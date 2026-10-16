Necochea: caminos rurales colapsados y productores autoconvocados complican al intendente Arturo Rojas

El intendente de Necochea, Arturo Rojas , enfrenta el reclamo de más de 50 productores que cuestionan el destino de la tasa vial, con los caminos rurales deteriorados por las lluvias intensas. El conflicto, que ya llegó a la Justicia, suma presión a una gestión golpeada también por ruidos políticos en el Concejo Deliberante .

El reclamo golpea el plan reeleccionista de Rojas, que busca un tercer mandato y depende de que la Legislatura bonaerense modifique la ley que limita las reelecciones de intendentes. Los productores autoconvocados piden que la Municipalidad restablezca el Ente Vial Rural y que informe cuánto recauda y en qué gasta la tasa vial. En marzo presentaron un amparo colectivo, que espera la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea .

El productor Gustavo Redolatti , uno de los impulsores del reclamo, afirmó que los caminos están “totalmente destrozados”. Comparó la tasa mensual de $2.200 por hectárea que cobra el municipio, con los $700 a $900 que cobran otros distritos con similares características, como Benito Juárez, Tandil y San Cayetano. Y dice que aún así hay muchísimos caminos que son prácticamente intransitables desués de las últimas lluvias.

El Ente Vial Rural se creó a fines de 2009 para que los fondos de la tasa se usaran solo en los caminos. Según los productores, durante la gestión de Rojas sumó servicios urbanos, como aguas y cloacas, y eso diluyó el destino del dinero. Los representantes del sector renunciaron al organismo y las tareas viales las ejecuta ahora el Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR) . En los últimos días, el municipio convocó a los productores para discutir la restitución del ente, aunque Redolatti desconfía.

El choque se suma a otros con el campo. A fines de 2024, el Concejo aprobó la tasa portuaria sobre los camiones de más de 30 toneladas del Puerto de Quequén , que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazó. En agosto, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revocó la cautelar que frenaba el cobro.

Ahora, Carbap cuestiona que el municipio pida fondos al Consorcio de Gestión del Puerto Quequén para reparar caminos pese a cobrar, según la entidad, la tasa vial más cara de la provincia.

Rojas militó más de 20 años en el Partido Fe del dirigente gremial Gerónimo Venegas. Llegó a la intendencia en 2019 con Juntos por el Cambio (JxC), se apartó de esa alianza y en 2023 fue reelecto con el sello vecinal Nueva Necochea, con el 49,76% de los votos. En 2024 fue noticia nacional por su viaje a San Pablo para ver a Franco Colapinto. En septiembre de 2025, su espacio quedó tercero con el 17,81%, con el secretario de Turismo y Producción municipal, Matías Sierra, como candidato.

Rojas y su giro al kicillofismo

En marzo de 2025, tres concejales fundadores de Nueva Necochea, Guillermo Sánchez, Bernardo Amílcar y Bartolomé Zubillaga, armaron el bloque Avanza Necochea. Le reprocharon al intendente su adhesión al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio del gobernador Axel Kicillof. Rojas los calificó de “traidores”.

En mayo pasado, la mayoría de los bloques opositores rechazó la rendición de cuentas 2025. El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Valiante, dijo en el debate que “la ciudad está devastada”.

Nombres para 2027

Rojas confirmó en enero que buscará un tercer mandato si la Legislatura modifica la Ley 14.836, que limita las reelecciones de intendentes. Si la reforma no avanza, su espacio deberá definir un sucesor: hasta ahora no mostró ninguno.

La oposición ya se acomoda para 2027. LLA ganó en 2025 con el 31,70%, con la lista que encabezaron Juan Cerezuela y María Eugenia Vallota, y el peronismo de Marcelo Rivero quedó segundo con el 20,39%. En el distrito suenan para el PRO Zubillaga y el abogado Alejandro Issin.