ELECCIONES | BUENOS AIRES

Buenos Aires: el ranking de los ocho intendentes que superaron el 60% de los votos

Son peronistas y varones, tres de la Primera sección y cinco de la Tercera. Números y proyección 2027, con la gobernación en la mira.

Por Macarena Ramírez
Ningún otro, en los 135 municipios bonaerenses logró números similares. Se trata de Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Andreotti (San Fernando) y Federico Achaval (Pilar) de la Primera, y Mario Secco (Ensenada), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Gastón Granados (Ezeiza) de la Tercera.

Leonardo Nardini

El de Nardini fue uno de los nombres que sonó para liderar la boleta seccional de Fuerza Patria y también para integrar la nómina a diputados provinciales que finalmente no tuvo representación de los intendentes.

Con el mismo porcentaje (68%) quedó Secco en Ensenada, otro candidato testimonial. En ese distrito La Libertad Avanza cosechó solo el 23% y el intendente también tuvo tres puntos de corte de boleta a favor. No obstante, al ser un distrito mucho más chico la cantidad de votos es considerablemente menor: 27.302.
La diferencia a favor en votos para las listas locales respecto de la boleta seccional, se da en prácticamente en todos los casos citados en este ranking.

Mario Secco

El tercer lugar lo ocupa Mantegazza, otra figura que sonó como candidato a diputado provincial cuando las distintas tribus buscaban nombres de dirigentes no tan identificados con un bando u otro. En San Vicente, sacó el 66% de los votos. La Libertad Avanza obtuvo apenas el 22%.

En el cuarto y quinto puesto aparecen dos figuras de las más duras a la hora de acompañar a Axel Kicillof y que también se pusieron el traje de testimoniales: Ferraresi y Mussi que sacaron el 64% de los votos. El primero es el que mayor cantidad de votos sacó de los siete: 126.987. El segundo sacó 121.913. En Avellaneda, La Libertad Avanza consiguió el 24%, en Berazategui el 25%.

A ellos les sigue otro jefe comunal de la Tercera, Granados, que sacó el 63% de los votos, seguido por La Libertad Avanza con el 24%. El séptimo puesto es para el massista Andreotti que en la boleta de concejales obtuvo el 61% de los votos; el suyo es un caso llamativo ya que en una elección donde no destacó el corte de boleta como práctica común, en San Fernando la diferencia con la boleta seccional es de 6 puntos. Finalmente, en el octavo lugar está Achaval, que en Pilar alcanzó el 60% contra el 29% de La Libertad Avanza.

Dos que avanzan hacia la gobernación 2027

La elección dejó a algunos dirigentes mejor parados que otros para las aspiraciones que tienen de cara al 2027. Es el caso de dos de estos siete intendentes, que suenan como posibles candidatos para la gobernación cuando ya Kicillof no pueda ir a la reelección.

Achaval

Son los casos de Achaval y Ferraresi. El primero intentó hacer el mayor equilibrio posible entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador en la interna, aunque terminó inclinándose en favor de la expresidenta. El segundo, en cambio, es uno de los más férreos defensores de Kicillof y de los más duros a la hora de enfrentarse a La Cámpora. A diferencia de otras figuras con la misma aspiración, como el intendente libertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el triunfo arrasador que obtuvieron los deja mejor parados para la disputa que viene.

