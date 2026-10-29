Axel Kicillof prepara su desembarco en Santa Fe, pero esquiva la interna entre las tribus del peronismo

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , reunió este miércoles a referentes de distintas tribus del peronismo de Santa Fe y les encomendó organizar su desembarco en la provincia antes de fin de año. Por ahora, su objetivo es acumular músculo político sin tomar partido en la interna del PJ de la Bota.

El encuentro se realizó en las oficinas del Grupo Provincia , en la Ciudad de Buenos Aires . Entre los presentes estuvieron Eduardo Toniolli y Lucila De Ponti , del Movimiento Evita ; Juan Monteverde , de Ciudad Futura ; y Leandro Busatto y Norma López , de Comunidad , entre otros dirigentes.

Por el lado de los intendentes que asistieron al convite destacaron Enri Vallejos , Roly Santacroce , que llegó con una nutrida comitiva de jefes territoriales enrolados en RAIS , y Pablo Corsalini , referente de Vamos , que, viajó acompañado por Pablo Giorgis, intendente de Santa Isabel .

Kicillof , por su parte, estuvo acompañado por Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Alonso, Javier Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez y Walter Correa , todos integrantes de su gabinete.

Según reconstruyeron algunos asistentes, el bonaerense abrió la reunión con un repaso de sus planes para la provincia y les dejó un encargo a los santafesinos: organizar un acto antes de fin de año. También les planteó que la diversidad de sectores presentes suponía una responsabilidad compartida para concretar su visita.

Con @Kicillofok recibimos a intendentes, presidentes comunales, legisladores, dirigentes sindicales, concejales y referentes del peronismo de Santa Fe para escuchar sus propuestas y conversar sobre las situación en nuestras provincias.



Seguimos construyendo la alternativa amplia… pic.twitter.com/K2CDHdoBUx — Andrés Larroque (@larroqueandres) October 29, 2026

Después llegó el turno de los invitados. Hubo una veintena de exposiciones, con temario libre, aunque la mayoría se detuvo en la situación provincial. Con distintos matices, coincidieron en una misma caracterización: en Santa Fe, Pullaro es Milei.

Los puentes por encima de la interna santafesina

La amplitud de la convocatoria permitió reunir a sectores que mantienen posiciones diferentes frente a la conducción del justicialismo santafesino. Monteverde y Corsalini, por ejemplo, están entre los más cercanos a las autoridades partidarias, mientras que Santacroce y el Movimiento Evita se ubican en la vereda opuesta, con punzantes críticas a la conducción.

El bonaerense, cuentan, no tiene intenciones de terciar en esas disputas. Su apuesta es sumar respaldos para una eventual candidatura presidencial en 2027 sin meterse en las peleas del pago chico.

Para eso, el gobernador cuenta con varias terminales dentro de su gabinete que le permiten llegar, con muñeca, a las distintas tribus. El Cuervo Larroque tiene relación con Toniolli, Santacroce y Busatto; Alonso es cercano a Iván Camats y sus jefes comunales, mientras que Gabriel Katopodis mantiene buenas migas con Corsalini, López y Busatto.

La convocatoria del miércoles se cocinó principalmente a partir de esos nexos bonaerenses, aunque también hubo colaboración de dirigentes locales. Entre ellos estuvo el propio Camats, quien hace las veces de embajador axelista en la provincia y viene moviéndose fuerte en los desembarcos de ministros bonaerenses en Santa Fe.

El próximo paso será conformar una mesa para preparar la visita encargada por el gobernador. Para los dirigentes comprometidos en el acto, la tarea ofrecerá también una oportunidad de verse las caras por fuera de la estructura partidaria, donde las diferencias entre tribus pesan.

El dilema de Monteverde y Corsalini

La convocatoria puso en una situación particular a Juan Monteverde y Pablo Corsalini, dos dirigentes que vienen cultivando sus vínculos con Diego Giuliano, el referente de Sergio Massa en Santa Fe que aspira a competir por la gobernación en 2027.

TEMPORADA DE ROSCA Massa le mostró encuestas a Giuliano que entusiasman al peronismo de Santa Fe para 2027



El rosarino ya imagina su armado: Monteverde para la intendencia, Lewandowski y Corsalini para Diputados provinciales y Tepp para el Senado por Rosario



@pfornero https://t.co/1oPIMgp6nm pic.twitter.com/hWc0J7D88D — LETRA P (@Letra_P) October 29, 2026

La sociedad más consolidada es la de Ciudad Futura con el Frente Renovador, una alquimia que ya tuvo varias muestras públicas y tiene la mira puesta en 2027. La disputa entre Massa y Kicillof por los respaldos del peronismo nacional, sin embargo, los obliga a hacer equilibrio.

Una muestra de esa cautela es que desde el espacio rosarino evitaron comentar el encuentro y tampoco lo difundieron en sus redes sociales. En Vamos, en cambio, relativizan cualquier lectura de alineamiento con uno u otro sector. Cerca de Corsalini aseguran que no tienen jefes políticos y que se mueven con libertad.

De todos modos, el acercamiento a Kicillof está lejos, por ahora, de contraponerse con los acuerdos tejidos a nivel provincial. Mientras Massa tiene en Giuliano una referencia consolidada en la Bota, el bonaerense todavía carece de un delegado de ese peso y apuesta a una red de relaciones abiertas: suma vínculos políticos sin pedir exclusividad ni mostrar celos por los compromisos locales.