Inflación: febrero caliente y marzo amenazante

El índice oficial de inflación , subestimado adrede por el INDEC debido a la intervención de Javier Milei y Toto Caputo , dejó en febrero una base elevada para lo que viene: problemas y más problemas causados por la guerra lanzada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra Irán. Es el tictac del petróleo .

El 2,9% registrado no sólo replica el de enero, sino que extiende a nueve meses la tendencia alcista. En tanto, la maldita meseta del "dos y pico" lleva ya un semestre entero y la gestión económica no logra salir de ella.

Precios regulados –energía especialmente–, alimentos y bebidas –malo en términos de pobreza e indigencia– e inflación núcleo –negativo por anticipar tendencia– evolucionaron por encima del índice.

El "aumento sostenido y generalizado de los precios" no deba indicios de amainar ya antes de la guerra, claro.

La inflación de febrero no involucra ni el más mínimo impacto del conflicto en el golfo Pérsico y Medio Oriente, toda vez que empezó el sábado 28, es decir el último día de ese mes. Así, el IPC difundido ayer es entera consecuencia de un plan económico aplicado hace ya más de 27 meses y que desnuda la insuficiencia –ojo, no la inutilidad– de las variables fiscal y monetaria para entender el fenómeno. El Presidente hace como si no se diera cuenta , pero lo sabe.

De hecho, esta semana insistió en una entrevista con el pronóstico de que en agosto a más tardar "empezará con cero". Habrá que prepararse, cuando ya sea inocultable que eso no pasará, para que la guerra sirva como excusa para fingir que el dogma y la política oficiales no fallaron, sino que, simplemente, el Gobierno tuvo mala suerte.

La guerra llega a la Argentina

Como escribió Lorena Hak en Letra P, "la suba del petróleo por la guerra en Irán recalienta las proyecciones de inflación", lo que hace presagiar que el "tocado" IPC de este mes vaya a mantenerse en torno al 3%, nivel que serpentea, como se dijo, desde hace tiempo. Se trata de un verdadero desastre por convivir con destrucción de empleo de calidad y su reemplazo por cuentapropismo, con paritarias pisadas y salarios en baja.

"En Argentina, el principal canal de impacto es el precio de los combustibles. Según la consultora Eco Go, (estos) tienen un peso del 3,8% en el índice de precios al consumidor (IPC). Esto implica que cada aumento del 10% en el precio final en surtidor agrega aproximadamente 0,38 puntos porcentuales a la inflación", añadió la colega.

ARCHI_9962921200x771

La mencionada consultora acaba de señalar que las naftas han registrado desde el inicio del conflicto –o desde el primer día de marzo, como prefieras– un alza promedio del 6%, aunque ese número se estira en algunas regiones. Conviene no perder de vista dos obviedades: la guerra se agrava y el mes ni siquiera llegó a la mitad.

El pesimismo de la razón

Las últimas noticias del teatro de guerra –y de los salones políticos que la causan y la ceban– no son alentadoras.

Por eso, las cotizaciones internacionales del petróleo, clave de toda esta saga, volvieron a trepar con fuerza ayer, para rondar los 100 dólares por barril. Ese nivel es el que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir esta semana que hay que prepararse para "pensar lo impensable y prepararse para ello" y a la Agencia Internacional de Energía (IEA) a sentenciar que "los mercados petroleros están enfrentando disrupciones sin precedentes".

¿Se entiende ahora por qué los predecesores demócratas de Donald Trump –y el propio Trump de su primer mandato– nunca sucumbieron a las presiones israelíes para llevar a cabo un ataque a gran escala a Irán como forma de ponerle fin a su amenazante proyecto de producción de armas nucleares?

Captura de Pantalla 2026-03-12 a las 15.32.18

Lo grave de la cotización del crudo va más allá del número elevado: la nueva escalada se produjo apenas un día después de que los 32 Estados miembros de la IEA decidieran volcar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para oxigenar la oferta. Sin precedentes, pero aun así insuficiente.

Ocurre que esa inundación de fluido negro alcanzaría para abastecer por un mes la demanda internacional, y que representa aproximadamente un tercio de todas las reservas de los países de ese foro. La conclusión es que no hay cómo atajar las consecuencias funestas del conflicto a no ser que el mismo termine en un plazo prudencial.

Trump dijo desde el principio que este sería cosa de "cuatro o cinco semanas". La realidad lo muestra cada vez más empantanado en ella y, como te dije desde el día uno, sin una explicitación clara de los motivos que lo llevaron a precipitarla, de los objetivos que pretende conseguir y que serían la medida de un éxito o un fracaso, y de una estrategia de salida. Tal vez un día de estos nos sorprenda anunciando un "tremendo éxito" y un final que sorprenda a su aliado israelí y que deje todo igual, aunque bastante más roto en la República Islámica y en la región. Este es sólo un escenario posible, desde ya.

