareja le presentó la renuncia a los Milei, sin embargo, los hermanos se la rechazaron antes de pedirle que se quede para intentar dar vuelta los resultados el próximo 26 de octubre.

Las dos reuniones sin Lule Menem

Este martes volvieron a verse las caras en Casa Rosada Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien tras el apartamiento de su primo, ascendió en la valoración de los hermanos presidenciales. Incluso, este lunes Milei compartió una foto con el diputado en sus redes sociales, después del gélido saludo en el búnker en Gonnet que alimentó varias versiones.

"Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen", rezó el comunicado, luego de ese cónclave.

MESA POLITICA NACIONAL



El Presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad.

Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y…



— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 9, 2025

Más tarde, cerca de las 14.30, llegaron para otra cumbre, esta vez sólo encabezada por Karina, los tres representantes del PRO Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, Diego Santilli, y Ramón Lanús, además de los libertarios Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko, como la gran novedad, ya que el diputado provincial electo no formaba parte de este tipo de mesas. Repitieron asistencia Martín Menem y Caputo. José Luis Espert, cabeza de lista para octubre, también tienen una silla, pero quien quedó afuera es Agustín Romo, figura libertaria de la provincia.

"Durante la reunión, todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei", resumió un comunicado del encuentro.

Las críticas de Las Fuerzas del Cielo al armado de Lule Menem

Mientras la segunda reunión se desarrollaba puertas adentro de Balcarce 50, afuera se mostraba una postal atípica para la administración libertaria. Pablo Cabaleiro, más conocido como Mago sin Dientes, exigía ser recibido por el jefe de Estado, a quien pretendía hacerle algunas críticas al rumbo de la economía.

[AHORA] "El Mago sin Dientes" llegó a la Casa Rosada: pretende tener una audiencia con Milei.



— ElCanciller.com (@elcancillercom) September 9, 2025

El animador acaparó la atención rápidamente de los móviles de televisión ubicados en la entrada del edificio gubernamental porque se suele asociar su nombre a al macrismo en decadencia.

El Mago sin Dientes no fue el único personaje en hacer ruido político en torno a la cumbre en Casa Rosada. De hecho, llamó mucho más la atención del ecosistema libertario las críticas incendiarias de Gordo Dan y otros integrantes de Las Fuerzas del Cielo, como el youtuber Mariano Pérez, contra los armadores de la campaña. Ambos influencers señalan desde hace 48 horas, con nombre y apellido, a Pareja y Menem.

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", posteó el conductor de La Misa. No fue el único mensaje contra los armadores y candidatos que designó El Jefe.

Pareja llamó a Bondarenko dos días después de perder por 25 puntos y un día después de echarle la culpa al plan económico del presidente Milei. Literalmente ya para mear a la militancia adrede, le faltan el respeto al presidente y a los 15 millones de argentinos que lo votaron. — DAN (@GordoDan_) September 9, 2025

Los primeras críticas internas al fracaso electoral de La Libertad Avanza

Aún en el hermetismo público comenzaron a filtrarse las primeras críticas internas para intentar explicar la paliza que recibieron los candidatos del Presidente. Las tres primeras tuvieron que ver con lo que, estiman algunos integrantes del Gobierno, fue una política de alianzas endebles, que dejó afuera a actores relevantes de la provincia, como Manuel Passaglia en la Segunda sección electoral y Pablo Petrecca en la Cuarta, pero también un armado electoral teñido de cuestionamientos internos por la expulsión anticipada de los representantes de Las Fuerzas del Cielo, de ahí las críticas de Gordo Dan y Pérez.

La variable judicial también es analizada en la debacle. "Le pedimos a la gente que hiciera un esfuerzo para enfrentar el ajuste, escuchó un audio con supuestos casos de corrupción y no hubo cambios", describió un funcionario del Gobierno, en clara referencia a que Lule Menem, el principal señalado en los materiales del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Esta es, quizá, la razón principal por la que apartaron al armador de estas cumbres que siguen con determinación no sólo los medios de comunicación, sino, también los mercados. De todos modos, quienes conocen el vínculo entre Karina y ambos Menem aseguran que la hermana presidencial "no entregará a nadie y menos en este contexto".