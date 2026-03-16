Caso Libra: la oposición pide apartar a Eduardo Taiano e interpelar a Karina Milei y Manuel Adorni

La oposición en Diputados pedirá apartar al fiscal Eduardo Taiano por demorar las pruebas y retomará la investigación legislativa sobre el caso $LIBRA , la criptomoneda que Javier Milei promocionó en su lanzamiento y es motivo de una investigación judicial en la que, a partir de peritajes, comprobó vínculos entre el líder libertario y los promotores del activo virtual.

La oposición, además, volverá a pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Karina Milei, secretaria general de Presidencia, anunciaron este lunes quienes integraron la comisión investigadora del caso una conferencia de prensa realizada en la cámara baja. El informe del caso $LIBRA sugirió que Milei no pudo haber promocionado la criptomoneda, a través de un tuit publicado el 14 de febrero de 2025, sin información previa de sus creadores, Hayden Davis , Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy . Esa situación constituye una "presunta estafa" del Presidente.

Este fin de semana esa hipótesis creció porque trascendieron en los medios peritajes telefónicos de la causa que dan cuenta de llamados telefónicos previos al lanzamiento de $LIBRA de Davis y Novelli con Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel , ambos asesores del libertario. También se filtraron datos sobre un supuesto acuerdo firmado por el Presidente de cinco millones de dólares, que habría cobrado por promover la criptomoneda.

Esta información no había sido develada por Taiano, quien tampoco citó a indagatorias y no envió información a Diputados durante la investigación de 2025. "Hace cinco meses que tiene esta información y no llamó a nadie", denunció Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica.

El jefe de Estado siempre dijo que al detalle del contrato, de 44 dígitos, lo encontró en internet porque ya era público. Los expertos que declararon en la comisión el año pasado señalaron que es casi imposible que Milei haya obtenido por las suyas esta información, porque figuraba en plataformas sólo minutos antes de su tuit.

Además, el Presidente acompañó esa publicación con una promoción de la cripto: dijo en su posteo que se trataba de una criptomoneda para fondear Pymes. Nunca se supo el detalle de esos beneficios y Milei borró el tuit unas horas después. Con el cruce de llamadas, la hipótesis de una sincronización entre el jefe de Estado y los empresarios cripto es aún más verosímil. "Es una sincronización perfecta", sostuvo Sabrina Selva, de Unión por la Patria (UP).

La comunicación presidencial provocó que la memecoin subiera de precio y bajara abruptamente, una maniobra que se conoce como tirar la alfombra (Rug pull). "Se crearon 87 transacciones por 13,5 millones de dólares segundos antes del tuit. Las compras habrían sido coordinadas entre los actores informados", denunció el exdiputado Oscar Carreño, quien insistió en saber por qué Milei eliminó su tuit y no se presentó en la Justicia para denunciar haber sido víctima de un engaño.

Tuit milei libra

Nueva investigación

La conferencia fue liderada por Ferraro, quien presidió la comisión investigadora el año pasado. Lo acompañaron Selva, Juan Marino y Julia Strada (UP); Esteban Paulón (Provincias Unidas), Mónica Frade (Coalición Cívica) y los exdiputados Carreño (Encuentro Federal) y Christian Castillo (Izquierda). Ferraro anunció que intentarán constituir una comisión "adhoc" para seguir los hechos.

Ferraro anunció que la oposición tratará de pedir la destitución de Taiano, con un planteo ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal "por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso" y por "entorpecimiento de la investigación".

Ocurre que el fiscal nunca quiso darle acceso al expediente a la comisión. Este fin de semana se supo que, si lo hacía, se hubieran conocido las llamadas de los empresarios cripto. "También tiene que contar porque no respondió ante el pedido de la fuerza pública para que expusieron los funcionarios". Los diputados realizarán, además, un pedido de explicaciones a Milei, Karina, Caputo y Reidel por las conversaciones con los empresarios cripto, mientras que la interpelación recaerá en Adorni y Karina, por haber participado de encuentros con los jóvenes brokers.

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Juicio político, pendiente

La inclusión del jefe de Gabinete no es causal: si la oposición juntara la mayoría debería asistir, porque puede ser expulsado por el Congreso. "Con el número que tenemos, los bloques que estamos acá no llegamos a la mitad más uno. Esperamos que el resto de los bloques se pronuncien. La pelota está del lado de ellos", sostuvo Marino.

Las otras medidas anunciadas son pedir conformar la comisión de Libertad de Expresión para repudiar la presión a periodistas que informaron sobre los peritajes, como Natalia Volosin, quien había sido citada por Taiano este martes. Durante la conferencia, se supo que la audiencia fue cancelada. "Mafioso es el gobierno que amenaza al periodismo para silenciarlo", leyó Ferraro.

La oposición, por ahora, no tiene consenso interno para avanzar en un pedido de juicio político contra Milei. Durante la conferencia, sólo UP insistió en esa alternativa. "Hay quienes creen que se necesita una segunda etapa de la comisión investigadora", se lamentó Marino. Frade fue más pragmática: "Hay cosas para las que necesitamos mayoría legislativa y hay otras que no, como denunciar al fiscal", sostuvo la diputada.

Castillo aportó otro dato sobre Taiano: contó que su hijo trabajaba en la jefatura de Gabinete cuando empezó la investigación. Strada destacó que, en los movimientos de billeteras virtuales, queda claro que el paso siguiente era convertir las cripto en cash. "Tenían todo pensado", dijo la diputada.