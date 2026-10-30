Objetivo Casa Rosada: acto en San Nicolás, el primer movimiento de los Passaglia tras el lanzamiento

Este sábado en San Nicolás, los hermanos Santiago Passaglia y Manuel Passaglia darán el primer paso en la campaña después de anotarse este miércoles en la carrera por la Presidencia 2027. Será con un acto en su ciudad, sin dirigencia política tradicional, con el desafío de consolidar la marca Hechos y profundizar su nivel de conocimiento en el electorado.

En un video difundido en redes sociales , el intendente de San Nicolás , Santiago, y su hermano, el diputado bonaerense Manuel, anunciaron que uno de los dos encabezará la candidatura presidencial de Hechos en 2027. En el mensaje marcaron las coordenadas de lo que será la identidad política con la que buscarán sumarse a la carrera 2027: un punto equidistante de La Libertad Avanza, el PRO y el peronismo. “Venimos de San Nicolás y logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor”, dijeron.

Hechos, el proyecto político-electoral de los hermanos, nació en 2025 y ahora busca salir de su ciudad con el modelo nicoleño como carta de presentación, un caso de gestión exitoso y lo más lejos posible de la política tradicional. Uno de los hermanos será candidato a presidente y el otro tendrá un rol que todavía no está definido.

Como ninguno irá por la intendencia, ya piensan cómo se resolverá esa herencia política. El partido también prepara un nu Por ahora, no hay nombres ni especulaciones de alianzas electorales con otros sectores.

VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás. Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo. Vamos a hacer que tu… pic.twitter.com/uDPMm7GBHu

Los Passaglia formaron una sociedad familiar que consolidó el control político que su padre Ismael construyó sobre San Nicolás . La ampliaron con la ruptura con el PRO y con un sello propio que, en su primera salida electoral, les dio legisladores provinciales. Desde entonces se plantan como críticos de Javier Milei , del gobernador Axel Kicillof y del kirchnerismo, con la gestión nicoleña como respaldo. Ahora van por su gran apuesta, un movimiento inesperado en la política bonaerense.

Todo empezó con Ismael

La historia empezó con Ismael Passaglia, histórico dirigente peronista del norte bonaerense. En 2011 llegó a la intendencia de San Nicolás de la mano del Frente para la Victoria, gobernó con un estilo pragmático y se acercó de a poco a Cambiemos desde que la entonces gobernadora María Eugenia Vidal llegó a la provincia, en 2015.

Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

En abril de 2017, Ismael dio el salto: dejó la intendencia para sumarse al gabinete de Vidal, al frente del Instituto de la Vivienda bonaerense. Manuel asumió en su lugar y gobernó hasta 2023. Santiago, abogado, encabezó en las elecciones de 2017 la lista de diputados provinciales de Cambiemos en la Segunda sección electoral.

La ruptura con el PRO

En 2023, Santiago ganó la intendencia con más del 42% de los votos y los hermanos se alinearon con Patricia Bullrich, entonces precandidata presidencial, en la interna de Juntos por el Cambio. El quiebre llegó a fines de mayo de 2025: mientras el PRO y La Libertad Avanza (LLA) negociaban un acuerdo electoral para la provincia, los Passaglia presentaron Hechos.

En las elecciones bonaerenses de ese año, Hechos compitió solo en la Segunda sección electoral. Quedó tercero, con 23,99% de los votos, rompió la polarización entre el peronismo y LLA y consiguió tres bancas en la Cámara de Diputados bonaerense, entre ellas la de Manuel. En San Nicolás superó el 50%. Desde entonces, los hermanos cuestionaron al PRO y denunciaron un negociado con las licencias profesionales en la provincia de Buenos Aires.

El estilo confrontativo viene de antes. En marzo de 2022, Manuel tuvo un recordado cruce frente a toda la prensa con Kicillof y con el entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, durante la entrega de patrulleros en San Nicolás. La discusión giró en torno a cuántos móviles tenía la ciudad y a quién respondía la policía local. En la madrugada del 4 de diciembre de 2025, Santiago se presentó en la sesión de Diputados para recuperar la banca por la que estaba de licencia, y votar contra el endeudamiento que pidió el gobernador. Rechazaron su reincorporación, con el argumento de que no puede ejercer dos cargos electivos a la vez, y después denunció que “no querían a nadie que los pusiera en evidencia”.

Octubre y el desafío a Milei

A mediados de octubre, Santiago Passaglia desafió a Milei con una propuesta: que la Nación exima de IVA las compras de los municipios y que, a cambio, los municipios eliminen la tasa que pagan comercios e industrias. Pocos dóas después, el expresidente Mauricio Macri la calificó en la red social X como una “gran propuesta”, pero borró el mensaje poco después. Santiago le agradeció el respaldo inicial y cuestionó la especulación de los políticos.

El sábado, a las 10:45, en la esquina de José Ingenieros y Sarmiento, San Nicolás, arrancará el acto con el lema “Hermanos Passaglia 2027”. Todavía falta definir cuál de los dos encabezará la boleta presidencial.