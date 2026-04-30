LA INTERNA DE LA ROSA

El socialismo busca la unidad en Santa Fe y apuesta a no tocar nada en la cúpula del partido

El diputado Joaquín Blanco seguiría al frente del PS tras un acuerdo entre las tribus de García y Bonfatti. Puertas abiertas a otros sectores. El dique a LLA.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Joaquín Popi Blanco, junto a Varinia Drisun y Alberto Ricci. El diputado seguiría al frente del socialismo en Santa Fe.

Joaquín "Popi" Blanco, junto a Varinia Drisun y Alberto Ricci. El diputado seguiría al frente del socialismo en Santa Fe.

La dirigencia del socialismo de Santa Fe mantiene reuniones con el objetivo de sellar la unidad interna ante el inminente recambio de autoridades provinciales. Las dos tribus mayoritarias trabajan en una lista común que contenga a ambos sectores, pero no descartan abrirle la puerta a espacios emergentes.

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El 7 de mayo vence el plazo de presentación de listas internas del Partido Socialista de la bota. Es por eso que por estos días, emisarios de las tribus conducidas por Antonio Bonfatti y Clara García ultiman detalles en pos de confeccionar una nómina de autoridades que mantenga una representación similar a la que tiene el partido actualmente.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado en los festejos por la vicegobernadora PRO Gisela Scaglia y el diputado del Partido Socialista Joaquín Blanco.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado en los festejos por la vicegobernadora PRO Gisela Scaglia y el diputado del Partido Socialista Joaquín Blanco.

Voces de ambos espacios aseguraron a Letra P que, de no haber sobresaltos, primará la continuidad. “Se habló de mantener lugares y nombres por ahora”, confió un funcionario socialista a este medio. De confirmarse este escenario, Joaquín Blanco, miembro del espacio conducido por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, continuaría como secretario general, y Varinia Drisun, del espacio encabezado por Bonfatti, lo haría como secretaria adjunta.

Según confiaron sus miembros a este medio, el objetivo principal del partido centenario hoy pasa por fortalecer el frente Unidos sin perder la identidad propia en el intento. Más allá del vínculo con sus socios de coalición, en el socialismo consideran que tampoco está dada la correlación de fuerzas para trenzarse en disputas intestinas.

El vínculo con los demás espacios al interior del PS

Pese a que hay entendimiento entre los dos campamentos mayoritarios del PS, no le cierran la puerta a un espacio emergente dentro de la estructura partidaria: Nueva Energía, sector conducido por el concejal de Rosario Federico Lifschitz. El hijo del exgobernador llegó al Palacio Vasallo en 2023 impulsado por Maximiliano Pullaro. Un año después, armó su propio campamento con base principal en la ciudad más grande de la provincia.

Representantes de los espacios de la plana mayor del PS aseguran que trabajan para afinar el vínculo con Lifschitz, con un ojo puesto en el armado electoral de 2027.

El espacio Bases, por el contrario, resulta una verdadera incógnita para quienes tejen la unidad socialista. La tribu que tiene como principales referentes a la diputada provincial Claudia Balagué y al concejal rosarino Leonardo Caruana se escindió del resto del partido cuando se conformó el frente Unidos.

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Tras la ruptura, Bases se acercó a espacios de centroizquierda para participar del Frente Amplio por la Soberanía, coalición que aglutina a figuras como Carlos Del Frade y Fabián “Palo” Oliver, radical disidente. En el Concejo de Rosario, Caruana ha mantenido una postura crítica respecto de la gestión de Pablo Javkin y se ha mostrado cerca de ediles del peronismo y Ciudad Futura.

Paulón, el garante del ordenamiento nacional

En las últimas semanas, referentes del radicalismo y el PRO clamaron por añadir a La Libertad Avanza al frente oficialista en Santa Fe. Felipe Michlig, presidente de la UCR a nivel provincial, incluso fue más allá y le pidió un “esfuerzo” a sus compañeros de alianza si se termina concretando la confluencia.

Por el PS, el único que recogió el guante, al menos hasta ahora, fue el diputado Esteban Paulón. El legislador, a través de su cuenta de X, negó rotundamente que su partido esté dispuesto a integrar un frente junto a los libertarios. “No con nosotrxs, no en nuestro nombre”, enfatizó.

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En Santa Fe están más que satisfechos con la actuación de Paulón en la Cámara de Diputados y señalan que su alto perfil opositor a Javier Milei les permite consolidar un ordenamiento interno. Como publicó Letra P, semanas atrás dirigentes del partido también le cerraron la puerta a una alianza con Mauricio Macri, pese a que el gobernador Pullaro se había mostrado en favor de un acuerdo con el expresidente.

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