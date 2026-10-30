Alberto Weretilneck puso el gancho y Río Negro ya proyecta las obras que hará sobre las rutas 22 y 151

Alberto Weretilneck junto a Marcelo Campoy de Vialidad Nacional. Río Negro se hace cargo de las rutas 22 y 151.

Tras meses de dilación , Alberto Weretilneck finalmente puso el gancho y empezó a hacer efectiva la transferencia a Río Negro de las rutas nacionales 22 y 151 . El gobernador firmó las actas de toma de posesión de 6 tramos que abarcan unos 337 kilómetros de traza.

Se trata de dos corredores que, para la provincia, son “estratégicos” para la Patagonia y que estaban deteriorados “ante años de abandono por parte de los gobiernos nacionales”.

Tras la reunión en la que se firmaron los convenios, Weretilneck se dirigió a los rionegrinos y pidió "entendimiento, comprensión y paciencia". "El nivel de deterioro, rotura y abandono de las dos rutas es escandaloso. No hay magia para resolver las cosas de un día para el otro; vamos a tardar un tiempo. El cambio importante es que ahora depende de nosotros”, sostuvo.

La reunión en las oficinas de Vialidad Nacional marca el inicio de una nueva etapa en la que el gobierno rionegrino se deberá hacer cargo de la administración, conservación y recuperación de los caminos. Según explican desde la provincia, el traspaso de las rutas es "una decisión política de Weretilneck", que busca dar respuesta al deterioro. “Frente a la falta de inversiones nacionales, Río Negro decidió hacerse cargo de una infraestructura esencial para su presente y su futuro”, afirman.

La incorporación de estos sectores constituye la primera etapa efectiva del acuerdo alcanzado con la administración de Javier Milei , que contempla el traspaso de aproximadamente 508 kilómetros de ambas rutas por un plazo de 20 años. El proceso se realiza de manera progresiva, a medida que se liberan los distintos tramos.

Las rutas 151 y 22, finalmente en manos de Río Negro

A partir de la toma de posesión, la administración local comenzará a ejercer a organizar las primeras intervenciones a partir de relevamientos realizados por Vialidad Rionegrina, en donde se identificaron graves problemas en el pavimento, deformaciones, baches profundos y banquinas deterioradas.

Para los trabajos de emergencia se prevé una inversión de $10.719 millones: $7.168 millones provenientes del aporte de la empresa Oldelval y $3.551 millones aportados por Río Negro. Los trabajos contemplan fresado, repavimentación, bacheo y recuperación de terraplenes y banquinas, y se pondrán en marcha de acuerdo con las condiciones jurídicas y técnicas de cada sector. . De esta manera, se combinarán fondos provenientes de la actividad energética con inversión provincial.

Las obras prioritarias

Para organizar las reparaciones, Vialidad rionegrina agrupó los sectores que requieren obras en 4 tramos, a partir de relevamientos técnicos. El primero, va sobre la ruta 22, desde el puente sobre el río Colorado a Choele Choel. Comprende 138,35 kilómetros, con problemas graves entre el puente sobre el río Colorado y el cruce con la Ruta Nacional 251, donde el pavimento presenta deformaciones y desniveles.

La medida marca el inicio de una nueva etapa en la que el gobierno rionegrino.

Los trabajos previstos incluyen la reparación de 3.700 m2 de baches, el retiro de 16.000 m2 de pavimento dañado y la colocación de 8.700 m2 de nueva carpeta asfáltica. También se reconstruirán terraplenes y banquinas, con 18.000 m3 de materiales, para recuperar los bordes de la calzada y mejorar la seguridad. La inversión prevista es $1.654 millones.

El segundo tramo es el que va sobre la ruta 22, de Choele Choel a Chichinales. Tiene 141,36 kilómetros. Las intervenciones más urgentes estarán concentradas entre Chimpay y Chelforó, donde se detectaron deformaciones, baches y roturas profundas que afectan la estructura del pavimento.

Relevamientos de Vialidad Rionegrina identificaron graves problemas en el pavimento y deformaciones.

Allí, está previsto retirar 4.000 m2 de superficie deteriorada, reparar 31.500 m2 mediante bacheo superficial y reconstruir otros 3.500 m2 donde los daños alcanzan las capas inferiores de la ruta. La inversión será de $3.353 millones.

El tercer segmento va desde Fernández Oro a Cipolletti. Abarca 13,53 kilómetros, desde el acceso a Fernández Oro, pasando por el Parque Industrial de Cipolletti y calle Salto, hasta los puentes carreteros que conectan con Neuquén.

Es uno de los corredores de mayor movimiento del Alto Valle, fundamental para la circulación diaria de vehículos particulares, transporte público y cargas. El relevamiento de Vialidad Rionegrina detectó deformaciones, baches y problemas estructurales, especialmente en el sector de Puente 83 y las colectoras de la autovía inconclusa.

Las obras previstas incluyen el retiro de 30.200 m2 de pavimento deteriorado, la reparación de 30.200 m2 de baches, la colocación de 5.500 m2 de nueva carpeta asfáltica y la reconstrucción de 6.000 m2 de bases granulares. La inversión implica $2.385 millones.

Para los trabajos de emergencia se prevé una inversión de $10.719 millones.

El cuarto tramo es sobre la ruta 151, de Cipolletti a Tercer Puente y Medanito y el límite con La Pampa. Comprende 44,38 kilómetros distribuidos en 2 sectores: desde el empalme con la Ruta 22 en Cipolletti hasta el Tercer Puente (3,40 kilómetros) y desde el yacimiento Medanito hasta el límite con La Pampa (40,98 kilómetros).

Son conexiones estratégicas para la circulación entre Río Negro y Neuquén y para la actividad productiva y energética del norte provincial. Los mayores problemas de deterioro fueron identificados en cercanías de Catriel, donde se detectaron deformaciones severas, baches y banquinas descalzadas.

En estos sectores se concentrarán las obras de emergencia, que contemplan el retiro de 37.500 m2 de pavimento deteriorado mediante distintos tipos de fresado, la reparación de 3.500 m2 de baches y la colocación de 47.000 m2 de nueva carpeta asfáltica. Los trabajos prevén una inversión de $3.300 millones.