JORNADA PATRIA

Federico Otermín encabezó el 25 de Mayo en Lomas de Zamora: "Tenemos un país maravilloso"

Miles de vecinos participaron de la jornada con desfile, locro, música y un fuerte mensaje de unidad. Una Plaza Grigera colmada para celebrar la Patria

Por Letra P | Periodismo Político
Federico Otermín encabezó el 25 de Mayo en Lomas de Zamora: Tenemos un país maravilloso

Federico Otermín encabezó el 25 de Mayo en Lomas de Zamora: "Tenemos un país maravilloso"

El intendente Federico Otermín encabezó una multitudinaria fiesta popular en la Plaza Grigera, de Lomas de Zamora, para celebrar el 25 de Mayo. La jornada patria, que reunió a miles de personas, combinó tradición, desfiles folclóricos, locro y el gran cierre musical del Dúo Coplanacu.

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El jefe comunal compartió la jornada junto a su esposa, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía. También estuvieron presentes la jefa de Gabinete municipal, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama.

Desfile, locro y una jornada de identidad popular

La celebración incluyó el tradicional desfile de instituciones locales, un locro patrio, la presentación del Dúo Coplanacu y el gran baile del Pericón Nacional, acompañado por ballets y artistas de la comunidad.

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“Como intendente, en nombre del gobierno de la comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso que se congregó en familia para expresar el amor por Lomas y el amor por la Patria”, expresó Otermín durante el acto central.

Un mensaje de unidad y solidaridad

“Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria en tiempos en donde algunos dicen que el amor por la patria pasó de moda, Lomas le dice sí a la Argentina, sí al futuro, sí a la familia, sí a la comunidad, sí al país maravilloso que tenemos y que lo merecemos, que nunca nada, ni nadie nos haga creer que que no somos un país extraordinario, porque somos un país maravilloso”, dijo el intendente.

Además, durante el evento se reunieron frazadas y ropa de abrigo que serán destinadas a vecinos en situación de vulnerabilidad a través del programa Compartir Lomas. El cierre llegó con una Plaza Grigera repleta y el mensaje final del intendente: “¡Viva la Patria, viva Lomas, viva la Comunidad!”.

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