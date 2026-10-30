Justicia, política y acción social, las tres cartas de Genoveva Ferrero para saltar a la vidriera porteña

La cena de la Fundación de la Familia Policial reunió esta semana a buena parte del poder político y judicial porteño. Su anfitriona, Genoveva Ferrero , es una funcionaria vinculada a Daniel Angelici que construyó poder propio desde el Consejo de la Magistratura local y participa de las reformas que impulsan la ampliación de la Justicia de la Ciudad.

La presencia de Jorge Macri , Horacio Rodríguez Larreta , Juan Manuel Olmos , Pilar Ramírez , Emiliano Yacobitti , Daniel Hadad y el propio Angelici, entre otros referentes de la crema del poder, dejaron fotografías del entramado político que Ferrero cultivó durante su trayectoria. El encuentro, organizado para recaudar fondos destinados a la comunidad policial , también exhibió su capacidad para reunir a sectores que mantienen diferencias y disputas por el poder.

Secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires , Ferrero combina su pertenencia al espacio político de Angelici con una trayectoria profesional y una estructura propia de vínculos y confianza. Desde su cargo mantiene una buena relación con todos los sectores políticos que intervienen en el organismo, una capacidad de interlocución que le permite participar de acuerdos y negociaciones que exceden sus responsabilidades administrativas.

Su recorrido refleja una característica de la construcción del dirigente radical, que convive con el crecimiento y la autonomía de varios de sus principales referentes. Durante más de 15 años Ferrero participó en la gestión pública porteña, con especialización en administración del Estado y en la construcción de estructuras institucionales que ampliaron las competencias de la Ciudad. Primero, desde la organización de las fuerzas de seguridad. Después, desde el Consejo de la Magistratura, donde tiene una participación activa en las transformaciones de la Justicia local .

EN LA RURAL La Fundación de la Familia Policial que preside Genoveva Ferrero reunió cientos de referentes del arco político, empresarial, judicial y de la sociedad civil Reunió a más de 700 personas pic.twitter.com/hPKFRCEfyi

Abogada egresada de la Universidad Católica Argentina, Ferrero comenzó su trayectoria profesional vinculada a la actividad parlamentaria. Proviene de una familia con antecedentes políticos. Su madre, Fernanda Ferrero , fue diputada y pasó por la UCeDé, el cavallismo y el espacio de Ricardo López Murphy , antes de acercarse al macrismo.

Genoveva hizo su propio recorrido dentro del PRO. Después de trabajar en la Legislatura porteña, se incorporó al Ejecutivo durante los gobiernos de Mauricio Macri. Uno de sus primeros referentes políticos fue Edgardo Cenzón, quien le abrió camino en la administración de la Policía Metropolitana.

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En 2015 fue electa legisladora porteña, aunque su paso por la Legislatura fue breve. Optó por continuar su carrera en la gestión y en 2016 asumió como subsecretaria de Administración de las Fuerzas Policiales. Desde allí participó en el proceso de transferencia de efectivos y recursos de la Policía Federal a la Ciudad.

Aquella experiencia fue determinante en su trayectoria. Ferrero participó de las negociaciones sobre los recursos que acompañaron el traspaso y del desarrollo de la estructura administrativa de la nueva fuerza de seguridad. También consolidó vínculos con los responsables políticos del área y con las autoridades policiales, una relación que mantuvo incluso después de dejar la gestión en Seguridad.

En 2020, Horacio Rodríguez Larreta impulsó su designación para administrar los recursos del Poder Judicial. Como contó entonces Letra P, su nombramiento fue producto de un entendimiento entre el entonces jefe de Gobierno y el operador radical.

La Secretaría de Administración General y Presupuesto concentra decisiones sobre gastos, contrataciones y recursos de los organismos judiciales. Al frente de una estructura clave profundizó sus relaciones con magistrados, funcionarios y representantes de los distintos sectores políticos que intervienen en el Consejo.

En diciembre de 2022 fue elegida consejera por el estamento de la abogacía y llegó a ocupar la vicepresidencia primera del organismo. En 2023, Larreta volvió a convocarla para integrar la conducción del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde asumió como secretaria de Administración, Justicia y Soporte Operativo durante la gestión de Gustavo Coria.

