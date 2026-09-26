Fernando Espinoza camina la provincia con la mira puesta en la gobernación

Sentado sobre la montaña de votos de la inmensa La Matanza, donde en la última elección el peronismo se quedó con casi el 53%, el intendente Fernando Espinoza construye la próxima parada en su vida política. Viene teniendo un rol protagónico en los plenarios del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que empujan la candidatura presidencial de Axel Kicillof y, al mismo tiempo, se posiciona en la pelea por su sucesión en la gobernación de Buenos Aires .

Espinoza está entre los cuatro dirigentes del MDF que caminan el territorio con intenciones de competir : Jorge Ferraresi , quien para tal fin dejó la intendencia de Avellaneda; el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis ; y el intendente de La Plata, Julio Alak . Los otros dos nombres que suenan, aunque sin intensidad, son de funcionarios de la mesa chica del gobernador: Carlos Bianco y Andrés Larroque.

El intendente del distrito más populoso del país empezó a caminar el territorio hace tiempo. En los últimos meses, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) se convirtió en uno de los dirigentes que más participa del despliegue del MDF, pero, al mismo tiempo, construyó una agenda propia por fuera de los plenarios del espacio que conduce Kicillof. Esa doble vía lo ubica, cada vez con mayor nitidez, en la conversación por la sucesión del gobernador.

Estuvo en los plenarios de Alberti, Ramallo, Mar Chiquita, Saladillo y Coronel Suárez. Fue uno de los encargados de cerrar los encuentros que realizó el MDF. En cada uno de ellos combinó el respaldo explícito al gobernador con la convocatoria a ampliar las fronteras del peronismo.

En Ramallo habló de recorrer la provincia y el país; en Mar Chiquita planteó la necesidad de un “frente amplio electoral” que incluya a radicales, socialistas, vecinalistas e independientes y llamó a recorrer la provincia “ciudad por ciudad”.

En Saladillo puso el foco en la situación de las juventudes, el campo y la industria. El mensaje se repite con distintas formas: unidad, territorio y construcción de una alternativa política para 2027.

Con llegada a los intendentes a través de la FAM, Espinoza es uno de los dirigentes que puede hablarle al interior desde una estructura que excede el conurbano.

Territorio propio para 2027

La segunda pata de la estrategia aparece en las recorridas que Espinoza realiza por fuera de los plenarios. En la Cuarta sección electoral visitó Chivilcoy, Alberti, Mechita y Bragado, pasó por una escuela agraria y mantuvo encuentros con productores, empresarios, comerciantes y referentes de las economías regionales. En esas actividades puso sobre la mesa la necesidad de una “planificación estratégica” para el campo, la industria, los ferrocarriles y el desarrollo del interior.

El esquema le permite instalar una agenda que excede la política partidaria y sumar interlocutores a una construcción que todavía está en proceso. Campo, industria, educación, empleo y economías regionales aparecen como los ejes de un discurso con el que busca ampliar su radio de acción más allá de La Matanza.

El matancero todavía no formalizó una candidatura y el calendario le permite mantener abierta la definición hasta más adelante, pero la estrategia empieza a ser visible: acompañar la construcción del MDF, sostener a Kicillof como referencia y, al mismo tiempo, acumular territorio propio.