Noticias de ayer

Ajenas a las reservas de la IEA, las novedades del conflicto recalentaron las cotizaciones.

Captura de Pantalla 2026-03-12 a las 15.25.50

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí –hijo del asesinado Alí Jameneí – emitió un comunicado a través de la TV oficial en el que prometió "vengar la sangre de los mártires" y mantener, como "herramienta de presión", el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz , por donde en tiempos normales pasa el 20% del crudo del mundo.

–hijo del asesinado – emitió un comunicado a través de la TV oficial en el que prometió "vengar la sangre de los mártires" y mantener, como "herramienta de presión", el bloqueo del estratégico , por donde en tiempos normales pasa el 20% del crudo del mundo. Para eso, Irán no sólo está minando esas aguas, sino también llevando ataques directos a los cargueros que amagan con cruzar y a instalaciones petroleras de las monarquías sunitas del Golfo, lo que ha provocado ceses importantes de operaciones de extracción y refinación de petróleo y gas.

La promesa de Trump de escoltar a los barcos que crucen con sus cargas sería demasiado cara y, según le dijo el Pentágono, impracticable por el momento.

Israel amplía sus operaciones en el sur del Líbano y sus bombardeos sobre Beirut, con lo que pretende asestar un nuevo y severo golpe a la milicia chiita Hizbulá, aliada de Irán y que decidió atacar con sus misiles al Estado judío en auxilio de su casa matriz. Ese frente ya provocó el desplazamiento de alrededor de 800.000 civiles libaneses .

y sus bombardeos sobre Beirut, con lo que pretende asestar un nuevo y severo golpe a la milicia chiita Hizbulá, aliada de Irán y que decidió atacar con sus misiles al Estado judío en auxilio de su casa matriz. Ese frente . Las amenazas sobre la colocación de explosivos en la embajada de Israel en Buenos Aires y en la sede de la AMIA dan cuenta de un estado de cosas a nivel internacional. Ayer, un francotirador –finalmente abatido– aterrorizó durante horas a una sinagoga y escuela en West Bloomfield, Michigan. En la zona se encontró un vehículo lleno de explosivos y hasta un mortero. Y pensar que Milei hizo parte al país de esta guerra al proclamar eufórico en un discurso que "¡la vamos a ganar!".

El tictac del petróleo

Con semejante mar de fondo, tanto el crudo de Brent –mar del Norte, de amplia referencia internacional y también para los precios del petróleo argentino– como el estadounidense WTI cotizaron durante toda rueda en torno a los 100 dólares.

Así, el promedio nacional de la nafta común en Estados Unidos trepa ya a casi 3,6 dólares por galón –3,78 litros–.

Captura de Pantalla 2026-03-12 a las 14.38.42

En caso de que se sostenga, el contagio de esta situación al resto de la economía –allí, acá y en todo el mundo, incluso en una China que importa el 75% del petróleo que consume– sería sólo cuestión de tiempo a través del vector logístico. El sector aerocomercial está experimentando ya incrementos severos de sus costos.

El problema político que esto le causa a Trump es descomunal ante las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los demócratas se ilusionan con tomar el control de las dos cámaras del Congreso y convertir su segundo bienio en un tormento de investigaciones y pedidos de juicio político.

La rotation de Milei (y Adorni)

Mientras, Milei sigue de gira internacional. De Estados Unidos, a Chile, y de Chile ahora a España, para hablar en un foro organizado por empresarios cripto –¡ay, otra vez!– y visitar a sus amigos de extrema derecha Santiago Abascal y Jesús Huerta de Soto.

Captura de Pantalla 2026-03-12 a las 15.39.32

Es difícil justificar esta parte de su rotation como de interés de Estado, justo cuando la cuestión del dispendio de los viajes oficiales le estalla en las manos a Manuel Adorni, quien debe explicar de dónde salieron los gastos de su esposa en Estados Unidos y de sus minivacaciones familiares en Punta del Este con traslado en aviones privados, como reveló Sebastián Lacunza en ElDiarioAr.

Captura de Pantalla 2026-03-12 a las 15.28.27

Se sabía que "la moral como política de Estado" era más una muestra de consumo irónico que un propósito de gestión, pero llama la atención la medida en que los principales funcionarios violan los decretos "anticasta" con los que hicieron bandera hace no tanto tiempo.

Captura de Pantalla 2026-03-12 a las 15.54.07

Cuando vuelva a la realidad de todos los días, acaso el Presidente caiga en la cuenta de lo que pasa alrededor, que el dispendio en vuelos y hoteles caros puede llegar a caer mal y que la suerte de su prestamista de última instancia debería interesarlo como un tema primordial, sobre todo cuando ya está en pleno operativo reelección.

Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.