$LIBRA, una prueba de fuego para la democracia

Nuevas revelaciones sobre el Libragate que apuntan otra vez directamente contra Javier Milei y Karina Milei surgieron este lunes apenas después de que los miembros opositores de la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el escándalo tomaran una serie de decisiones que determinarán de qué material está hecha la democracia argentina o cuán terminal es su deterioro.

La pregunta por el material no alcanza al Gobierno, porque eso ya se sabe. Mientras, carente de narrativa para enfrentar la tormenta multidimensional que amenaza con desencadenarse , la Oficina de Respuesta Oficial y Acoso a Periodistas calla y otorga y la extrema derecha busca con afán alguna buena noticia para hacer el control de daños posible.

El diputado Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica, que presidió la comisión investigadora hasta el final de sus tareas, en noviembre, leyó lo decidido, buena parte de lo cual deberá pasar por el tamiz de la cámara baja. Todo un desafío. Esto dijo:

Exintegrantes de la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el escándalo $LIBRA.

La decisión de la comisión surtió un primer efecto: este lunes por la tarde, Taiano dejó sin efecto ese abuso, acaso preocupado por las sospechas de connivencia que provoca que su hijo Federico sea titular de la Unidad de Bienes Decomisados del Poder Ejecutivo .

Una caja de sorpresas que inquieta a Javier Milei y su entorno

El teléfono de Novelli sigue probándose una caja inagotable de sorpresas.

Un nuevo trabajo de El Destape aportó este lunes "dos documentos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli (que) hablan explícitamente de pagos a Karina y Javier Milei. Se trata de un mensaje de audio a través de WhatsApp y un texto enviado por la misma plataforma, ambos de 2024, cuando el economista y su hermana ya tenían despacho en la Casa Rosada", escribió Nicolás Lantos.

"'Pago Javier kari', dice el texto que Novelli se envió a sí mismo unos minutos antes de las nueve y media de la noche del 1 de noviembre de 2024. El peritaje recuperó ese texto, que había sido eliminado. Esa misma tarde, el trader había pasado cuarenta minutos en la Casa Rosada: ingresó a las 14:06 y se fue a las 14:46", siguió.

"El segundo documento es un mensaje de audio de abril de ese año, en el que una administrativa de N&W, la empresa de Novelli, recibía instrucciones. En el audio le piden que reciba una cantidad de dinero necesaria para hacer frente a varios pagos. 'También ya podemos pedir los 4000 de lo que hay que darle, viste, a Karina' dice no una, sino dos veces, completó Lantos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldestapeweb/status/2033633848299556894&partner=&hide_thread=false INFORMACIÓN EXCLUSIVA | El audio y los chats que revelan pagos de Mauricio Novelli a Javier y Karina Milei



Por Nicolás Lantos



https://t.co/WOp17OYh4S pic.twitter.com/nRF9nOM40A — El Destape (@eldestapeweb) March 16, 2026

En tanto, en La Nación, Hugo Alconada Mon y Martín Rodríguez Yebra señalaron que "no hubo un acuerdo firmado: hubo varios. El estadounidense Hayden Mark Davis y el lobista argentino Mauricio Novelli sellaron al menos dos convenios entre 2024 y 2025, todos con el presidente Javier Milei como activo transaccional decisivo".

43203-libra-javier-milei-se-comunico-ocho-veces-con-mauricio-novelli-mientras-se-lanzaba-el-token Javier Milei y Hayden Mark Davis. Relaciones peligrosas.

"El último, firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, ya había sido revelado meses atrás. Pero antes, el 21 de noviembre de 2024, rubricaron otro, según surge de la copia de ese documento que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli", añadieron. Eso sí: todo pudorosamente ad honorem.

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En otro audio, el lobista que no sabe vaciar teléfonos describe con pelos y señales el modus operandi de la estafa: "Que la gente diga 'invierto en el proyecto' (…) y después se terminó, todos los boludos con la pija en el orto", relató.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustindrombola/status/2033603483031552082?s=20&partner=&hide_thread=false “Que la gente diga ‘invierto en el proyecto’ (…) y después se terminó, todos los boludos con la pija en el orto”.



El modus operandi de $Libra, cortesía de Mauricio Novelli.pic.twitter.com/KDenQwWSEO — Agustín Rombolá (@agustindrombola) March 16, 2026

Como dijo en otra nota Rodríguez Yebra, todo lo dicho por el Presidente sobre el escándalo resulta falso, para empezar –sólo para empezar– su afirmación de que no había estado "interiorizado de los pormenores del proyecto".

En La Nación + se recordó que apenas 22 segundos antes del posteo de Milei en Twitter del Día de los Enamorados de 2025 se registraron 87 transferencias desde 74 billeteras virtuales vinculadas a $LIBRA por un valor total de 13,5 millones de dólares. Para los viejos: ¿Alcoyana-Alcoyana? ¿Cinco millones de ese monto se vincularán con el borrador de Novelli sobre tres pagos al jefe de Estado?

Vale recordar lo clave: sin tuit no había estafa.