La ingeniería judicial y el armado del fuero laboral

Su participación en el Consejo hoy excede la administración presupuestaria. Ferrero tiene una intervención activa en la vida política interna del organismo y en la construcción de las estructuras que sostienen la ampliación de las competencias judiciales de la Ciudad.

Uno de los ejemplos más recientes es el desarrollo del fuero laboral porteño, una de las principales apuestas institucionales de Jorge Macri. Ferrero participa de su organización administrativa, presupuestaria y estructural, un trabajo que desarrolló en coordinación con Francisco Quintana, expresidente del Consejo y exsecretario de Justicia que recientemente asumió como secretario de Gobierno.

Su intervención tiene una dimensión política que excede la ejecución de decisiones administrativas. El convenio específico de transferencia que deben acordar la Nación y la Ciudad comprende la definición de recursos, personal, infraestructura y condiciones necesarias para poner en funcionamiento los nuevos tribunales. Son decisiones que forman parte del propio diseño institucional del fuero laboral.

La especialización de Ferrero en contrataciones públicas y administración del Estado adquiere particular relevancia en ese proceso. La definición de los recursos presupuestarios, la organización del personal y la estructura operativa del nuevo fuero requieren un conocimiento de los mecanismos administrativos que la funcionaria acumuló durante años de gestión. Su participación en el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad constituye un antecedente de esa experiencia en negociaciones que combinan decisiones técnicas, institucionales y políticas.

LA LEY Y EL ORDEN Con el régimen penal juvenil en debate, Diputados avanzó en el traspaso de la Justicia de menores a la Ciudad



Ahora deberá tratarse en el recinto, antes de avanzar a la Legislatura porteña



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La funcionaria también interviene en los trabajos vinculados con el régimen penal juvenil, otra de las áreas en las que el gobierno porteño busca avanzar en el desarrollo de sus competencias judiciales.

Su trayectoria la ubica entre quienes participaron activamente de distintas etapas de construcción de la autonomía porteña. Esa tarea implica, además, una relación permanente con las estructuras nacionales, tanto por las negociaciones necesarias para transferir competencias como por los vínculos políticos que atraviesan ambos sistemas judiciales.

De la especialización técnica a la construcción política

Una de las funcionarias con las que mantiene una relación de confianza y trabajo conjunto es Karina Leguizamón, presidenta del Consejo y también vinculada al espacio de Angelici. Leguizamón aparece entre los nombres que evalúa Jorge Macri para reemplazar a Quintana en la Secretaría de Justicia, una alternativa que permitiría mantener una línea de continuidad política en las principales reformas judiciales de la Ciudad.

Presentación del libro “Administración Civil y Gobernanza de fuerzas policiales” de Genoveva Ferrero. pic.twitter.com/F8idn0Q1jQ — Consejo de la Magistratura CABA (@consejomcaba) May 10, 2024

La relación con Leguizamón forma parte de un entramado más amplio. Ferrero mantiene vínculos de trabajo con representantes de los distintos sectores políticos del Consejo, incluso aquellos que disputan espacios de poder con Angelici. Esa capacidad de interlocución, desarrollada durante años de gestión, le permitió construir una posición propia dentro del organismo sin romper su pertenencia política.

La cena de la Fundación de la Familia Policial marcó un nuevo momento de exposición para Ferrero. No sólo congregó a figuras clave del poder político. También tuvo una fuerte presencia judicial y empresarial. La jueza del Tribunal Superior de Justicia, Marcela De Langhe; el camarista Javier Buján; la presidenta del Colegio Público de Abogados, Alejandra García; y el magistrado federal José Antonio Michilini se cruzaron con empresarios como Adrián Werthein y Georgie Neuss.

Ferrero y la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Marcela De Langhe.

La fundación que preside, dedicada al acompañamiento de policías, bomberos y sus familias, mantiene vigente su relación con el universo de la seguridad. También representa una agenda propia por fuera de sus responsabilidades judiciales y un espacio de articulación con dirigentes de distintos sectores.

El encuentro de La Rural hizo visible una construcción política desarrollada durante años desde distintas áreas del Estado porteño. La capacidad de convocatoria de Ferrero apareció esta vez en primer plano y le dio mayor exposición a una funcionaria a la que su entorno le resalta que combina conocimiento técnico, pertenencia política y vínculos propios mientras participa de las decisiones que definirán la próxima etapa de organización de la Justicia de la Ciudad.