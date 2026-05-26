Tres apuestas de Axel Kicillof para la gobernación de Buenos Aires

Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la tribu peronista que conduce Axel Kicillof , hay tres dirigentes que ya caminan por la provincia de Buenos Aires con el traje de candidato a gobernador puesto. Cada cual lo hace evitando molestar a los demás, con perfil propio definido e impulsando la candidatura presidencial del gobernador.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis , está hiperactivo recorriendo la provincia. El intendente de La Plata, Julio Alak , viene ampliando las conversaciones con dirigentes por fuera del kicillofismo. El jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi , inició la carrera con propuestas para una futura gestión bonaerense.

Más adelante llegará la hora de las definiciones, tanto dentro del espacio como afuera. Mientras tanto, los tres caminan y se posicionan coordinando muchas de sus acciones. “Si nos peleamos entre nosotros, nos comen”, le dijo a Letra P un dirigente de la mesa chica del gobernador y agregó: “Cuando llegue el momento, se verá cómo está cada uno”.

El titular de Infraestructura es uno de los más activos. Recorre la provincia de Buenos Aires sin parar, combinando actividades vinculadas a la gestión con reuniones políticas, especialmente con grupos de dirigentes y militantes en los lugares que visita. También busca ampliar a sectores perjudicados por las políticas del gobierno de Javier Milei .

Katopodis charlas

El miércoles pasado encabezó en San Martín junto a cámaras empresarias, personal del INTI, la UNSAM, el sector científico-tecnológico, universidades y sindicatos un reclamo por las 25.000 PyMEs fundidas en la provincia. Además, viene llevando adelante los encuentros denominados “¿Cuánto futuro cabe en la provincia de Buenos Aires?”, un espacio con el que pretende recorrer las ocho secciones electorales.

La carrera de Katopodis es tal vez la que más recorrido tiene. Hace mucho tiempo que transita la provincia con el objetivo de construir músculo político. El triunfo contundente que obtuvo encabezando la lista de senadores provinciales por la Primera sección electoral en la elección legislativa de 2025 es un activo que también pondrá sobre la mesa.

Julio Alak y un álbum variopinto en busca de apoyos

Con una estrategia diferente, el intendente de La Plata también viene buscando instalar su candidatura y acercar posiciones para, llegado el momento, lograr la mayor cantidad de apoyos posibles, pero también la menor cantidad de vetos.

Alak ha sumado fotos con diferentes dirigentes, centralmente del peronismo, pero la mayoría de ellos por fuera de lo que es el armado del gobernador, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, o su par camporista de Lanús, Julián Álvarez.

También se mostró con Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Diego Bossio y con intendentes del interior como Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Mauro Poletti (Ramallo) y Guillermo Britos (Chivilcoy), entre otros.

Kicillof y Alak

Alak instaló un tema que genera controversia, pero que pone de relieve uno de los problemas de fondo que tiene la provincia: sus recursos. Durante su asunción como presidente del PJ de La Plata afirmó que hay que discutir “un nuevo pacto fiscal” y planteó que “va a llegar el momento en que los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires vamos a ir a golpear las puertas de la Legislatura bonaerense para decirles que Buenos Aires va a salirse del régimen de coparticipación federal”.

Jorge Ferraresi, licencia y propuestas

El intendente de Avellaneda viene teniendo un perfil más bajo, pero es el primero en plantear propuestas para una futura gestión en la provincia. Días atrás, en un acto con militantes de Barrios de Pie, dijo que es necesaria una reforma económica para que la provincia y los municipios tengan autonomía, porque “sin independencia económica no hay nada”, y puso de ejemplo la que él mismo implementó en Avellaneda en 2014, y que le permite al municipio contar con una importante cantidad de recursos propios para llevar adelante la gestión.

También habló de la necesidad de llevar adelante una reforma profunda en educación con mejores salarios, la incorporación de la atención de la salud mental en las escuelas, con prioridad en la formación docente, la infraestructura escolar y programas destinados a la permanencia educativa de los sectores más vulnerables. A eso sumó la necesidad de que las políticas provinciales sean “universales” y no aisladas.

Ferraresi y Barrios de Pie

Ferraresi también viene llevando adelante reuniones políticas. Se reunió con Pichetto, Monzó y Massot, con el exgobernador Felipe Solá y con el exintendente de Berazategui Patricio Mussi, entre otros. Además, tuvo el apoyo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, para una posible candidatura.

Según pudo saber este medio, en agosto se tomaría licencia en la intendencia para lanzarse de lleno a recorrer la provincia, y también armar en el interior del país para Kicillof.