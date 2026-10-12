El diputado Diego Garciarena cruzó al ministro Gabriel Katopodis: "Promete más de lo mismo"

El diputado bonaerense Diego Garciarena salió al cruce del ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis , luego de que el funcionario blanqueara su intención de competir por la gobernación de Buenos Aires en 2027 para darle continuidad a la gestión de Axel Kicillof . "Promete más de lo mismo", disparó el legislador.

A través de su cuenta de Twitter, Garciarena cuestionó las aspiraciones electorales del funcionario y apuntó contra distintos aspectos de la administración bonaerense. "El Ministro Katopodis quiere ser gobernador para 'darle continuidad' a Kicillof. Es honesto lo que dijo: promete más de lo mismo", sostuvo.

En esa línea, el diputado enumeró una serie de críticas a la gestión provincial. "Más rutas rotas. Más barrios bajo el agua. La Rambla de Mar del Plata tomada y sin terminar. IOMA sin servicios. La inseguridad arrasando con la paz de los bonaerenses. Más anuncios y menos obras", expresó.

El legislador también puso en duda la capacidad de gestión del ministro, a partir de su desempeño al frente de la cartera de Infraestructura. "Ministro, si con la cartera de Infraestructura en la mano la Provincia está así, imagínense con la gobernación", lanzó.

Las críticas de Garciarena estuvieron dirigidas especialmente a las políticas de infraestructura y a los problemas que, según su diagnóstico, atraviesa la provincia. Entre los principales cuestionamientos, mencionó el deterioro de las rutas, las inundaciones y las obras pendientes en la Rambla de Mar del Plata.

El Ministro Katopodis quiere ser gobernador para "darle continuidad" a Kicillof. Es honesto lo que dijo: promete más de lo mismo. Más rutas rotas. Más barrios bajo el agua. La Rambla de Mar del Plata tomada y sin terminar. IOMA sin servicios. La inseguridad arrasando con la paz… pic.twitter.com/cxNFUDo9T2

El diputado también apuntó contra el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la situación de inseguridad en territorio bonaerense, dos de los temas que incorporó a su mensaje para cuestionar la continuidad del proyecto político que encabeza Kicillof.

"No, gracias. No alcanza con la simpatía, los buenos modales y las promesas. Los bonaerenses nos merecemos algo más", concluyó Garciarena, en un rechazo explícito a la eventual candidatura del titular de Infraestructura.

Con los hoteles de Chapadmalal lo vemos claramente: hay un gran negociado detrás de las decisiones del Gobierno nacional.



Cada vez que Milei pone los ojos en estas joyas del patrimonio público, terminan beneficiándose los amigos de Caputo.



Ya lo hicieron con el remate de AySA.… pic.twitter.com/mSP3LViJKX — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 9, 2026

Gabriel Katopodis quiere suceder a Axel Kicillof

El cruce se produjo después de que Katopodis confirmara sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. El funcionario expresó sus intenciones durante una actividad política en Mar del Plata, donde planteó la necesidad de darle continuidad al proyecto de Kicillof.

"Por supuesto que me gustaría conducir los destinos de esta provincia. Me siento con la confianza suficiente para encarar todos los cambios", afirmó el ministro, quien también reclamó que las candidaturas del peronismo se definan mediante elecciones internas. "Los candidatos del peronismo los tiene que elegir la gente; tiene que haber PASO", sostuvo.

En ese contexto, Katopodis destacó los avances de la obra pública provincial y aseguró que la primera etapa de la Rambla de Mar del Plata alcanzó un 90% de ejecución. También puso en valor las intervenciones sobre las rutas provinciales 11 y 88, dos de los corredores viales de la costa atlántica.