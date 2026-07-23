Jorge Ferraresi arrancó la carrera por la gobernación con Larroque como primer aliado

Tras renunciar a la intendencia de Avellaneda para enfocarse en la carrera por la gobernación bonaerense, Jorge Ferraresi puso en marcha su campaña. Lo hizo en Tres de Febrero, acompañado por la diputada provincial Ana Luz Balor , de La Patria es el Otro, la estructura política del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque .

El ministro y el exintendente juegan en tándem. Larroque fue el primer miembro del MDF en manifestar públicamente el apoyo a una figura del espacio en la carrera a la gobernación en la que también están anotados el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis , y el intendente de La Plata, Julio Alak .

PLENARIO "SEMBRANDO MEMORIA, CONSTRUYENDO FUTURO", EN EL BASTIÓN Participamos con @larroqueandres , @tamara_perini y muchos compañeros y compañeras de este encuentro militante. En una coyuntura nacional que golpea a nuestro pueblo, debatir ideas y trabajar por la… pic.twitter.com/ZtrwknZ0Wj

A principios de abril, en un acto de gestión en Avellaneda, el ministro afirmó que "para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi". La manifestación, tan concreta, generó sorpresa.

Con el correr del tiempo esas palabras empiezan a plasmarse en las primeras acciones de campaña del dirigente de Avellaneda. Su primer desembarco fuera de su distrito, desde que abandonó la intendencia, fue de la mano de la estructura de Larroque en Tres de Febrero, donde encabezó un plenario junto a la diputada provincial Balor, que integra La Patria es el Otro y reporta al ministro de Kicillof.

El segundo destino de campaña en el conurbano, San Miguel, también tendrá soporte larroquista. En el municipio gobernado por Jaime Méndez, el peronismo dirimió sus diferencias en la elección del PJ local en marzo. Allí se enfrentaron dos figuras que forman parte del MDF, una alineada con Katopodis, la otra con Larroque. Ganó Santiago Fidanza con la boleta apadrinada por el exsecretario General de La Cámpora, que ya tiene un nombre para competir por la intendencia: Bernarda Meglia.

Está previsto que el 5 de agosto, Ferraresi desembarque en ese distrito junto a Fidanza y Meglia. Habrá plenario, en el PJ o el local partidario de LPO, y una actividad con comerciantes o algún sector social en particular que está por definirse.

Apoyos mutuos en Tres de Febrero

Ferraresi y Balor encabezaron un plenario junto a la militancia del sector. Allí, hubo apoyos mutuos: el exintendente, a Balor en sus intenciones de ir por la intendencia municipal, y la diputada hizo lo propio con la candidatura de Ferraresi, al destacar fuertemente la gestión de Avellaneda en políticas deportivas, de salud y seguridad.

En ese plenario, Ferraresi también habló de política impositiva y exhibió números al alza en la recaudación de Avellaneda como consecuencia de un modelo progresivo que cobra más a los sectores de mayor poder adquisitivo. En su discurso dejó en claro su intención de suceder a Axel Kicillof y el apoyo a la candidatura presidencial del gobernador. Además, insistió con uno de los ejes de su propuesta: el Estado debe ser eficiente, el peronismo tiene que abandonar las “políticas testimoniales” e implementar políticas universales.

Además de Balor, estuvieron presentes otros dirigentes del MDF como Alejandro Collia, quien perdió la interna del PJ local con Juan Debandi; Octavio Argüello, de la CGT; el presidente del PJ de San Miguel, Fidanza, y los concejales de Tres de Febrero Beatriz Nuñez y Marina Burgos, entre otros.

Más respaldos y próximas paradas

Ferraresi ya tiene una agenda definida que continuará creciendo. El próximo miércoles estará en San Nicolás y el viernes en Chivilcoy. Seguirá el 5 de agosto en San Miguel, el 14 en Tandil y el 15 en Necochea.

También mantiene reuniones constantes con dirigentes políticos, sociales y sindicales. En los últimos días tuvo encuentros con los intendentes Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Francisco Echarren (Castelli). Los tres le prodigaron palabras elogiosas en sus redes sociales, aunque no hubo apoyo explícito todavía.

Con el intendente de Berisso, @fabiancagliardi, tenemos la certeza de que la organización territorial, un Estado eficaz y el trabajo articulado son herramientas fundamentales para este presente tan complejo.



Necesitamos del compromiso de todos los que tenemos la convicción de… pic.twitter.com/4l8onC09Xv — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) July 16, 2026

También estuvo reunido en dos ocasiones con el exintendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi; con el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y con el exintendente de Florencio Varela, Julio Pareyra, entre otros.