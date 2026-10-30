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Viene León XIV: siete de cada diez creen que la visita del papa no mejorará el clima social

El 67,9% considera que la estadía de pontífice tendrá escasa o nula incidencia en el ánimo de la sociedad. Los datos de la última encuesta de Management & Fit.

Por Letra P | Periodismo Político
El papa León XIV en vuelo en uno de sus viajes internacionales

El papa León XIV en vuelo en uno de sus viajes internacionales

Vatican Media

La visita del papa León XIV a la Argentina despierta expectativas, pero no demasiadas ilusiones sobre su capacidad para modificar el clima social. Casi siete de cada diez personas consideran que la llegada del pontífice tendrá poco o ningún efecto en ese terreno. Así lo revela una encuesta de Management & Fit, que muestra una distancia entre la valoración de la figura papal y las expectativas concretas sobre el impacto de su presencia en el país.

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Según los datos del relevamiento de la consultora que dirige Mariel Fornoni, el 67,9% de los consultados cree que la visita contribuirá poco o nada a mejorar el clima social argentino. En sentido contrario, el 27% considera que tendrá mucho o algún efecto positivo. La diferencia expone el escepticismo predominante frente a un acontecimiento que, por su dimensión religiosa, institucional y simbólica, podría generar expectativas de mayor alcance.

Según el informe el papa cuenta con un diferencial de imagen positivo, aunque esa valoración no necesariamente se traduce en la expectativa de una mejora del humor social. La distinción resulta central para interpretar los números: una cosa es el reconocimiento hacia el líder de la Iglesia Católica y otra, muy distinta, la confianza en que su visita pueda modificar las condiciones que atraviesan la vida cotidiana.

La religión en Argentina

El relevamiento también muestra cambios significativos en la composición religiosa según la edad. Aunque el catolicismo conserva la mayoría, con el 58,9% de las adhesiones, su peso cae entre los jóvenes: en el segmento de 16 a 34 años alcanza el 46,6%, frente al 73% entre los mayores de 55.

En paralelo, la proporción de quienes no se identifican con ninguna religión llega al 29,4% entre los más jóvenes, más del doble que entre los mayores (12,5%). El dato refleja una transformación generacional en las creencias y los vínculos con la religión, en una sociedad donde más de uno de cada cinco argentinos declara no profesar ningún credo.

La economía, por encima del mensaje papal

El contexto en el que llegará León XIV ayuda a entender esa distancia. La misma medición de Management & Fit detectó un deterioro en las percepciones económicas y sociales. La desocupación se convirtió en la principal preocupación de los argentinos, con casi el 20% de las menciones, un indicador que creció más de dos puntos respecto del mes anterior y que no ocupaba ese lugar desde 2012.

La situación económica personal también refleja ese malestar: el 39,3% la evalúa negativamente, mientras que la percepción sobre la situación general del país es todavía más desfavorable y alcanza al 56%. A eso se suman las dificultades para llegar a fin de mes, el endeudamiento y la necesidad de recurrir a los ahorros para afrontar los gastos cotidianos.

Una imagen positiva que no alcanza

En ese escenario, la visita papal puede concentrar atención y reconocimiento, pero encuentra un límite en las expectativas sociales. La posibilidad de que una figura con autoridad moral y proyección internacional contribuya a mejorar la convivencia no alcanza para desplazar las preocupaciones materiales que dominan la agenda pública.

La conclusión que dejan los datos es que León XIV llegará a una sociedad que puede valorar su presencia, pero que no espera que su visita resuelva —ni modifique sustancialmente— el clima de malestar que atraviesa el país.

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