La democracia, ante una disyuntiva de hierro

La criptoestafa es una historia densa, lo que puede limitar su penetración popular. Más sencillas y tal vez más erosivas son las historias, aunque en sí menos sísmicas, del Aero-Adorni y las internas palaciegas, blanqueadas brutalmente el domingo y frenadas este lunes in extremis por el propio jefe de Gabinete para evitar una carnicería con el santiaguismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2033540696661950482&partner=&hide_thread=false Fake y malicioso. Fin. pic.twitter.com/aoAShv9YDT — Manuel Adorni (@madorni) March 16, 2026

Sin embargo, hacen una diferencia fuerte el contexto de inflación en alza, el descontento creciente por el deterioro deliberado de los ingresos, el sobreendeudamiento familiar y un clima de corrupción que llega ahora hasta a presuntas fugas de información reservada desde el INDEC que habrían permitido negocios con apuestas sobre los índices de inflación. La Argentina paleolibertaria parece entrar en un acelerado estado de descomposición.

Incluso antes de todo este barro, las encuestas ya arrojaban una caída sensible de la imagen de Milei. Una de Zuban, Córdoba y Asociados, que se suma a las que Letra P mencionó este lunes, eleva el rechazo a casi al 60%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Zuban_Cordoba/status/2033589216089710831?s=20&partner=&hide_thread=false APROBACIÓN DEL GOBIERNO DE JAVIER MILEI



Nuevo relevamiento nacional sobre la evaluación de la gestión presidencial muestran un escenario cada vez más definido. La desaprobación vuelve a imponerse y marca el clima político actual.



Veamos los números pic.twitter.com/QRQJLACX0z — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) March 16, 2026

Aun así, el 35,4% de apoyo no deja de resultar significativo, lo que plantea una disyuntiva de hierro: si bien en cualquier país institucionalmente sano las revelaciones del Libragate merecerían al menos la apertura de un proceso de juicio político, ¿están dadas las condiciones para ello en la Argentina actual?

La referencia no es exagerada. Si todo lo que surge fuera cierto, el Presidente podría haber incurrido en una miríada de delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, obstrucción de Justicia, incumplimiento de los deberes del funcionario público, encubrimiento… Todo ello debería ser debidamente probado para dar lugar a una condena penal, pero eso no es así en un juicio político: basta, en tal caso, con que los diputados que acusan y los senadores que juzgan consideren que hay indicios suficientes para justificar algo más que un estado de sospecha.

Otra vez la pregunta inicial: ¿de qué material está hecha la institucionalidad democrática de la Argentina o, en otros términos, hasta qué punto no está definitivamente corrompida?

Si la comisión del Libragate se propone reabrir sus investigaciones, cabe recordar que 40 diputados opoficialistas se opusieron a su primera versión. ¿Cómo se comportarían ahora?

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¿Qué hay detrás del mutismo republicano?

El nerviosismo en la Casa Rosada es total. Prueba de eso fue el discurso descentrado y violento que el Presidente, ese permanente generador de enemigos, dio en a Bolsa de Comercio de Córdoba.

FOTO 13 Javier Milei abraza a Manuel Adorni en Córdoba.

Mientras, atruena el silencio de referentes como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, la promotora de la "ficha limpia" Silvia Lospennato, Miguel Ángel Pichetto, Martín Lousteau, Rodrigo de Loredo, Luis Juez y tantos otras figuras del republicanismo, así como gobernadores y tránsfugas varios. Lo mismo cabe decir de un Poder Judicial sesgado hasta la náusea.

¿Será que toda esa gente se toma su tiempo para evaluar la densidad de las revelaciones, que especula hasta saber si conviene despegarse o bancar, o acaso se desvela por el dilema que plantea una situación que más que justifica un impeachment y la aparente falta de contexto político para el mismo?

Para encontrar algún razonamiento desde ese palo hay que bajar a una figura de volumen político menor, pero no por ello menos representativo de la Argentina republicana: María Eugenia Talerico. Que, a diferencia de sus compañeros de ruta, se haya animado a hablar justifica detenerse en ella.

María Eugenia Talerico María Eugenia Talerico.

La dirigente, que se define en su cuenta de Twitter una "luchadora incansable contra los CORRUPTOS", fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) entre 2016 y 2020. Pese a ese pasado macrista, ha tomado distancia del exmandatario, justamente, por considerar que no supo guardar la distancia más prudente respecto de Milei Hermanos.

Este lunes, entrevistada en La Nación +, dijo sobre los casos $LIBRA y Aero-Adorni que "un gobierno al que uno necesita que le vaya bien y que no para de dar explicaciones de distintos casos que lo rodean en algún punto o en algún momento va a poner en jaque la gobernabilidad. No entienden el daño que le pueden causar a este proyecto de gobierno si siguen saltando casos de corrupción que (obligan a) explicar lo inexplicable a cada rato".

Talerico abogó por investigar todo, pero sus dichos dejan espacio para pensar que, en la mirada que de algún modo representa, Milei y su entorno todavía merecen la oportunidad de emprolijar sus prácticas por llevar adelante un proyecto que, suponen, vale la pena.

La prueba de estrés de la república está en marcha.