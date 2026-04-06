Ley de Glaciares: La Libertad Avanza confía en sancionar la reforma y ambientalistas convocan a marchar

Javier Milei espera tener el miércoles su primer festejo legislativo de las sesiones ordinarias. La Libertad Avanza pidió una sesión a las 15 en Diputados para tratar la reforma de la ley de Glaciares, con la expectativa de tener los votos para la sanción. Organizaciones ambientalistas se convocaron en la plaza del Congreso para resistir.

El primer capítulo será este martes, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, citado por el oficialismo para dictaminar el proyecto, que fue enviado por el Presidente en diciembre y se aprobó el 27 de febrero en el Senado.

La demora para llegar al recinto en la Cámara baja fue porque el 25 y el 26 de marzo, se realizaron las audiencias públicas exigidas por la ley general de ambiente. No son vinculantes, pero si no se llevaban a cabo los detractores del proyecto sumaban motivos para su judicialización.

El debate en comisiones será coordinado por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz , quienes esperan la visita de funcionarios de las provincias mineras que piden esta reforma, como San Juan, Catamarca, Jujuy, Mendoza y Salta. En las audiencias públicas sólo la primera estuvo representada con emisarios del gobernador, Marcelo Orrego .

El proyecto en cuestión modifica la ley de protección de glaciares sancionada en 2010, que extiende la protección a las áreas adyacentes, denominadas periglaciares. Se trata de escombros o paredes de agua que, con la legislación vigente, prolongan las zonas imposibilitadas de extracción minera.

El proyecto conserva la protección del glaciar, como fuente de recurso hídrico, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución, que obliga a la Nación a fijar presupuestos ambientales mínimos. Pero reconoce la facultad de las provincias para explotar las áreas periglaciares.

En las audiencias este cambio abrió un debate que seguirá en el recinto, sobre cuánto garantizan a la provisión de agua los desechos de los glaciares. El proyecto, habilita la presentación de denuncias ante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), para que realice estudios técnicos-científicos en caso de que un glaciar haya dejado de brindar agua por la explotación de una minera. Habrá un planteo del Gobierno de La Pampa, que cuestiona la falta de agua por los diques construidos en Mendoza.

Los votos justos

El Gobierno confía en llegar con comodidad a los 129 votos de la mayoría, sobre todo porque sumará entre los propios a los dos sanjuaninos de Unión por la Patria: Jorge Chica y Cristian Andino. En el oficialismo aspiran a que sean imitados por los riojanos, mientras que el trío del PJ de Catamarca, que tiene bloque propio, es uno de los promotores de la reforma. Tal es así que la diputada Fernanda Ávila resultó electa presidenta de la Comisión de Minería.

A los 95 votos de LLA se sumarían los 12 del PRO, los seis de la UCR y el trío de Tucumán. También los nueve de Innovación Federal (Salta y Misiones) y la dupla de San Juan. El aporte de las duplas del MID (Eduardo Falcone y Oscar Zago) y algún aporte de Encuentro Federal (como Nicolás Massot), garantiza la ley.

Unión por la Patria tendrá su reunión de bloque el martes por la noche y los sondeos previos de Letra P no dan cuenta de una fisura grande, porque los sectores enfrentados al kirchnerismo, al menos por ahora, no tienen intenciones de plegarse al Gobierno. "El proyecto es malísimo", respondió una diputada que suele ir contra las decisiones de las autoridades.

Marcha al Congreso

La sesión no será en tranquilidad: organizaciones ambientalistas convocaron a una concentración el miércoles a las 13 horas en el Congreso para presionar a la oposición de no votar el proyecto. La convocatoria incluye una marcha a las 17 horas desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de julio hasta el palacio.

El promotor de esta movilización es el abogado ambientalista Enrique Viale, quien durante la audiencia denunció a la senadora salteña Flavia Royón de tener contratos vigentes con las empresas mineras. La legisladora informó que se desvinculó de las consultorías cuando asumió su banca.

Se espera la presencia de asambleas de zonas mineras como Jáchal, la comarca andina y el resto de las provincias cordilleranas. Viale es uno de los abogados que amenaza con judicializar una eventual ley. En la Casa Rosada se preparan para ese momento y ya instruyeron a sus diputados a no minimizar la protección de glaciares en sus discursos, como sí ocurrió en el Senado. Fue un error que pudo costar caro en Tribunales.