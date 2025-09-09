Liquidación récord del agro: las cerealeras aprovecharon el sacudón del dólar para pagar menos retenciones

La liquidación de divisas del complejo agroexportador alcanzó este lunes u$s 224 millones, el nivel más alto desde el 15 de julio , último día de retenciones provisoriamente bajas, y casi cuadruplicó el promedio semanal para aprovechar un dólar más barato que el posterior a las elecciones bonaerenses. Con una maniobra de manual, se ahorraron unos $3000 millones en impuestos.

Ocurre que las retenciones que deben pagarse al anotar exportaciones se calculan sobre la base del tipo de cambio del día anterior. Entonces, las cerealeras aprovecharon que este lunes debían pagar impuestos en base a la cotización del dólar mayorista del viernes, que cerró en $1355. Y declararon una avalancha de granos cuando el dólar mayorista pasaba los $1420, aunque cerró en $1409.

Según analistas del mercado granario, exportadores adelantaron operaciones para fijar el pago de retenciones con un tipo de cambio más bajo, antes de que el dólar oficial registre un nuevo salto en medio de las presiones sobre el techo de la banda de flotación.

El movimiento, según expertos en el sector, fue claramente especulativo. Las empresas registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) con la cotización vigente y lograron un ahorro de hasta 7% en retenciones, equivalente a más de $3000 millones menos en impuestos.

“Es usual que salten las liquidaciones cuando se anticipa un cambio en el dólar, ya que la fijación del tipo de cambio para pagar la retención se hace t-1. La liquidación del agro a un dólar que osciló entre $1410 y $1450 pagó una retención con el dólar BNA divisa del viernes, de $1355. Esto implicó un ahorro de hasta 7%”, explicó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El reporte agregó que las DJVE se dispararon de 0,29 millones de toneladas el viernes a 1,71 millones el lunes, lo que anticipa mayor flujo de liquidación en las próximas ruedas. Sin embargo, advirtió que se trata de stock y que lo determinante son los flujos futuros.

Cobertura frente a la política cambiaria

El analista Pablo Adreani señaló a este medio que los agroexportadores “se aseguran fijar tipo de cambio en el pago de los derechos de exportación y se cubren de una potencial devaluación después del 26 de octubre. También de una eventual suba de retenciones, aunque es poco probable. El dólar se encamina a superar el techo de la banda, lo que habilita al Gobierno a usar fondos del FMI para intervenir”.

En la misma línea, el director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño, sostuvo que la decisión fue puntual: “Aprovecharon a registrar con el tipo de cambio viejo en medio de la incertidumbre. Las cerealeras que pagan derechos del 26% en soja prefirieron asegurar la liquidación ahora y no luego a un costo mayor, incluso considerando el costo financiero del retraso”.

Especulación y demanda internacional

Para el analista Gustavo López, también incidieron factores comerciales: “Por un lado, los exportadores creen que el dólar puede dispararse, y por otro, hay demanda internacional. Estados Unidos no le está vendiendo a China y, en este momento, sólo compran a Brasil y Argentina. Se combinan especulación y mercado, pero fue algo de un solo día”.

Liquidación exportaciones CEPA Liquidación exportaciones CEPA

López añadió que ya se liquidaron dos tercios de lo previsto para el año, mientras que la liquidación del trigo todavía está lejos. “La sequía de dólares no se resolverá en el corto plazo con las ventas del agro”, remarcó.

Liquidaciones en baja en agosto

Pese al salto puntual, el acumulado de agosto sigue en niveles bajos. Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 48% de las ventas externas, las liquidaciones del mes totalizaron u$s 1.818 millones.

La cifra marca una caída del 25% frente al mismo mes de 2024 y del 55% respecto de julio de 2025, que había sido récord. No obstante, el acumulado enero-agosto 2025 muestra un incremento de 32% en comparación con el mismo período de 2024.

Agosto suele caracterizarse por menores registros y ventas al exterior en relación con los meses de plena cosecha gruesa.